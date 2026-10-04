Verstappen gana un alocado GP de Bahréin en Malasia, Colapinto avanza a 13° y Checo Pérez es 19°

La lluvia llegó con fuerza para el momento del inicio oficial de la carrera, lo que llevó a que Dirección de Carrera pospusiera la largada del Gran Premio de Bahréin en Malasia.

Los coches se pusieron en marcha para la vuelta de formación 40 minutos después del horario original. Sin embargo, el caos se presentó en ese momento: Max Verstappen, líder del pelotón detrás del coche de seguridad, reportó que su Red Bull no aceleraba, antes de que el neerlandés lograra ponerse en marcha nuevamente.

Poco después, Lewis Hamilton, que partía desde el segundo puesto, reportó un problema similar en su coche. El piloto de Ferrari avanzó a muy baja velocidad durante la primera vuelta de formación mientras el resto de los pilotos lo superaba. Una vuelta más tarde, también logró volver a ponerse en marcha.

Otros autos también parecieron sufrir problemas similares, por lo que Control de Carrera sacó la bandera roja y suspendió el procedimiento de largada, por lo que todos debieron dirigirse al pitlane.

Casi una hora transcurrió para que los coches volvieran a ponerse en marcha en el pitlane, y hubo sorpresas en la elección de neumáticos, ya que varios optaron por los neumáticos lisos en vez de los intermedios, pese a que claramente aún había agua sobre la pista. Piastri, Bortoleto, Stroll, Hulkenberg y Checo Pérez se arrepintieron y entraron a pits a cambiar a intermedios, lo que les hizo arrancar desde el pitlane.

La carrera se puso en marcha con una partida detenida tras dos vueltas de formación y los Mercedes saltaron al primer puesto con Antonelli delante de Russell, mientras que Verstappen buscaba aguantar el tercer lugar ante el ataque de Lawson.

Los neumáticos lisos demostraron ser claramente la elección incorrecta para comenzar, y todos quienes los montaban —Hamilton, Norris, Alonso, Gasly, Bearman, Colapinto, Leclerc y Bottas— estaban atrás en el clasificador.

Leclerc fue a los pits en la cuarta vuelta y regresó a la carrera a más de un minuto de los líderes y a 31 segundos del penúltimo, que era Bottas en ese momento. Sin embargo, la diferencia de ritmo entre un neumático y otro era tan grande que el monegasco alcanzó al finlandés en apenas un par de minutos.

En seis vueltas de carrera, Antonelli marcaba el récord de vuelta con 1m48s702, mientras que Hamilton giraba en 2m13s074 con los intermedios, ya a un minuto del líder.

Verstappen se recuperó tras su flojo comienzo y adelantó a Russell para tomar el segundo lugar, colocándose a poco más de dos segundos de Antonelli. Lawson, Hadjar, Sainz, Ocon, Lindblad, Albon y Piastri completaban el top 10.

Al iniciar la novena vuelta, Verstappen presionaba a Antonelli por el liderato en un momento en que los neumáticos lisos comenzaban a mostrar un mejor rendimiento que los intermedios. Sin embargo, el mejor clasificado con los slicks era Norris, 14° y a 70 segundos de los líderes.

Sin embargo, el coche de seguridad llegó en la vuelta 10 por una salida de pista de Bottas que dejó al finlandés enterrado en la grava en la curva 13.

Todos los que estaban con gomas intermedias aprovecharon para cambiar a las lisas: Antonelli y Russell montaron los medios, mientras que Verstappen y Hadjar colocaron los lisos. Lawson, quinto en el orden, eligió los duros.

La bandera verde regresó en la vuelta 13 con Antonelli al frente, seguido de Verstappen, Russell, Hadjar y Lawson, mientras que Ocon, Lindblad, Sainz, Bortoleto y Piastri completaban el top 10. Checo Pérez era 14° y Colapinto marchaba 21°, último en el clasificador.

Verstappen tomó la línea exterior en la primera curva a la par de Antonelli y luego lo adelantó en la segunda para colocarse primero. Russell también superó a su compañero de equipo poco después en la vuelta.

