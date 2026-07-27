"Siempre estamos al límite" – Red Bull admite que no le dio a Verstappen "un coche con el que apretar"

Tras subir al podio en el Hungaroring, Max Verstappen se quedó preguntándose una cosa durante la rueda de prensa posterior a la carrera:

"¿Cómo demonios he acabado aquí? Estaba sorprendido, en realidad sigo sorprendido."

El segundo puesto naturalmente alegró a Verstappen, pero de inmediato subrayó que los problemas de Red Bull aún no se han resuelto.

Al igual que el sábado, el cuatro veces campeón del mundo tuvo dificultades con el equilibrio del coche —principalmente sobreviraje durante todo el fin de semana— y después de la carrera Verstappen también reveló que una vez más había notado daños en su coche, sin entrar en más detalles.

Mekies admitió que Red Bull no pudo extraer todo de su paquete durante la última carrera antes del parón de verano y que el equipo no logró dar a sus pilotos las herramientas para luchar.

"Creo que nunca conseguimos darles a Max e Isack [Hadjar] un coche con el que pudieran apretar," admitió Mekies el domingo por la noche.

"Si miro atrás a los comentarios de los pilotos en Spa o Austria, probablemente habrían dicho que el coche estaba más o menos en la ventana, en cuanto a cómo debería sentirse y lo que les permite hacer.

"Ese nunca fue el caso este fin de semana. Desde luego fue peor el viernes y el sábado en comparación con hoy, pero aun así hoy tengo que decir que probablemente no les estaba dando a los pilotos una sensación muy buena."

Verstappen se mostró sorprendido por su podio en Hungría e insiste en que los problemas de Red Bull están lejos de haberse resuelto. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A pesar de ello, Mekies lo describió como alentador que el ritmo puro esté teóricamente ahí. Mientras Verstappen se preguntaba abiertamente cómo había conseguido terminar en el podio pese a todos los problemas de Red Bull, Mekies insistió en que Verstappen fue en realidad el segundo piloto más rápido en ritmo puro.

"Creo que es justo decir que solo Lando [Norris] fue claramente más rápido que Max hoy. Creo que a todos los demás podría haberlos igualado o batido. Así que supongo que es positivo porque significa que tenemos margen para mejorar con el paquete actual."

Eso no significa que Red Bull no tenga trabajo por hacer; todo lo contrario.

Según Mekies, Red Bull debe entender de cara a Zandvoort por qué el RB22 tiene una ventana de funcionamiento tan estrecha, mientras que el equipo también necesita mejorar su consistencia.

"Intentaremos ver por qué estamos tan al límite con el equilibrio del coche, el equilibrio en curva, el coche rindiendo y el coche sin rendir.

"Ha sido un trabajo duro, sin duda para los pilotos, pero también para el equipo en estas últimas carreras, mantener el coche en su ventana."

Según Mekies, Red Bull necesita centrarse en la ventana operativa del RB22 y en mejorar la consistencia. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

¿Red Bull solo el cuarto equipo de cara al parón de verano?

Debido a esa falta de consistencia, y porque Red Bull comenzó la temporada con un déficit significativo en parte por un coche con sobrepeso, el equipo ocupa actualmente la cuarta posición en el campeonato de constructores. La brecha con los líderes Mercedes ya ha crecido a más de 200 puntos.

El déficit con el tercer clasificado, McLaren, es de "solo" 43 puntos, ayudado por los problemas de fiabilidad del equipo con sede en Woking, pero McLaren ha dado un paso significativo adelante con sus mejoras en Hungría, como también reconoció Mekies.

"Sí, creo que el paquete que han traído aquí sin duda les ha hecho dar un gran salto. Así que es ciertamente impresionante," dijo el jefe de equipo de Red Bull cuando Motorsport.com le preguntó.

"Veamos cómo rinde en un circuito diferente, pero si me fijo solo en Budapest y en el trabajo que han hecho, es ciertamente bastante impresionante.

"Creo que es la primera carrera en la que batimos a los dos Ferrari y a los dos Mercedes, pero tengo que decir que McLaren hizo un muy buen trabajo con el ritmo que ha mostrado hoy."