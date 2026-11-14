Fórmula 1

Rosberg explica cómo se torció la rivalidad con Hamilton en Mercedes: "Lewis sospechaba de una conspiración"

La rivalidad en la F1 entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton está bien documentada, pero el campeón mundial de 2016 aportó una nueva perspectiva sobre lo competitiva que llegó a ser la lucha en Mercedes

Benjamin Vinel

Publicado: 14 nov 2026, 17:34

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Cuando Lewis Hamilton se unió a Nico Rosberg en Mercedes para la temporada 2013 de Fórmula 1, fue una historia positiva: dos amigos de muchos años convertidos en compañeros de equipo.

Sin embargo, su relación amistosa pronto se deterioró, ya que Mercedes dominó la primera era turbo híbrida del campeonato mundial desde 2014 y las luchas por el título se transformaron en duelos internos.

Las primeras señales de tensión aparecieron pronto, y en el Gran Premio de Bélgica de 2014, ambos chocaron en la segunda vuelta cuando Rosberg atacó a Hamilton por el exterior de Les Combes, con su alerón delantero tocando la rueda trasera izquierda de su compañero; ambos sufrieron daños y perdieron la victoria ante Daniel Ricciardo.

"No es un hecho aislado, es la continuación de una espiral negativa de convertirse en enemigos internamente", dijo Rosberg en el podcast Beyond The Grid. "Realmente es un proceso paso a paso. Por supuesto, hay picos en el camino, pero simplemente empeora y empeora de forma lineal, con esos grandes picos entre medio. Ese es el proceso".

La tensión también era palpable en las tribunas. "Terminó con la carrera [de Hamilton], así que tiene muchas consecuencias, y con todos los ojos puestos en nosotros, porque solo éramos los dos peleando por esas victorias y por el campeonato, así que tiene muchas consecuencias", agregó Rosberg.

"Entonces todo el mundo lo debate y todo se viene encima, y todos los fanáticos de Lewis empiezan a abuchear. Eso también es muy difícil de vivir, cuando tienes muchos fanáticos abucheándote, algo que empezó allí en Spa. Eso es realmente difícil de gestionar mentalmente. Tener tanto odio en contra es duro".

Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

A medida que la rivalidad interna se volvió perjudicial, el jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, tomó una decisión drástica e imprevista antes de la temporada 2016: intercambiar mecánicos e ingenieros.

"Fue duro", recordó Rosberg. "Fue simplemente porque las cosas se estaban deteriorando internamente.

"Realmente empezaba a levantarse un muro importante entre los dos autos, porque los mecánicos también empezaron a competir, y los ingenieros empezaron a competir, y cuando empiezas a ver eso, y quizá cierta información ya no se comparte de la manera más abierta como antes, porque los mecánicos también quieren que su auto gane, y los ingenieros quieren que el suyo lo haga. Son súper competitivos, quieren que su piloto sea campeón.

"No es sano para un equipo cuando empiezas a no compartir la información correctamente, ya no eres un equipo de verdad, entonces las cosas pueden salir mal muy rápido.

"Toto era consciente de esto, así que hizo un corte tan extremo que llegó con tanta fuerza y sin aviso para nadie, y luego intercambió a nuestros mecánicos; y mis mecánicos son mi familia. Entonces entro al garaje, Melbourne, entrenamientos libres del viernes, y mi familia está en el auto de Lewis. Así que pienso que debieron haber puesto mi auto del otro lado por alguna razón, miro el número del auto: es el auto de Lewis. Entonces digo: ‘¿Qué demonios está pasando aquí?’

"Y ellos son mis enemigos, los mecánicos de Lewis. Lo digo de manera más extrema, pero quieren que gane Lewis, no yo, así que... no son mis enemigos, pero son mis rivales. Mis rivales están en mi auto, ajustando el último tornillo y sacándome a la pista. Eso fue realmente extraño".

Curiosamente, Rosberg había ganado los últimos tres grandes premios de la temporada 2015, y la reestructuración no le impidió lograr la victoria en las primeras cuatro rondas de 2016, alcanzando una racha de siete triunfos consecutivos que ni siquiera Hamilton ha conseguido jamás.

