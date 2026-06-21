Russell se sincera sobre su estrecho vínculo con Toto Wolff en medio de la lucha por el título

George Russell se ha sincerado sobre su relación con el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, reflexionando sobre un recorrido de 12 años que recientemente culminó en su arranque 100 de gran premio para la escudería de Brackley.

Russell se convirtió en miembro del Mercedes Junior Team en 2017 y firmó con el equipo de Fórmula 1 Williams en 2019. Sustituyó al siete veces campeón Lewis Hamilton en Mercedes en el Gran Premio de Sakhir de 2020. A lo largo de su carrera, ha logrado seis victorias en grandes premios, 27 podios, 10 pole positions y 11 vueltas rápidas.

Ahora, con 28 años y firmemente en la lucha por el campeonato de 2026, Russell explicó que su vínculo con el jefe del equipo se ha fortalecido a través de los altibajos de la escudería.

"Ya han pasado 12 años desde que nos conocemos", explicó el británico a F1.com. "Nos hemos vuelto muy cercanos, especialmente en los años más recientes. Estamos juntos la mayoría de los días cuando estamos de vuelta en casa. Carmen [la pareja de Russell] y yo tenemos una relación muy cercana con Susie y Toto.

"Hemos pasado por los altos y los bajos, empezando en los años en los que yo estaba en Williams, intentando entrar en Mercedes, luego cuatro años de relativo fracaso para nosotros, sin luchar por un campeonato… Llegar a Melbourne [esta temporada], conseguir el 1-2 con Kimi, fue como: ‘Hemos vuelto’.

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George Russell, del equipo Mercedes-AMG F1, en primera posición, y Toto Wolff, director del equipo y CEO de Mercedes-AMG F1, celebran en el parque cerrado. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Aunque estas carreras recientes han sido realmente duras para mí, hablé de ello con Toto, simplemente pensando en lo que hemos soportado estos últimos cuatro años, y cuánto hemos luchado para devolver a Mercedes a la cima. Me hace sentir realmente orgulloso."

Russell ocupa actualmente el tercer lugar en el campeonato de pilotos con 106 puntos tras las primeras siete rondas de la temporada 2026. Su compañero de equipo, Kimi Antonelli, lidera con 156 puntos, y Hamilton es segundo con 115 puntos.

La ronda 8 del calendario es el Gran Premio de Austria del 26 al 28 de junio.