En 20 giros de carrera, Verstappen lideraba con tres segundos y medio sobre Russell, quien a su vez era seguido de cerca por un Antonelli que decía en la radio que tenía más ritmo que su compañero. Hadjar, en tanto, no lograba seguir el ritmo de los tres primeros y era un distante cuarto.

Hamilton, después de todo el caos inicial, lograba ascender al sexto puesto al adelantar a Ocon. Leclerc, con el otro Ferrari, era apenas 12°, pero a pocos segundos de su compañero de garaje.

Mercedes le negó a Antonelli un intercambio de posiciones, pero le indicó que podían competir y el italiano no tardó en adelantar a Russell en la curva 4 para colocarse segundo, a cinco segundos de Verstappen.

Antonelli perdió un par de segundos en la vuelta 24 al irse ligeramente fuera en la última curva, pero logró mantener a Russell detrás.

En 30 vueltas cumplidas, Verstappen marcaba el rumbo con casi diez segundos sobre Antonelli, quien a su vez se alejaba cinco segundos de un Russell que no lograba seguirle el ritmo. Hamilton, que había avanzado hasta el quinto lugar, se encontraba a cinco segundos y acercándose a Hadjar por la cuarta posición.

Colapinto llegó hasta el 11° puesto al aprovechar las paradas en boxes, pero luego cayó hasta el 19°, solo por delante de Albon y Checo Pérez, cuando finalmente se detuvo en la vuelta 31 para cambiar de gomas blandas a duras, que eran las elegidas por la mayoría.

Verstappen y Antonelli fueron a los pits en la vuelta 33 y ambos volvieron a pista con neumáticos blandos —igual que Russell, que había parado una vuelta antes—. Las diferencias se mantenían similares, con diez segundos entre primero y segundo.

La carrera fue neutralizada con el Virtual Safety Car en la vuelta 43, cuando Albon quedó detenido a un costado de la pista, lo que llegó en un buen momento para un Hadjar que estaba bajo una inmensa presión por parte de Hamilton en el duelo por la cuarta posición.

Red Bull llamó a Verstappen a los pits para cambiar neumáticos, con lo que cedió el liderato, ya que Antonelli se quedó fuera, pero Mercedes también hizo parar a sus dos pilotos en el siguiente paso por boxes, lo que devolvió al neerlandés al primer lugar.

El Virtual Safety Car se transformó en Safety Car tres giros después porque finalmente se necesitó el ingreso de una grúa para retirar el Williams de Albon, lo que juntó todo el pelotón al entrar en las diez vueltas finales de la carrera.

Se supone que nada sucede en una carrera mientras está neutralizada, pero no fue el caso para el alocado GP de Bahréin en Malasia: Russell se detuvo a un costado de la pista con un problema en su monoplaza al iniciar la vuelta 50, dejando a Hadjar en el tercer puesto, al tiempo que Norris tuvo una salida de pista en la primera curva, volviendo en el 11° lugar.

La carrera se reinició en la vuelta 52 y Verstappen se mantuvo delante de Antonelli, pero el italiano no le perdía pisada al neerlandés.

Detrás de los dos primeros, Hamilton adelantó a Hadjar al iniciar la vuelta 53 para tomar la tercera posición en una carrera que lo vio caer a más de un minuto de la punta en el comienzo. El francés luego fue también superado por Leclerc para un 3-4 de Ferrari.

Por su parte, Colapinto logró avanzar sobre Bearman en el reinicio para tomar la 13.ª posición, detrás del Aston Martin de Lance Stroll.

Verstappen finalmente se llevó la victoria al cabo de las 55 vueltas de carrera con 2s307 de diferencia sobre Antonelli, mientras que Hamilton completó los puestos del podio.

Leclerc cruzó la meta cuarto, seguido de Hadjar, Piastri, Lawson, Alonso, Norris y Lindblad en el top 10.

Colapinto finalizó 13° después de tomar la salida 21° y Checo Pérez fue 19°, último entre los pilotos que llegaron al final.