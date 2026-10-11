George Russell recibe otra sanción de 20 posiciones antes del GP de Singapur
George Russell recibe una sanción adicional de 20 posiciones por nuevos componentes eléctricos, elevando su pérdida total en la parrilla a 60
George Russell, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Según informó la FIA, George Russell recibió una sanción adicional de 20 posiciones en la parrilla apenas unas horas antes del inicio del Gran Premio de Singapur 2026.
La sanción fue impuesta por los comisarios deportivos después de que el delegado técnico de la FIA confirmara que Mercedes instaló un cuarto acumulador de energía (ES) y una cuarta unidad electrónica de control (PU-CE) en el W17 de Russell durante la sesión de clasificación. Al superar la asignación permitida para la temporada en estos elementos específicos de la unidad de potencia, el equipo infringió los artículos B8.2.2 y B8.2.3 del reglamento de la Fórmula 1.
Como el uso de cada elemento adicional fuera de la asignación permitida conlleva una penalización automática de 10 posiciones en la parrilla, los comisarios impusieron una pérdida acumulada de 20 puestos.
Sin embargo, esta nueva sanción simplemente se suma al enorme castigo que el piloto de Mercedes ya afrontaba. Tras una catastrófica falla mecánica del motor en la ronda anterior en Sepang, el equipo se vio obligado a reemplazar múltiples componentes de combustión interna en el coche de Russell, lo que inicialmente activó una pérdida de 40 posiciones en la parrilla. Con el nuevo acumulador de energía y la electrónica de control ahora tenidos en cuenta, la penalización total de Russell para el Gran Premio de Singapur queda en unas asombrosas 60 posiciones.
De todos modos, ¡Russell avanza en la parrilla!
Pese a completar una sólida vuelta de clasificación para asegurarse originalmente el sexto lugar en la parrilla, Russell esperaba plenamente largar la carrera urbana de 62 vueltas del domingo completamente último, en la 22ª posición.
Sin embargo, en un extraño giro del destino, el piloto británico en realidad partirá 19° en la parrilla de salida.
Esto se debe a que Isack Hadjar, Fernando Alonso y Lance Stroll infringieron las normas de parque cerrado al cambiar sus configuraciones de suspensión e introducir sus propios componentes nuevos de la unidad de potencia. Como esos cambios mecánicos específicos obligan a largar desde el pitlane, esos tres competidores fueron retirados por completo de la disposición física de la parrilla.
Como resultado, Russell se convierte oficialmente en el último auto que larga legalmente desde la parrilla sobre el asfalto, lo que le otorga una ventaja de posición sobre los que parten desde el pitlane.
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