¿Se equilibró la mala suerte para Russell y Antonelli en la lucha por el título de F1?

George Russell considera que la brecha de 25 puntos con Kimi Antonelli en el campeonato de pilotos de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Gran Bretaña "probablemente es correcta" en función del rendimiento, pero no estaba seguro de si la mala suerte se ha repartido por igual.

Antonelli sufrió la rotura de un protector de rueda en las etapas finales de la carrera de Silverstone mientras rodaba segundo y se acercaba al eventual ganador Charles Leclerc. Tras parar dos veces para corregir el problema, Antonelli regresó noveno a la pista, pero recibió una penalización de cinco segundos por múltiples infracciones de los límites de pista mientras lidiaba con el problema de manejo causado por la rotura.

La penalización, sumada al final tras el coche de seguridad, empujó a Antonelli a terminar fuera de los puntos, mientras que Russell sacó provecho al recuperarse de su propio pinchazo lento anterior en la carrera para acabar segundo y recortar 18 puntos a la ventaja del italiano en el campeonato.

Inmediatamente después de la carrera, a Russell le preguntaron si la mala suerte se había equilibrado entre los dos pilotos de Mercedes: "Si la suerte se ha equilibrado o no, no estoy seguro. Sin embargo, basándome en mis actuaciones y en las suyas a lo largo de estas nueve carreras, creo que probablemente una diferencia de 25 puntos a su favor es probablemente correcta".

Russell sintió que el déficit actual que tiene con Antonelli es "justo", ya que admitió que su compañero de equipo en Mercedes había tenido un inicio de temporada más fuerte.

"Él ha hecho un mejor trabajo que yo este año hasta este momento, así que merece estar por delante de mí", dijo Russell. "Si deberían ser 25 puntos, si deberían ser 10 puntos, si deberían ser 35 puntos es debatible, pero en ese rango [es correcto].

"Obviamente también perdí 15 puntos en Mónaco con la penalización de drive-through. Creo que estar entre 10 y 30 puntos por detrás probablemente es más o menos justo".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

¿Está ahora igualada la mala suerte entre Russell y Antonelli?

Aunque cada incidente de mala suerte debe considerarse de forma aislada, trazar el número de momentos de infortunio y la magnitud del impacto da una indicación general de si realmente está igualado entre Russell y Antonelli.

El problema de la unidad de potencia de Russell durante la clasificación del GP de China no se ha incluido, dado que aún pudo clasificarse en la primera fila junto a Antonelli, mientras que el ritmo de carrera superior del italiano le dio la victoria en la carrera.

GP de Japón

La primera, y más obvia, mala suerte pura fue el momento en que salió el coche de seguridad durante el GP de Japón cuando Oliver Bearman se estrelló, lo que ocurrió apenas segundos después de que Russell saliera de boxes tras haber hecho su parada.

Eso dio a Antonelli y a otros la oportunidad de una parada en boxes donde perdieron menos tiempo, lo que permitió al piloto de 19 años lanzarse hacia la victoria. Russell quedó atrapado en el aire sucio de los coches de delante, lo que resultó en un cuarto puesto y un cambio de 13 puntos a favor de Antonelli.

GP de Canadá

Russell había estado por encima de un combativo Antonelli en Montreal, ganando el sprint y logrando la pole position para el gran premio. El piloto británico sufrió un fallo eléctrico mientras lideraba y se defendía de su compañero de equipo en Mercedes en el gran premio, lo que dio a Antonelli una cuantiosa ganancia de 25 puntos.

GP de Mónaco

Aquí es donde se complica. Si se observa solo el infortunio de Russell, es justo decir que se le impuso injustamente una penalización inicial de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane. Luego Mercedes no cumplió la penalización en su parada bajo coche de seguridad, por lo que la penalización se elevó a un drive-through que cumplió en la carrera y lo sacó de los puntos.

Sin embargo, las injustas penalizaciones por exceso de velocidad en el pitlane también se aplican a Lewis Hamilton, Pierre Gasly, e Isack Hadjar, que estaban todos corriendo por delante o alrededor de él antes de que se desatara el caos.

George Russell, Mercedes Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Así que la pérdida de puntos fue de 25 frente a Antonelli en Mónaco, pero podría haber sido menor – 10 puntos si Russell hubiera terminado tercero en Mónaco, como iba camino de hacerlo – aunque en este caso hemos interpretado un error por exceso de velocidad en el pitlane y el propio error de Mercedes como mala suerte para Russell y no como error del piloto, por lo que la brecha de 25 puntos se mantiene.

GP de Barcelona

Pasando al infortunio de Antonelli, sufrió un fallo mecánico en Barcelona que le costó el segundo puesto momentos después de adelantar a Russell. Por lo tanto, Russell heredó el segundo puesto y con ello un cambio de 18 puntos a su favor.

GP de Gran Bretaña

Russell fue el primero en verse afectado por el infortunio debido a un pinchazo lento que lo obligó a parar y caer en el orden, recuperándose inicialmente hasta el quinto lugar. En ese momento, la mala suerte mayor de Antonelli llegó mientras iba segundo, cuando se rompió su protector de rueda, con la serie de acontecimientos desafortunados dejándolo fuera de los puntos.

Russell escaló hasta el segundo puesto, ganando una posición extra por fortuna cuando Hamilton paró por neumáticos blandos mientras Ferrari anticipaba una reanudación al final de la carrera que nunca llegó, lo que entregó el segundo lugar a Russell y resultó en una ganancia de 18 puntos para el piloto británico.

El resultado

Carrera Variación de puntos Ganancia de puntos total de Antonelli sobre Russell GP de Japón Antonelli gana 13 puntos 13 GP de Canadá Antonelli gana 25 puntos 38 GP de Mónaco Antonelli gana 25 puntos 63 GP de Barcelona Russell gana 18 puntos 45 GP de Gran Bretaña Russell gana 18 puntos 27

Así, en esta situación extrema en la que se tienen en cuenta todos estos escenarios pero nada más cambia, la suerte de Antonelli (o quizá la falta de mala suerte) lo deja 27 puntos por delante de Russell. Dado el déficit de 25 puntos entre ambos tras nueve grandes premios y cuatro eventos sprint, la clasificación podría poner a Russell por delante por dos puntos en este escenario.

Sin embargo, los campeonatos mundiales de F1 no se ganan en escenarios de 'si' ni en hipótesis. Tanto Antonelli como Russell tendrán más incidentes fuera de su control, por eso Russell no se preocupa por esos puntos perdidos. Se trata de controlar lo controlable para darse la mejor oportunidad de cerrar la brecha real de 25 puntos con Antonelli y no los escenarios de 'qué pasaría si'.

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