Nico Rosberg, Mercedes

Photo by: Saeed Khan / AFP via Getty Images

"Por suerte para mí, me adapté muy rápido", dijo Rosberg. "Se convirtió en mi nueva familia, o mi familia ampliada, así que eso funcionó muy bien.

"Lewis tuvo más dificultades. Cada vez que algo no salía como él quería, enseguida pensaba un poco en una ‘conspiración’ o cosas así. Así que al principio le costó un poco más eso y de alguna manera se pegó un tiro en el pie en la primera parte de la temporada, porque obviamente todos siempre fueron tratados por igual en la medida de lo posible".

La decisión de Wolff no evitó más drama, con dos choques de alto perfil entre Rosberg y Hamilton en 2016; el alemán acabó conquistando por escaso margen su primer título de F1, y el único, ya que anunció su retiro cinco días después.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Mercedes no temió no ganar el título en Brasil por la "carrera desastrosa" de Ferrari

Artículo siguiente Los horarios para el GP de Las Vegas de F1 2026 y cómo verlo en vivo

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Benjamin Vinel





“Me estaban dando una paliza” – Cómo Ricciardo se agotó en su regreso ‘humillante’ a la F1



Fórmula 1



Fórmula 1 21 h



“Me estaban dando una paliza” – Cómo Ricciardo se agotó en su regreso ‘humillante’ a la F1





McLaren introducirá mejoras en el MCL40 en Las Vegas, su circuito maldito en la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



21 h



McLaren introducirá mejoras en el MCL40 en Las Vegas, su circuito maldito en la F1





Toto Wolff reflexiona sobre los años sin títulos de Mercedes: “No fuimos unos completos perdedores”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Toto Wolff reflexiona sobre los años sin títulos de Mercedes: “No fuimos unos completos perdedores”

More from

Lewis Hamilton





Los contratos en la F1: ¿hasta cuándo tiene firmado cada piloto de la parrilla?



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



Los contratos en la F1: ¿hasta cuándo tiene firmado cada piloto de la parrilla?





Max Verstappen sobre la tensión en Ferrari: "Nunca firmaría a dos pilotos número uno"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Max Verstappen sobre la tensión en Ferrari: "Nunca firmaría a dos pilotos número uno"





Lo que reveló el GP de Brasil sobre la capacidad de la F1 para afrontar la lluvia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 d



Lo que reveló el GP de Brasil sobre la capacidad de la F1 para afrontar la lluvia

More from

Mercedes





Mercedes no temió no ganar el título en Brasil por la "carrera desastrosa" de Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



14 h



Mercedes no temió no ganar el título en Brasil por la "carrera desastrosa" de Ferrari





Kimi Antonelli se reúne con el presidente italiano Sergio Mattarella



Fórmula 1



Fórmula 1 18 h



Kimi Antonelli se reúne con el presidente italiano Sergio Mattarella





La sorprendente convergencia detrás de una temporada 2026 de F1 cada vez más competitiva



Fórmula 1



Fórmula 1 20 h



La sorprendente convergencia detrás de una temporada 2026 de F1 cada vez más competitiva

Últimas noticias





Cómo la bandera roja de Qatar ayudó a Johann Zarco a dejar atrás su accidente de Barcelona



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



9 h



Cómo la bandera roja de Qatar ayudó a Johann Zarco a dejar atrás su accidente de Barcelona





Repaso de la temporada 2026 de IndyCar: Juncos Hollinger Racing



IndyCar



Indy IndyCar 11 h



Repaso de la temporada 2026 de IndyCar: Juncos Hollinger Racing





Los horarios para el GP de Las Vegas de F1 2026 y cómo verlo en vivo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



14 h



Los horarios para el GP de Las Vegas de F1 2026 y cómo verlo en vivo





Rosberg explica cómo se torció la rivalidad con Hamilton en Mercedes: "Lewis sospechaba de una conspiración"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 14 h



Rosberg explica cómo se torció la rivalidad con Hamilton en Mercedes: "Lewis sospechaba de una conspiración"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete