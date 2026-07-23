George Russell cree que él y Mercedes han dado con la causa principal de sus recientes dificultades en la Fórmula 1, y que ya no necesita centrarse en adaptar su estilo de conducción para sacar el máximo partido a su monoplaza.

El británico vivió un fin de semana desastroso en Spa-Francorchamps en la última carrera, en la que quedó medio segundo por detrás de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, en la clasificación, y acabó en la grava tras un contacto con Lewis Hamilton en la curva 5.

Antes de retirarse, a Russell se le había agotado la batería en la recta de Kemmel y se vio sorprendido al acercarse al trío de curvas de Les Combes. Aunque no se retransmitió, las comunicaciones por radio revelaron la frustración de Russell por el estado de carga de su coche.

En las rondas anteriores, Russell había intentado ajustar su estilo de conducción con el objetivo de empezar a estar a la altura de Antonelli de forma más constante, pero ahora afirma que los datos de Spa habían demostrado que ese no era el problema.

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"En realidad, había cifras en la pantalla que no estaban calibradas correctamente", explicó Russell. "Así que no es que el hardware esté mal ni que haya un problema con él. Pero en Spa también hubo dos problemas.

"Creo que la distribución no se realizaba de forma óptima a lo largo de la vuelta. Lo vimos también con Piastri, que tuvo un problema similar. Así que ese fue uno de mis problemas".

George Russell, Mercedes; Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: John Thys / AFP vía Getty Images

"Pero, además de [eso], tuvimos otro problema independiente. Todo estaba relacionado con que la misma calibración no era del todo correcta. No voy a limitarme a citar cifras de una pantalla, pero ahora sabemos qué valores podrían no haber sido correctos.

"Podemos rectificarlo, recalibrar todo y sacar el máximo rendimiento de la unidad de potencia".

Russell afirma que descubrir el problema de calibración fue un alivio, ya que había acabado teniendo que pensar en sus acciones al volante; Mercedes había llegado a la conclusión de cómo abordar la conducción basándose en los datos de las rondas anteriores.

De cara a Hungría, Russell cree que ahora podrá conducir de forma más natural y "centrarse en las cosas sencillas", y considera que los intentos anteriores por corregir su estilo de conducción fueron, en última instancia, en vano.

"Sí, es un gran alivio", afirmó. "Pero también mientras conduzco, para ser sincero, porque durante algunas vueltas en Silverstone y luego durante la mayor parte del viernes y el sábado en Spa, estaba pensando en cómo tenía que conducir para que la unidad de potencia fuera rápida en las rectas, en cómo acelerar, en el uso de las marchas, en cuánto me adelantaba antes de acelerar.

George Russell, Mercedes Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

"Los datos nos indicaban que esa era probablemente la razón, pero resultó que no era así. Así que todo ese esfuerzo a lo largo de tres sesiones intentando reoptimizar mi forma de pilotar en torno a una nueva técnica fue, en cierto modo, en vano.

"Así que ahora estoy deseando que llegue un fin de semana en el que pueda simplemente intentar centrarme en conducir rápido, centrarme en las cosas sencillas.

"Sé que es así cuando rindo al máximo, pero este no es un deporte sencillo, así que decir que nos centremos únicamente en las cosas sencillas es, a veces, más fácil de decir que de hacer".