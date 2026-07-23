Mercedes ha presentado un nuevo coche de seguridad de Fórmula 1 que sustituirá al Mercedes-AMG GT Black Series. A partir de Hungría, los monoplazas de F1 seguirán al nuevo Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+.

Este nuevo modelo es el decimocuarto de Mercedes que desempeña la función de coche de seguridad oficial en la F1. El GT 63 Pro cuenta con un motor V8 biturbo de 4,0 litros que desarrolla 612 hp y un par máximo de 850 Nm. Es el primer coche de seguridad que incorpora tracción total, gracias al sistema AMG Performance 4MATIC+ totalmente variable.

También está equipado con frenos de compuesto cerámico AMG High Performance y una caja de cambios AMG Speedshift MCT 9G.

Una de las principales novedades del nuevo coche de seguridad de Mercedes es un sistema de señalización integrado en el alerón trasero y LED adicionales para mejorar la visibilidad en cualquier condición.

Coche de seguridad Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC «+ » con Bernd Maylander Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG afirma que ha reforzado específicamente el coche con respecto a su modelo de serie para la F1.

"El nuevo splitter delantero, un alerón trasero modificado con un alerón activo y los elementos aerodinámicos situados en la parte delantera del vehículo —conocidos como dive planes— mejoran la estabilidad, especialmente en las curvas a alta velocidad y a velocidades elevadas. Al dirigir el flujo de aire de forma selectiva, estos elementos generan una carga aerodinámica adicional en el eje delantero".

Para su debut en Hungría, el nuevo vehículo del piloto del coche de seguridad, Bernd Maylander, luce una decoración conmemorativa exclusiva, con la que se celebra el 30.º aniversario de Mercedes como proveedor de coches de seguridad en la F1.

Mercedes se ha convertido este año en el único proveedor de coches de seguridad y médicos de la F1, tras haber compartido estas funciones con Aston Martin en los últimos años.