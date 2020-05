Abiteboul ignora a Ricciardo tras conocerse su salida del equipo

Ricciardo se irá Renault después de dos años de haber firmado un acuerdo con McLaren para 2021, sustituyendo a Carlos Sainz cuando el español pase a Ferrari en lugar de Sebastián Vettel.

La noticia fue confirmada inicialmente por McLaren el jueves por la mañana antes de que Renault emitiera un comunicado poco después.

"En el contexto sin precedentes de la temporada 2020, las conversaciones mantenidas con Daniel Ricciardo sobre la renovación de su contrato más allá de finales de 2020 no han tenido éxito", dice el comunicado.

El director general de Renault F1, Abiteboul, no hizo referencia a Ricciardo en sus declaraciones que acompañaron el anuncio, sino que se movió para resaltar el valor de la lealtad para el equipo avance.

"En nuestro deporte, y particularmente en la extraordinaria situación actual, la confianza recíproca, la unidad y el compromiso son, más que nunca, valores críticos para un equipo oficial", dijo Abiteboul.

"Confío en que la temporada 2020 nos permitirá lograr aún más juntos. Nuestras ambiciones y la estrategia del Renault DP World F1 Team permanecen sin cambios".

Ricciardo hizo un sorprendente cambio de Red Bull a Renault al final de la temporada 2018, convirtiéndose en uno de los pilotos mejor pagados de la parrilla.

El cambio fue parte de un plan a largo plazo para que Renault vuelva a estar al frente de la F1, poniendo sus miras en ganar carreras y luchar por el campeonato bajo la nueva normativa reglamentaria prevista para 2021. Estos cambios han sido retrasados hasta 2022 a la luz de la pandemia del COVID-19.

Ricciardo soportó una primera temporada difícil en Renault, en la que el equipo no logró sostenerse como el mejor de la parte media de la parrilla y mucho menos logró reducir la brecha con los tres equipos líderes, como esperaba.

El equipo cayó detrás de McLaren a la quinta posición en el campeonato de constructores, con Ricciardo registrando un cuarto puesto en el Gran Premio de Italia en Monza como su mejor resultado.

Esto generó algunas preocupaciones sobre el potencial a largo plazo del proyecto de Renault, pero el fabricante francés mantuvo su compromiso de continuar con Ricciardo más allá de 2020.

Pero con el mercado moviéndose rápidamente después de que se decidiera la salida de Vettel de Ferrari, Ricciardo fue contratado por McLaren para ser el compañero de Lando Norris a partir de 2021 en un acuerdo de varios años.

"Estoy muy agradecido por mi tiempo con Renault y por la forma en que fui aceptado en el equipo", escribió Ricciardo en Twitter después del anuncio.

"Pero no hemos terminado y no puedo esperar a volver a la parrilla este año. Mi siguiente capítulo no ha llegado todavía, así que terminemos este con fuerza. Merci."

El anuncio deja un puesto vacante en Renault para 2021 junto a Esteban Ocon.

Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de F1, ha sido vinculado con el asiento dado su estatus de agente libre. El español ganó sus dos títulos durante su primera etapa en Renault entre 2003 y 2006, y regresó para 2008-09 después de un año desafortunado en McLaren.

Abiteboul habló recientemente sobre la posibilidad de que uno de los pilotos de la academia de Renault pase a la F1, un objetivo que había fijado públicamente para la temporada 2021. Renault tiene actualmente a Guanyu Zhou y Christian Lundgaard corriendo en la Fórmula 2.