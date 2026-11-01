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Fórmula 1 GP de México

Todos los resultados del Gran Premio de México 2026 y las posiciones del campeonato de Fórmula 1

Después de la victoria de Max Verstappen (Red Bull), conoce todos los resultados y las clasificaciones del Gran Premio de México.

Basile Davoine

Publicado: 1 nov 2026, 22:58

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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Carrera

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor 1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 71

-

2 25 Red Bull Red Bull 2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 71

+0.799

0.799

0.799 3 18 Ferrari Ferrari 3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 71

+4.006

4.006

3.207 2 15 Mercedes Mercedes 4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 71

+10.707

10.707

6.701 2 12 Ferrari Ferrari 5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 71

+11.778

11.778

1.071 2 10 McLaren Mercedes 6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 71

+12.263

12.263

0.485 3 8 Mercedes Mercedes 7 Australia O. Piastri McLaren 81 71

+19.475

19.475

7.212 3 6 McLaren Mercedes 8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 71

+20.204

20.204

0.729 2 4 Alpine Mercedes 9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 71

+20.899

20.899

0.695 4 2 RB Red Bull 10 France P. Gasly Alpine 10 71

+21.483

21.483

0.584 3 1 Alpine Mercedes 11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 71

+22.041

22.041

0.558 2 Audi Audi 12 France I. Hadjar Red Bull 6 71

+22.503

22.503

0.462 3 Red Bull Red Bull 13 Japan R. Hirakawa Haas F1 50 71

+25.373

25.373

2.870 5 Haas Ferrari 14 Thailand A. Albon Williams 23 71

+27.562

27.562

2.189 4 Williams Mercedes 15 Spain C. Sainz Williams 55 71

+28.638

28.638

1.076 3 Williams Mercedes 16 Germany N. Hulkenberg Audi 27 71

+29.977

29.977

1.339 3 Audi Audi 17 Mexico S. Pérez Cadillac 11 71

+30.695

30.695

0.718 5 Cadillac Ferrari dnf United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 58

13 Laps

2 Retirada RB Red Bull dnf United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 47

24 Laps

3 Retirada Haas Ferrari dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 42

29 Laps

1 Retirada Cadillac Ferrari dnf Canada L. Stroll Aston Martin 18 5

66 Laps

1 Retirada Aston Martin Honda dnf Spain F. Alonso Aston Martin 14 5

66 Laps

2 Retirada Aston Martin Honda Ver los resultados completos

Récord de vuelta

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 50

1'19.268

S 195.468 2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 50

+0.060

1'19.328

0.060 S 195.320 3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 64

+0.159

1'19.427

0.099 S 195.077 4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 50

+0.532

1'19.800

0.373 S 194.165 5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 64

+0.583

1'19.851

0.051 S 194.041 6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 51

+0.879

1'20.147

0.296 S 193.324 7 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 43

+0.976

1'20.244

0.097 S 193.091 8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 50

+1.287

1'20.555

0.311 S 192.345 9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 52

+1.422

1'20.690

0.135 S 192.023 10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 50

+1.445

1'20.713

0.023 S 191.969 11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 70

+1.464

1'20.732

0.019 S 191.923 12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 50

+1.482

1'20.750

0.018 S 191.881 13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 50

+1.486

1'20.754

0.004 S 191.871 14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 55

+1.604

1'20.872

0.118 S 191.591 15 Japan R. Hirakawa Haas F1 50 Haas Ferrari 71

+1.716

1'20.984

0.112 S 191.326 16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 43

+1.800

1'21.068

0.084 M 191.128 17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 50

+1.846

1'21.114

0.046 S 191.020 18 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 50

+1.988

1'21.256

0.142 S 190.686 19 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 51

+2.071

1'21.339

0.083 S 190.491 20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 33

+3.219

1'22.487

1.148 M 187.840 21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 2

+4.276

1'23.544

1.057 S 185.463 22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 2

+4.428

1'23.696

0.152 S 185.127 Ver los resultados completos

Historial de neumáticos

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor 1 2 3 4 5 6 1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

M : 27

S : 18

S : 29

2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

S : 31

M : 16

S : 4

S : 29

3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

S : 43

M : 2

S : 30

4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

S : 27

M : 18

S : 29

5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

S : 39

M : 6

S : 28

6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

S : 36

M : 11

S : 4

S : 30

7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

S : 26

M : 18

S : 1

S : 26

8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

M : 34

S : 11

S : 28

9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

M : 11

S : 34

S : 2

S : 4

S : 30

10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

S : 17

M : 27

S : 4

S : 29

11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

M : 38

S : 7

S : 29

12 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

S : 9

M : 34

S : 7

S : 29

13 Japan R. Hirakawa Haas F1 50 Haas Ferrari

M : 35

S : 8

S : 4

S : 4

S : 18

S : 20

14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

S : 18

S : 23

M : 3

S : 5

S : 31

15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

S : 36

M : 8

S : 1

S : 27

16 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

M : 31

S : 14

S : 17

S : 29

17 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

S : 30

M : 13

S : 1

S : 2

S : 16

S : 15

United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

S : 35

M : 10

S : 16

United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

S : 40

M : 5

S : 5

Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

S : 30

M : 12

Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

S : 3

S : 2

Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

S : 3

S : 2

Ver los resultados completos

Campeonato de Pilotos

Pos. Piloto Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates 1 ItalyK. AntonelliMercedes 380 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 - - - - 2 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 261 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 - - - - 3 United KingdomL. HamiltonFerrari 259 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 - - - - 4 United KingdomG. RussellMercedes 250 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 - - - - 5 MonacoC. LeclercFerrari 245 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 - - - - 6 United KingdomL. NorrisMcLaren 221 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 - - - - 7 AustraliaO. PiastriMcLaren 150 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 6/7 - - - - 8 FranceI. HadjarRed Bull 105 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 - - - - - 9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 79 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 2/9 - - - - 10 FranceP. GaslyAlpine 43 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 1/10 - - - - 11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 31 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - 4/8 - - - - 13 United KingdomO. BearmanHaas 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14 GermanyN. HülkenbergAudi 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - - - - - 15 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - - 16 FranceE. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 17 SpainF. AlonsoAston Martin 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 18 SpainC. Sainz JrWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - 19 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 JapanR. HirakawaHaas   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de Constructores

Pos. equipo Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates 1 GermanyMercedes 630 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 - - - - 2 ItalyFerrari 504 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 - - - - 3 AustriaRed Bull 380 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 25 - - - - 4 United KingdomMcLaren 371 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 16 - - - - 5 ItalyRacing Bulls 104 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 2 - - - - 6 FranceAlpine 74 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 5 - - - - 7 United StatesHaas 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - - - - - - 8 GermanyAudi 23 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - - - - - - 9 United KingdomWilliams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 10 United KingdomAston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

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