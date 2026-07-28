El mejor resultado del año de Red Bull reflejó también lo que aún le falta al RB22

Después de un viernes complicado, Red Bull habría firmado con los ojos cerrados un segundo puesto con Max Verstappen el domingo, útil para dar un impulso positivo de cara a la pausa estival, aunque con la conciencia de que aún queda mucho trabajo por hacer para remontar realmente en la parrilla.

De hecho, tras el GP de Hungría, Laurent Mekies, jefe del equipo, admitió que será complicado mantener el mismo ritmo de desarrollo en la segunda parte de la temporada, después del esfuerzo realizado en los meses anteriores. También por eso se vuelve fundamental aprovechar cada oportunidad, como ocurrió en Budapest, donde, tras terminar segundo, Max Verstappen se preguntó: "¿Cómo diablos he acabado aquí?".

El segundo puesto final naturalmente alegró al neerlandés, pero refleja más a un Red Bull que vivió de episodios que lo favorecieron y que tiene dificultades para extraer de forma constante su potencial. Si en Mónaco y en Canadá, Verstappen había logrado mantenerse en las primeras posiciones también gracias a la competitividad del coche, como confirmaron algunas buenas actuaciones de Isack Hadjar, en Budapest faltó ese mismo empuje.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Las curvas de velocidad media-lenta de la pista húngara no ayudaron como se esperaba y, de hecho, también faltó algo en las rectas, donde la sensación era que faltaba energía justo en el momento de máxima necesidad, con el apoyo del MGU-K agotándose antes de tiempo. Es cierto que las rectas de Budapest no son especialmente largas, pero cuando las diferencias empiezan a reducirse, cada detalle pesa.

Y ese es precisamente el punto central. A pesar del segundo puesto logrado el domingo, los problemas de Red Bull siguen sin resolverse, pero el fin de semana húngaro también ofreció una pista valiosa sobre lo que realmente le falta a este RB22. Es cierto que el monoplaza adolece de carga y tiene más drag que sus rivales, pero no es el único elemento, porque es algo más amplio.

Al igual que el sábado, también en carrera Verstappen siguió luchando con el equilibrio del coche, penalizado por ese sobreviraje que lo acompañó durante todo el fin de semana y que, según los datos, remite claramente a pérdidas aerodinámicas. Pero lo que realmente pesa es la falta de equilibrio general. En Mónaco todos tienen que ablandar el coche, pero es una pista que premia también y sobre todo la mecánica.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

En Canadá, durante todo el viernes, el neerlandés se había quejado del comportamiento del coche sobre los baches, pero Montreal es una pista muy "stop and go”, hecha de frenadas fuertes y aceleraciones, con pocas curvas en las que se necesite mucha velocidad de paso. Por características, Budapest es una historia diferente. Sí, es un trazado lento, con zonas de tracción, pero también requiere una buena estabilidad aerodinámica, un elemento en el que el RB22 vive a rachas.

Y esto quedó claro desde el viernes. Al no poder endurecer la configuración por las irregularidades del nuevo asfalto y sin ese nivel de carga que realmente necesitaría, el RB22 tuvo dificultades para entrar en su ventana operativa. A esto se sumaron algunos daños sufridos durante el fin de semana, que sin embargo no ocultaron del todo los límites de un monoplaza, por desgracia, con una ventana extremadamente estrecha.

"Creo que nunca logramos darles a Max e Isack un coche con el que pudieran empujar" - admitió Mekies -. "Si pienso en los comentarios de los pilotos en Spa o en Austria, probablemente habrían dicho que el coche estaba bastante cerca de cómo debería ser y que les permitía hacer lo que querían hacer. Este fin de semana nunca fue así”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Intentaremos entender por qué estamos tan al límite en lo que respecta al equilibrio del coche, el equilibrio en curva, y el hecho de que el coche funcione o no. Ha sido un trabajo duro, ciertamente para los pilotos, pero también para el equipo en estas últimas carreras para mantener el coche en su ventana ideal".

Mientras Verstappen se preguntaba cómo había logrado subir al podio pese a todas las dificultades de Red Bull, Mekies insistió en que, dejando de lado los problemas, el neerlandés fue en realidad el segundo piloto más rápido en términos de ritmo puro. "Creo que es justo decir que solo Lando Norris fue claramente más rápido que Max hoy. Creo que a todos los demás podría haberlos igualado o batido. Así que imagino que es positivo, porque significa que tenemos margen de mejora con el paquete actual”.

"Los chicos tomaron varias decisiones estratégicas bastante picantes, incluida aquella durante el VSC. Pero no solo esa: si miran también la elección anterior de no cubrir a Lewis cuando hizo la parada anticipada. Y, como siempre, siempre aciertan. Así que de verdad, gran trabajo en el muro y de todo el equipo en casa. En conjunto, la ejecución de la carrera fue muy, muy sólida".

Está claro que en carrera ciertos aspectos tienden a igualarse y también es cierto que la habilidad de Verstappen en aquel adelantamiento a Lewis Hamilton al inicio del segundo stint, así como las decisiones estratégicas, marcaron la diferencia porque encaminaron la carrera hacia un podio que por un momento parecía casi inesperado. Pero también es precisamente la confirmación de que a Red Bull aún le falta ese empuje para dar el salto adelante que tanto espera.