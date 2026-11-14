Fórmula 1

“Me estaban dando una paliza” – Cómo Ricciardo se agotó en su regreso ‘humillante’ a la F1

Dos años después de su salida de la F1, Ricciardo se sincera sobre el final de su carrera, que no solo fue frustrante, sino también perjudicial para su salud mental

Benjamin Vinel

Publicado: 14 nov 2026, 10:39

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Cuando Daniel Ricciardo participó el mes pasado en el podcast Beyond The Grid, sonó más centrado, casi más sabio. Dos años lejos del foco de la Fórmula 1 le dieron al australiano el tiempo que necesitaba para la introspección, lo que le permitió ver sus últimos años en el campeonato desde un nuevo ángulo.

Esos últimos años fueron una lucha. Después de perder su asiento en McLaren, Ricciardo regresó a su antiguo equipo de Faenza con la idea de volver a Red Bull, pero no lo logró. Nunca volvió a encontrar aquel rendimiento perdido desde hacía tiempo, tras haber vivido antes una etapa muy dura en Woking. Su sorpresiva victoria en el Gran Premio de Italia apenas alcanza para distraer del hecho de que, al margen de eso, nunca volvió a subir al podio en sus últimas 70 carreras.

Aunque su aventura en la F1 no terminó en sus propios términos —con Red Bull decidiendo que el joven Liam Lawson era el camino a seguir para el segundo asiento de Racing Bulls—, Ricciardo tomó conciencia, incluso convenciéndose a sí mismo de que no estaba listo para retirarse, de que ya no estaba en el estado mental adecuado para competir.

"Para ese momento, ya estaba cansado de recibir golpes; supongo que me estaban dando una paliza", dijo sobre su estado de ánimo en su última carrera, el Gran Premio de Singapur de 2024.

"Todavía tenía hambre y quería intentar demostrar algo —principalmente a mí mismo—, pero había momentos en los que ya no podía más, y creo que también estaba en negación, volviendo a ese escudo protector que a veces podemos ponernos: 'Puedo hacer esto, soy fuerte, voy a superar esto, soy lo suficientemente bueno, bla, bla, bla'. Definitivamente hubo momentos en los que pensaba: 'Uf, ya no amo esto, en realidad no quiero estar aquí'. Duerme y se te pasará, duerme y se te pasará, llegarás y estarás bien, y entonces quizá tengas una buena carrera o un momento en el que digas: 'Sí, recuperé el fuego'.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Photo by: Erik Junius

"Todavía quería el cuento de hadas, por supuesto; quería volver con Red Bull y todo eso, y me habría encantado volver a ser compañero de Max e intentar pelear otra vez adelante. Pero en el fondo sabía que todo eso me estaba quemando cada vez más. Creo que, por muchos factores, ya no me resultaba tan fácil rendir y competir al nivel en el que lo había hecho antes. Y ves a algunos pilotos que todavía lo hacen a un nivel alto, que son mayores que yo, así que es diferente para cada uno.

"Simplemente había mucho dolor, mucho proceso, muchas cosas que estaban pasando y que habían pasado a lo largo de los años, que creo que se fueron acumulando, y me resultaba muy difícil dejar todo eso afuera y hacerlo".

Desbordado por sus emociones, Ricciardo no está seguro de que hubiera podido tomar por sí mismo la decisión, discutiblemente saludable, de ponerle fin.

"El miedo que tenía es que, viendo en retrospectiva y aprendiendo lo conforme que estoy de no tener ya eso, si me hubieran seguido renovando contratos, ¿habría seguido haciéndolo?, ¿alguna vez iba a cerrar el grifo? Sé que por momentos quería hacerlo", admitió. "Puedo decirte ahora mismo que, en Mónaco 2022, después de la carrera, estaba sentado en mi departamento, hablando con mi equipo, y dije: 'No quiero hacer más esto, terminé'. Tuve esta conversación más de una vez a lo largo de los años; Silverstone 2015 fue otra vez".

Ricciardo clasificó en un discreto 14° lugar y terminó 13° en el GP de Mónaco de 2022 con McLaren, en el circuito donde había ganado cuatro años antes. En el GP de Gran Bretaña de 2015, fue apenas 10° en la parrilla después de que le eliminaran su noveno mejor tiempo por una infracción de límites de pista, chocó con Romain Grosjean en la largada y sufrió en el grupo de atrás hasta que lo dejó fuera una falla eléctrica.

Daniel Ricciardo, McLaren

Photo by: ACM / Philippe Magoni

"Tienes gente alrededor que te dice: 'Eres genial, todavía puedes hacerlo', y también terminas creyendo mucho en esas voces. Sé que no lo hacen con mala intención, pero en realidad no tienes muchas oportunidades de tener tus propios pensamientos, y creo que eso probablemente habría continuado y quizá yo todavía estaría corriendo, y eso también es un pensamiento aterrador", agregó el piloto de 37 años.

"Todavía no me gusta cómo terminó, pero también hay una parte de mí que está agradecida de que hayan apretado el gatillo, porque no querría estar haciéndolo ahora".

Aun así, Ricciardo lidió con lo que describió como una sensación de fracaso y humillación cuando su carrera terminó de forma abrupta y tuvo que hacer el duelo por su sueño de un título mundial.

"Empiezas a correr a una edad muy temprana y, con los años, construyes, supongo, una dureza, pero eso también va hacia adentro", explicó. "Puedes ser muy duro contigo mismo y esperar mucho de ti. Así que creo que, digamos, fracasar —esa era mi visión, fracasar, no rendir al nivel que necesitaba en ese momento, o no poder terminar la temporada, o lo que sea—, eso se convierte en una sensación de humillación. Fracasé y no hice lo que alguna vez podía hacer.

"Al intentar lidiar con eso, en esos meses siguientes, lo entendí como que simplemente me estaba escondiendo de la humillación. La gente me veía en público, yo estaba en plan: 'Ja, ja, ja, la estoy pasando bien', tomando algo o lo que fuera, y simplemente me estaba escondiendo de lo que realmente sentía en el fondo, que era mucho dolor y tristeza. 'Se fue. Alguna vez fui ese chico que esperaba pelear por un título mundial y ganar carreras; se fue'".

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Así que Ricciardo dio un paso atrás, se mantuvo alejado del paddock de la Fórmula 1 y de los compromisos mediáticos asociados, y priorizó el tiempo a solas que necesitaba.

"En cuanto a manejar, estaba quemado, sin hablar de las emociones y todo eso; simplemente estaba cansado", dijo. "Solo sabía que necesitaba tiempo lejos de todo, incluso de la gente. Hice muchos viajes solo el año pasado, muchas caminatas y cosas así. Simplemente sé que necesitaba respirar por mi cuenta".

Pero el ganador de ocho grandes premios sí asistió a las 500 Millas de Indianápolis en mayo pasado, lo que reavivó su pasión por las carreras.

"Volver a ser fan me recordó que sí amo el automovilismo".

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