Russell y Hamilton alertan: Barcelona destroza neumáticos y empuja a una carrera de dos o tres paradas

La alta degradación de los neumáticos en el Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona creará pequeñas diferencias entre los tres compuestos y una considerable variación estratégica durante la carrera del domingo, según el poleman George Russell.

Las tandas largas del viernes en la FP2 demostraron que el compuesto medio estaba cayendo alrededor de tres décimas por vuelta durante las primeras 10-12 vueltas de una tanda, antes de degradarse aún más una vez superado ese umbral.

La decisión de Pirelli de optar por una gama de neumáticos más blanda en la carrera de Barcelona de este año, eligiendo los compuestos C2, C3 y C4, ha producido niveles de degradación más altos de lo esperado. Las pequeñas diferencias de ritmo entre cada gama de neumático también significan que no habrá una diferencia significativa entre los compuestos utilizados.

La gran cantidad de curvas de alta velocidad y radio largo de Barcelona ha transmitido más energía a los neumáticos, haciendo mucho más difícil para los pilotos gestionar sus temperaturas a lo largo de una vuelta, y mucho menos de una tanda completa. Russell dice que incluso el más blando de los tres, el C4, probablemente se usará en la carrera, y que los indicios apuntan a una carrera de al menos dos paradas.

"Creo que más cerca de tres que de una", respondió Russell a una pregunta de Motorsport.com sobre la estrategia esperada para el domingo.

"No creo que una sola parada vaya a ser posible en absoluto. No está claro cuál es el mejor neumático; es bastante interesante, en una superficie de pista como esta, los tres compuestos de neumáticos parecen bastante similares. Ese fue el caso el año pasado.

"Todo el mundo estaba usando los C3 y los C2 el año pasado, y obviamente con el C4 este año, sigue pareciendo un neumático de carrera que no es malo.

"Así que habrá mucha variación, pero no creo que un neumático diferente vaya a marcar tanta diferencia."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, que se unió a Russell en la primera fila de la parrilla del domingo tras sorprender con su esfuerzo final en la Q3, dijo que el nivel de degradación fue el doble de lo que Ferrari había esperado.

Puede que un puñado de equipos experimente con una estrategia de tres paradas si no pueden demostrar una mejora clara en la degradación de los neumáticos respecto a la sesión de FP2 del viernes, donde la tanda de 16 vueltas de Arvid Lindblad con el neumático medio demostró una caída de siete segundos entre su primera vuelta con los C3 y su esfuerzo final antes de entrar en boxes.

Fue un trayecto más fácil para los equipos punteros durante la FP2, pero aun así hubo una considerable pérdida de tiempo por vuelta, ya que ninguno de los compuestos de neumáticos pudo producir tiempos de vuelta repetibles, incluso en tandas cortas. Esto será peor en tráfico, ya que el aire sucio de los coches de delante exacerbará el efecto del sobrecalentamiento en los neumáticos.

Así, no sería descabellado sugerir que algunos equipos podrían preferir hacer una parada extra antes que quedar atrapados en el tráfico. "La degradación fue como el doble de lo que esperábamos", confirmó Hamilton. Llegamos al fin de semana con una expectativa sobre cómo iban a ser los neumáticos y, para nosotros, tuvimos el doble de degradación.

"Será interesante ver si eso mejora de cara a mañana, pero sí, va a ser al menos de dos paradas."