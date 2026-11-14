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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Mercedes no temió no ganar el título en Brasil por la "carrera desastrosa" de Ferrari

James Allison, director técnico de Mercedes, explicó que, aunque Antonelli y Russell tenían dificultades para poner los neumáticos en temperatura en Interlagos, el equipo no temía no ganar el campeonato en Interlagos.

Giacomo Rauli

Publicado: 14 nov 2026, 17:24

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Mercedes tenía que sumar tres puntos más que Ferrari en el Gran Premio de Brasil para asegurarse el título Mundial de Constructores de Fórmula 1, y así fue.

El equipo de Brackley se llevó un campeonato que parecía dado por hecho desde hacía meses y puso su sello en Sao Paulo, aunque resultó ser una de las carreras más difíciles de toda la temporada 2026 para la Estrella de tres puntas.

Las condiciones mixtas de la pista y el paso de los neumáticos intermedios (con los que salieron todos) a los slicks de compuesto blando pusieron en dificultades a varios pilotos. Entre ellos, también Andrea Kimi Antonelli y George Russell.

James Allison, director técnico de Mercedes, explicó durante el Nu Silver Arrows Radio Show qué puso en dificultades a los dos pilotos de Mercedes durante la carrera.

"No fueron solo nuestros dos pilotos: muchos, muchísimos pilotos en el pitlane estaban señalando el mismo problema. Max, en particular, habló bastante sobre el tema".

"Creo que el principal problema fue el paso de los intermedios a los slicks. Todavía había mucha agua acumulada en la pista y, aunque salgas del garaje con los neumáticos en las mantas térmicas a 70 grados, basta con atravesar uno o dos charcos para que la temperatura superficial ideal desaparezca por completo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alex Pantling / Getty Images

"En ese punto te encuentras realmente librando una batalla dificilísima para lograr que los neumáticos vuelvan a tomar temperatura".

"Durante muchas vueltas puedes sufrir enormemente. Nuestros dos pilotos, por motivos diferentes, se salieron de pista en las primeras fases de su stint con neumáticos de seco, encontrándose con los neumáticos completamente fríos".

Para Antonelli, además, las dificultades aumentaron por el plano en los neumáticos producido después de un trompo en la curva 1, mientras intentaba defenderse del regreso de Lando Norris.

"En el caso de Kimi, además, también había planos importantes. Eso hizo especialmente difícil recuperar después el ritmo con los neumáticos".

"Una vez que logramos devolverlos a la ventana correcta de funcionamiento, sin embargo, el ritmo era bueno. Cuando el coche estaba estable, las prestaciones estaban ahí".

Una vez que volvió la lluvia, es decir, en las últimas vueltas de la carrera, todos los pilotos volvieron a montar neumáticos intermedios. También en este caso los pilotos del equipo alemán gestionaron los neumáticos de manera poco acertada.

"Cuando volvió la lluvia y pasamos al segundo juego de intermedios, creo que ambos pilotos fueron quizá un poco demasiado agresivos con el pie derecho. Los neumáticos traseros sufrieron bastante en esas vueltas, cuando la pista todavía estaba casi lo suficientemente seca para los slicks, pero la lluvia se estaba volviendo más intensa. Los dañamos desde el principio y, en ese punto, estaban prácticamente acabados".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Las dificultades a las que Antonelli y Russell tuvieron que hacer frente fueron distintas. Sin embargo, la conquista del título mundial de Constructores en el fin de semana de Sao Paulo nunca estuvo en peligro.

Salvo un destello excepcional de Lewis Hamilton, que duró apenas el espacio de una vuelta -la primera después de la salida-, los Rojos siempre estuvieron detrás de los W17. El propio Allison, sin rodeos, lo señaló durante el Nu Silver Arrows Radio Show, el podcast de Mercedes.

"También Ferrari estaba disputando una carrera tan desastrosa que, pese a todos nuestros problemas, realmente no parecía que los coches rojos pudieran representar una amenaza para nosotros en ningún momento".

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