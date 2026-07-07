Lewis Hamilton espera que la pareja de Mercedes sufra complicaciones del motor este año

Lewis Hamilton prevé que los pilotos Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, se enfrenten a sanciones en la parrilla por superar el límite de uso de componentes de la unidad de potencia en una fase posterior de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El siete veces campeón del mundo de F1, que en un principio elogió la fiabilidad Ferrari, centró la atención en Mercedes, dados sus problemas de fiabilidad al inicio de la temporada.

"Me ha impresionado muchísimo", dijo Hamilton sobre la fiabilidad de Ferrari. "Creo que llegamos a la temporada sabiendo que teníamos que mejorar nuestros procesos y nuestra forma de actuar durante los fines de semana de carrera.

"Eso es algo por lo que luchamos el año pasado. Y luego, el equipo en su conjunto, cada persona aporta muchísimo y da lo mejor de sí misma. Los chicos del box han trabajado muy duro en las paradas en boxes. Tenemos unas paradas en boxes fantásticas.

"Y luego, todo el mundo en la fábrica ha trabajado muy duro para lograr esta consistencia, y eso es, en mi opinión, lo que en última instancia va a marcar la diferencia este año".

Tanto Russell como Antonelli han sufrido hasta ahora una retirada cada uno provocada por problemas electrónicos esta temporada —Russell durante el GP de Canadá y Antonelli en el GP de Barcelona—, lo que, según sospecha Hamilton, podría suponer un problema para ambos pilotos más adelante en el año.

"Se está viendo que, en general, los motores han tenido más problemas este año de lo habitual, y no sé cuál es la situación en cuanto a las baterías en el caso de George y Kimi, pero en algún momento habrá una penalización, me imagino, en el sentido de que solo disponemos de dos celdas de batería o algo por el estilo", afirmó Hamilton.

"Pero para nosotros va a ser fundamental mantener esta racha, sacar el máximo partido a los puntos y dar lo mejor de nosotros mismos, incluso cuando no podamos ganar".

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Mercedes utilizó el mismo número de componentes eléctricos que Ferrari

Para la temporada de F1 de 2026, cada piloto podrá utilizar un máximo de cuatro motores de combustión interna (ICE), turbocompresores (TC) y sistemas de escape (EX), además de tres unidades de motor-generador cinético (MGU-K), acumuladores de energía (ES) y sistemas eléctricos de control (CS) a lo largo de la temporada.

Analizando la afirmación de Hamilton, la tabla que figura a continuación corresponde al informe de la FIA sobre el uso de los componentes de la unidad de potencia de cara al Gran Premio de Gran Bretaña, y muestra que Mercedes y Ferrari han utilizado el mismo número de componentes eléctricos dentro de su asignación de componentes de la unidad de potencia en lo que va de temporada.

ICE TC EX MGU-K ES CE Russell 3 3 3 2 3 3 Antonelli 3 3 3 1 3 3 Leclerc 3 3 2 3 3 3 Hamilton 3 3 2 3 3 3

Sin embargo, lo que esta tabla no detalla es cuántos de los componentes utilizados anteriormente siguen estando en lo que los equipos denominan «el fondo común», lo que significa que pueden volver a utilizarse, ni cuántos no pueden volver a utilizarse.

Por ejemplo, no se ha determinado si los componentes eléctricos que fallaron en el coche de Russell en Canadá y en el de Antonelli en Barcelona podrán volver a utilizarse más adelante este año.

En el Gran Premio de Gran Bretaña, Lance Stroll recibió una penalización en la parrilla por superar el número permitido de elementos de la unidad de potencia, ya que utilizó un quinto acumulador de energía y componentes eléctricos de control, lo que le supuso un retroceso de 10 puestos en la parrilla. Pero, dado que el piloto de Aston Martin iba a salir en la 21.ª posición, solo perdió un puesto, que cedió a su compañero de equipo, Fernando Alonso.

Las sanciones en la parrilla por exceder el uso de la unidad de potencia fueron un tema recurrente en los primeros años de la era del V6 híbrido, así como en el problemático inicio de Honda con el reglamento de la F1 cuando se incorporó a la parrilla con McLaren en 2015, pero hasta ahora no ha sido un tema candente dada la capacidad de los equipos para rotar entre las piezas existentes.

No obstante, si las reservas de los equipos empiezan a agotarse, la necesidad de utilizar elementos adicionales de la unidad de potencia y asumir sanciones volvería a convertirse, naturalmente, en un tema de mayor relevancia.