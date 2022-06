Russell revela que no sufrió porpoising en el GP de Canadá

A pesar de perder el duelo interno de Mercedes con Lewis Hamilton, George Russell mantiene su "invencibilidad" en el top cinco y sigue siendo el único piloto del año que siempre termina entre los cinco primeros de la temporada.

En el Gran Premio de Canadá el nuevo piloto del equipo Mercedes partió desde la octava posición y terminó cuarto, pero además del resultado Russell destacó que no sufrió de porpoising.

Russell admitió que sufrió algunos golpes, pero atribuyó ese problema a la pista ondulada de Montreal, y no al infame efecto que están padeciendo algunos coches de la Fórmula 1 este año como consecuencia del nuevo reglamento técnico.

"Nuestro ritmo fue muy fuerte en el segundo y último stint tras el reinicio. No pude sacar lo mejor de los neumáticos para entrar en la pelea, así que fue una pena estar un poco atrás y no ser parte de la pelea. Pero la cuarta posición nos da buenos puntos y es bueno ver a Mercedes de nuevo en el podio", dijo Russell.

"La pista era ondulada, con bastantes baches, pero no se trataba de un efecto del porpoising, sólo ondulaciones en las rectas que la hacían chocar con el suelo. Así que hoy dormiremos bien", añadió respecto a un problema que ya han tenido desde el inicio de la temporada.

Sin embargo, Russell deja claro que la cuestión del efecto rebote está lejos de estar resuelta. "No, creo que fueron muchos factores diferentes. El viento era uno de ellos, las ondulaciones eran otras. Las revisiones de la FIA no estaban en marcha ese fin de semana, simplemente el ángulo no nos permitía llegar al suelo, pero el asunto en general está lejos de haber terminado", destacó.

En cuanto a la carrera, Russell no cree que pudiera conseguir más que el cuarto puesto. "Salí confiado de que podíamos adelantar a Haas y a Alpine, así que la preocupación era que Leclerc y Sergio Pérez pudieran pasarnos, pero afortunadamente se quedaron atrás. Al final, nuestro ritmo de carrera estuvo más cerca de Ferrari y Red Bull que en otras carreras de la temporada", señaló.

"Es más fácil hablar después de la carrera, probablemente me hubiera gustado parar en el último VSC, pero no creo que eso hubiera cambiado mi resultado final", finalizó.