El GP de España de F1 promete cambios en el circuito Madring tras las críticas recibidas

Los organizadores del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid están listos para hacer ajustes al circuito de Madring para impulsar los adelantamientos en 2027, y ya han recibido recomendaciones de la FIA.

El circuito de 5,4 km alrededor del recinto ferial IFEMA de Madrid, que debutó en competición el pasado fin de semana, fue elogiado por pilotos y equipos por sus instalaciones y su desafío al volante. Pero aunque la complicada combinación de curvas de media a alta velocidad ofreció una sesión de clasificación de alto riesgo, la falta de oportunidades claras de adelantamiento provocó una falta de acción durante todo el fin de semana, incluso en F1, F2 y F3.

Se suponía que la principal opción de adelantamiento era la chicana de la curva 5 tras la recta más larga del circuito, pero el diseño incómodo de la curva lo dificultó. Al expresar sus comentarios en la reunión de pilotos del viernes por la noche, los pilotos se mostraron especialmente frustrados por la cantidad de entradas a curvas combinadas, donde los coches tienen que frenar y girar al mismo tiempo, lo que ha facilitado que el coche de delante se defienda. También consideraron que el pitlane del circuito era demasiado largo para incitar a los equipos a probar diferentes estrategias de paradas en boxes.

Hablando en exclusiva con Motorsport.com después de la carrera del domingo, el director gerente del evento, Luís García Abad, dijo que su equipo estaba dispuesto a realizar las modificaciones necesarias para mejorar el espectáculo en pista, y que ya había recibido recomendaciones de la FIA para el evento de 2027.

"Siendo honesto contigo, la FIA definió claramente cuál es la manera de mejorar el trazado de la pista, y estaremos abiertos porque tendremos que reinstalar la pista para el próximo año", dijo Abad a Motorsport.com.

"Realmente creo que los pilotos disfrutaron mucho de la clasificación. Pero sin duda intentaremos hacer una mejora para el próximo año".

Lando Norris sugirió cambios que ayudarían a facilitar los adelantamientos. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La carrera del pasado fin de semana fue la primera de un contrato de 10 años. Y con la mitad norte del circuito diseñada desde cero sobre terreno vacío, Abad prometió que hay mucho margen para realizar cambios significativos.

"Tenemos el espacio, tenemos un recinto, tenemos las instalaciones, tenemos la capacidad para hacerlo", prometió.

"Estoy seguro de que FOM, FIA y nosotros mismos lo intentaremos. Si podemos mejorar algo, lo haremos".

Hablando después de la carrera, el campeón del mundo Lando Norris hizo algunas recomendaciones.

"Para mí, no es un gran circuito. Es genial en clasificación, pero una línea recta desde la curva 17 directamente hasta la curva 20 [ayudaría], para tener una entrada mucho más amplia como la curva 1 o la curva 10 de Austin, una gran horquilla. Crearás oportunidades mucho mejores para todos y podrás disfrutar de la carrera.

"Hay algunos cambios sencillos y quizá otros más complicados, como las curvas 5, 6, 7. Es difícil saber exactamente qué es lo mejor. El hecho de que tengas que girar y frenar [al mismo tiempo] básicamente anula todo el objetivo de las carreras."

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