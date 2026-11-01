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Fórmula 1 GP de México

Todos los resultados del Gran Premio de México 2026 y las posiciones del campeonato de Fórmula 1

Después de la victoria de Max Verstappen (Red Bull), conoce todos los resultados y las clasificaciones del Gran Premio de México.

Basile Davoine

Publicado: 1 nov 2026, 22:58

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Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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Carrera

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor 1 M. Verstappen Red Bull 3 71

-

2 25 Red Bull Red Bull 2 L. Hamilton Ferrari 44 71

+0.799

0.799

0.799 3 18 Ferrari Ferrari 3 A. Antonelli Mercedes 12 71

+4.006

4.006

3.207 2 15 Mercedes Mercedes 4 C. Leclerc Ferrari 16 71

+10.707

10.707

6.701 2 12 Ferrari Ferrari 5 L. Norris McLaren 1 71

+11.778

11.778

1.071 2 10 McLaren Mercedes 6 G. Russell Mercedes 63 71

+12.263

12.263

0.485 3 8 Mercedes Mercedes 7 O. Piastri McLaren 81 71

+19.475

19.475

7.212 3 6 McLaren Mercedes 8 F. Colapinto Alpine 43 71

+20.204

20.204

0.729 2 4 Alpine Mercedes 9 L. Lawson Racing Bulls 30 71

+20.899

20.899

0.695 4 2 RB Red Bull 10 P. Gasly Alpine 10 71

+21.483

21.483

0.584 3 1 Alpine Mercedes 11 G. Bortoleto Audi 5 71

+22.041

22.041

0.558 2 Audi Audi 12 I. Hadjar Red Bull 6 71

+22.503

22.503

0.462 3 Red Bull Red Bull 13 R. Hirakawa Haas F1 50 71

+25.373

25.373

2.870 5 Haas Ferrari 14 A. Albon Williams 23 71

+27.562

27.562

2.189 4 Williams Mercedes 15 C. Sainz Williams 55 71

+28.638

28.638

1.076 3 Williams Mercedes 16 N. Hulkenberg Audi 27 71

+29.977

29.977

1.339 3 Audi Audi 17 S. Pérez Cadillac 11 71

+30.695

30.695

0.718 5 Cadillac Ferrari dnf A. Lindblad Racing Bulls 41 58

13 Laps

2 Retirada RB Red Bull dnf O. Bearman Haas F1 87 47

24 Laps

3 Retirada Haas Ferrari dnf V. Bottas Cadillac 77 42

29 Laps

1 Retirada Cadillac Ferrari dnf L. Stroll Aston Martin 18 5

66 Laps

1 Retirada Aston Martin Honda dnf F. Alonso Aston Martin 14 5

66 Laps

2 Retirada Aston Martin Honda Ver los resultados completos

Récord de vuelta

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 50

1'19.268

S 195.468 2 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 50

+0.060

1'19.328

0.060 S 195.320 3 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 64

+0.159

1'19.427

0.099 S 195.077 4 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 50

+0.532

1'19.800

0.373 S 194.165 5 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 64

+0.583

1'19.851

0.051 S 194.041 6 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 51

+0.879

1'20.147

0.296 S 193.324 7 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 43

+0.976

1'20.244

0.097 S 193.091 8 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 50

+1.287

1'20.555

0.311 S 192.345 9 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 52

+1.422

1'20.690

0.135 S 192.023 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 50

+1.445

1'20.713

0.023 S 191.969 11 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 70

+1.464

1'20.732

0.019 S 191.923 12 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 50

+1.482

1'20.750

0.018 S 191.881 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 50

+1.486

1'20.754

0.004 S 191.871 14 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 55

+1.604

1'20.872

0.118 S 191.591 15 R. Hirakawa Haas F1 50 Haas Ferrari 71

+1.716

1'20.984

0.112 S 191.326 16 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 43

+1.800

1'21.068

0.084 M 191.128 17 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 50

+1.846

1'21.114

0.046 S 191.020 18 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 50

+1.988

1'21.256

0.142 S 190.686 19 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 51

+2.071

1'21.339

0.083 S 190.491 20 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 33

+3.219

1'22.487

1.148 M 187.840 21 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 2

+4.276

1'23.544

1.057 S 185.463 22 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 2

+4.428

1'23.696

0.152 S 185.127 Ver los resultados completos

Historial de neumáticos

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor 1 2 3 4 5 6 1 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

M : 27

S : 18

S : 29

2 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

S : 31

M : 16

S : 4

S : 29

3 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

S : 43

M : 2

S : 30

4 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

S : 27

M : 18

S : 29

5 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

S : 39

M : 6

S : 28

6 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

S : 36

M : 11

S : 4

S : 30

7 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

S : 26

M : 18

S : 1

S : 26

8 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

M : 34

S : 11

S : 28

9 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

M : 11

S : 34

S : 2

S : 4

S : 30

10 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

S : 17

M : 27

S : 4

S : 29

11 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

M : 38

S : 7

S : 29

12 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

S : 9

M : 34

S : 7

S : 29

13 R. Hirakawa Haas F1 50 Haas Ferrari

M : 35

S : 8

S : 4

S : 4

S : 18

S : 20

14 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

S : 18

S : 23

M : 3

S : 5

S : 31

15 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

S : 36

M : 8

S : 1

S : 27

16 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

M : 31

S : 14

S : 17

S : 29

17 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

S : 30

M : 13

S : 1

S : 2

S : 16

S : 15

A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

S : 35

M : 10

S : 16

O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

S : 40

M : 5

S : 5

V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

S : 30

M : 12

L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

S : 3

S : 2

F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

S : 3

S : 2

Ver los resultados completos

Campeonato de Pilotos

Pos. Piloto Puntos 1 K. AntonelliMercedes 380 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 - - - - 2 M. VerstappenRed Bull 261 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 - - - - 3 L. HamiltonFerrari 259 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 - - - - 4 G. RussellMercedes 250 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 - - - - 5 C. LeclercFerrari 245 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 - - - - 6 L. NorrisMcLaren 221 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 - - - - 7 O. PiastriMcLaren 150 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 6/7 - - - - 8 I. HadjarRed Bull 105 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 - - - - - 9 L. LawsonRacing Bulls 79 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 2/9 - - - - 10 P. GaslyAlpine 43 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 1/10 - - - - 11 A. LindbladRacing Bulls 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12 F. ColapintoAlpine 31 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - 4/8 - - - - 13 O. BearmanHaas 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14 N. HülkenbergAudi 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - - - - - 15 G. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - - 16 E. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 17 F. AlonsoAston Martin 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 18 C. Sainz JrWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - 19 A. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 Y. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21 L. StrollAston Martin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 V. BottasCadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 R. HirakawaHaas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 S. PérezCadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de Constructores

Pos. equipo Puntos 1 Mercedes 630 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 - - - - 2 Ferrari 504 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 - - - - 3 Red Bull 380 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 25 - - - - 4 McLaren 371 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 16 - - - - 5 Racing Bulls 104 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 2 - - - - 6 Alpine 74 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 5 - - - - 7 Haas 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - - - - - - 8 Audi 23 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - - - - - - 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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