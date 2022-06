Russell: "¿El podio? No teníamos el ritmo pero sí la fiabilidad"

En una temporada en la que no tiene un coche capaz de ganar y luchar por el podio de forma regular, George Russell está aprovechando todas las oportunidades posibles para terminar en el top 3 y lo está haciendo lo mejor posible.

En el Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto de Mercedes fue el primero del resto. Incomparable con los Red Bull, Russell consiguió su tercer podio de la temporada y fue el mejor del grupo medio.

Russell fue el piloto con mejor ritmo tras Max Verstappen y Sergio Pérez. Una carrera en la que le ayudó -y no poco- el sonado doble abandono de los Ferrari de Carlos Sainz Jr. y Charles Leclerc.

Si los Ferrari siguen siendo rápidos pero poco fiables, los W13 son sólidos. Esta solidez, aunque unida a un nivel de rendimiento absolutamente inadecuado para el equipo vigente y múltiple campeón del mundo de constructores, está dando sus frutos con podios cuando se presenta la oportunidad adecuada.

"Un podio inesperado. Está claro que no se consigue por el ritmo, simplemente intentamos tener un coche fiable y lo conseguimos", dijo Russell tras la carrera.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Nuestro objetivo era quedar por delante de los coches de la mitad del pelotón, y luego aprovechamos la mala suerte de Ferrari. Tengo que decir que el equipo trabajó bien en Brackley, pero ahora tenemos que centrarnos en el rendimiento".

Desde el sábado, Russell se ha quejado del rebote en la pista que pone en grave riesgo la seguridad de los pilotos Su compañero de equipo Lewis Hamilton sufrió mucho durante la carrera, quejándose de un fuerte dolor de espalda incluso antes de completar las 51 vueltas previstas.

Russell, en parte debido a su menor edad en comparación con el siete veces campeón del mundo, pudo aguantar mejor. Sin embargo, él también se quejaba de dolor de cuello y espalda.

"Este circuito es difícil. Me duele el cuello aunque no haya esquinas de alta velocidad. también me duele la espalda. No sé cómo será el futuro. Por supuesto que no podemos correr otros tres años así, sería estúpido. Somos la F1, la cúspide del automovilismo, podemos encontrar soluciones y ojalá lo hagamos pronto", concluyó el piloto británico de Mercedes.