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Fórmula 1 GP de México
Todos los resultados del Gran Premio de México 2026 y las posiciones del campeonato de Fórmula 1
Después de la victoria de Max Verstappen (Red Bull), conoce todos los resultados y las clasificaciones del Gran Premio de México.
Basile Davoine
Publicado: 1 nov 2026, 22:58
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Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
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Carrera
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor 1 M. Verstappen Red Bull 3 71
-
2 25 Red Bull Red Bull 2 L. Hamilton Ferrari 44 71
+0.799
0.799
0.799 3 18 Ferrari Ferrari 3 A. Antonelli Mercedes 12 71
+4.006
4.006
3.207 2 15 Mercedes Mercedes 4 C. Leclerc Ferrari 16 71
+10.707
10.707
6.701 2 12 Ferrari Ferrari 5 L. Norris McLaren 1 71
+11.778
11.778
1.071 2 10 McLaren Mercedes 6 G. Russell Mercedes 63 71
+12.263
12.263
0.485 3 8 Mercedes Mercedes 7 O. Piastri McLaren 81 71
+19.475
19.475
7.212 3 6 McLaren Mercedes 8 F. Colapinto Alpine 43 71
+20.204
20.204
0.729 2 4 Alpine Mercedes 9 L. Lawson Racing Bulls 30 71
+20.899
20.899
0.695 4 2 RB Red Bull 10 P. Gasly Alpine 10 71
+21.483
21.483
0.584 3 1 Alpine Mercedes 11 G. Bortoleto Audi 5 71
+22.041
22.041
0.558 2 Audi Audi 12 I. Hadjar Red Bull 6 71
+22.503
22.503
0.462 3 Red Bull Red Bull 13 R. Hirakawa Haas F1 50 71
+25.373
25.373
2.870 5 Haas Ferrari 14 A. Albon Williams 23 71
+27.562
27.562
2.189 4 Williams Mercedes 15 C. Sainz Williams 55 71
+28.638
28.638
1.076 3 Williams Mercedes 16 N. Hulkenberg Audi 27 71
+29.977
29.977
1.339 3 Audi Audi 17 S. Pérez Cadillac 11 71
+30.695
30.695
0.718 5 Cadillac Ferrari dnf A. Lindblad Racing Bulls 41 58
13 Laps
2 Retirada RB Red Bull dnf O. Bearman Haas F1 87 47
24 Laps
3 Retirada Haas Ferrari dnf V. Bottas Cadillac 77 42
29 Laps
1 Retirada Cadillac Ferrari dnf L. Stroll Aston Martin 18 5
66 Laps
1 Retirada Aston Martin Honda dnf F. Alonso Aston Martin 14 5
66 Laps
2 Retirada Aston Martin Honda Ver los resultados completos
Récord de vuelta
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 50
1'19.268
S 195.468 2 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 50
+0.060
1'19.328
0.060 S 195.320 3 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 64
+0.159
1'19.427
0.099 S 195.077 4 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 50
+0.532
1'19.800
0.373 S 194.165 5 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 64
+0.583
1'19.851
0.051 S 194.041 6 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 51
+0.879
1'20.147
0.296 S 193.324 7 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 43
+0.976
1'20.244
0.097 S 193.091 8 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 50
+1.287
1'20.555
0.311 S 192.345 9 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 52
+1.422
1'20.690
0.135 S 192.023 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 50
+1.445
1'20.713
0.023 S 191.969 11 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 70
+1.464
1'20.732
0.019 S 191.923 12 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 50
+1.482
1'20.750
0.018 S 191.881 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 50
+1.486
1'20.754
0.004 S 191.871 14 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 55
+1.604
1'20.872
0.118 S 191.591 15 R. Hirakawa Haas F1 50 Haas Ferrari 71
+1.716
1'20.984
0.112 S 191.326 16 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 43
+1.800
1'21.068
0.084 M 191.128 17 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 50
+1.846
1'21.114
0.046 S 191.020 18 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 50
+1.988
1'21.256
0.142 S 190.686 19 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 51
+2.071
1'21.339
0.083 S 190.491 20 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 33
+3.219
1'22.487
1.148 M 187.840 21 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 2
+4.276
1'23.544
1.057 S 185.463 22 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 2
+4.428
1'23.696
0.152 S 185.127 Ver los resultados completos
Historial de neumáticos
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor 1 2 3 4 5 6 1 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull
M : 27
S : 18
S : 29
2 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari
S : 31
M : 16
S : 4
S : 29
3 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes
S : 43
M : 2
S : 30
4 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari
S : 27
M : 18
S : 29
5 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes
S : 39
M : 6
S : 28
6 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes
S : 36
M : 11
S : 4
S : 30
7 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes
S : 26
M : 18
S : 1
S : 26
8 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes
M : 34
S : 11
S : 28
9 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull
M : 11
S : 34
S : 2
S : 4
S : 30
10 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes
S : 17
M : 27
S : 4
S : 29
11 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi
M : 38
S : 7
S : 29
12 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull
S : 9
M : 34
S : 7
S : 29
13 R. Hirakawa Haas F1 50 Haas Ferrari
M : 35
S : 8
S : 4
S : 4
S : 18
S : 20
14 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes
S : 18
S : 23
M : 3
S : 5
S : 31
15 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes
S : 36
M : 8
S : 1
S : 27
16 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi
M : 31
S : 14
S : 17
S : 29
17 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari
S : 30
M : 13
S : 1
S : 2
S : 16
S : 15
A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull
S : 35
M : 10
S : 16
O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari
S : 40
M : 5
S : 5
V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari
S : 30
M : 12
L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda
S : 3
S : 2
F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda
S : 3
S : 2
Ver los resultados completos
Campeonato de Pilotos
Pos. Piloto Puntos 1 K. AntonelliMercedes 380 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 - - - - 2 M. VerstappenRed Bull 261 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 - - - - 3 L. HamiltonFerrari 259 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 - - - - 4 G. RussellMercedes 250 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 - - - - 5 C. LeclercFerrari 245 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 - - - - 6 L. NorrisMcLaren 221 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 - - - - 7 O. PiastriMcLaren 150 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 6/7 - - - - 8 I. HadjarRed Bull 105 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 - - - - - 9 L. LawsonRacing Bulls 79 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 2/9 - - - - 10 P. GaslyAlpine 43 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 1/10 - - - - 11 A. LindbladRacing Bulls 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12 F. ColapintoAlpine 31 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - 4/8 - - - - 13 O. BearmanHaas 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14 N. HülkenbergAudi 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - - - - - 15 G. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - - 16 E. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 17 F. AlonsoAston Martin 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 18 C. Sainz JrWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - 19 A. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 Y. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21 L. StrollAston Martin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 V. BottasCadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 R. HirakawaHaas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 S. PérezCadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Campeonato de Constructores
Pos. equipo Puntos 1 Mercedes 630 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 - - - - 2 Ferrari 504 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 - - - - 3 Red Bull 380 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 25 - - - - 4 McLaren 371 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 16 - - - - 5 Racing Bulls 104 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 2 - - - - 6 Alpine 74 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 5 - - - - 7 Haas 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - - - - - - 8 Audi 23 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - - - - - - 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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