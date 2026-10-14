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Laurent Mekies renueva su contrato como jefe del equipo de F1 de Red Bull

El francés tiene ahora contrato hasta finales de 2031 tras incorporarse el año pasado

Ed Hardy

Edited: 14 oct 2026, 16:53

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Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto de: Ashwith S Pai

Laurent Mekies ha ampliado su contrato como jefe de equipo de la escudería de Fórmula 1 Red Bull con un nuevo acuerdo que lo llevará hasta finales de 2031.

Eso hará que el francés pase al menos seis temporadas al frente de la escudería austriaca tras incorporarse en julio de 2025 para poner fin a los 20 años de Christian Horner como jefe de equipo de Red Bull.

Mekies llegó procedente del equipo hermano Racing Bulls, del que el hombre de 49 años se hizo cargo al inicio de la campaña 2024 tras seis años en Ferrari - primero como director deportivo y luego como director de carreras.

“Estoy increíblemente orgulloso de continuar este viaje con Oracle Red Bull,” dijo Mekies.

“Me gustaría dar las gracias a Chalerm [Yoovidhya, accionista], Mark [Mateschitz, accionista] y Oliver [Mintzlaff, CEO], a todo el equipo y a todos los implicados por la confianza que han depositado en el proyecto.

“Lo que hace especial a este equipo es la forma en que todos se unen en busca del mismo objetivo, y me siento privilegiado de trabajar cada día junto a un grupo tan talentoso y comprometido.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

“Juntos, con los equipos de Pierre Wache y Ben Hodgkinson desempeñando un papel central en la configuración de nuestro futuro, contamos con una plataforma sólida para los próximos años.

“Creemos sinceramente que esto es solo el comienzo. De cara al futuro, seguiremos abrazando los principios que nos definen: ser libres en nuestro pensamiento, rápidos en nuestras acciones y audaces en nuestras decisiones.”

Esta noticia llega en un buen momento para Red Bull, ya que ha respondido a su lento inicio ante el cambio reglamentario de 2026 incorporando mejoras continuas al coche, lo que ha dado lugar a un resurgimiento tardío.

El campeón del mundo Max Verstappen ha ganado los dos últimos grandes premios - Malasia y Singapur - desde la pole, con Red Bull ahora a solo siete puntos del tercer clasificado, McLaren, a falta de seis rondas.

Verstappen también vinculó recientemente su futuro a Red Bull en agosto al firmar un nuevo acuerdo hasta finales de 2030, ampliando su contrato original, que estaba previsto que expirara en 2028.

Eso puso fin a cualquier especulación creciente sobre su futuro y en 2027 el neerlandés tendrá como compañero al impresionante piloto de segundo año Isack Hadjar, que fue confirmado el mes pasado.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Laurent ha demostrado un liderazgo sobresaliente desde su regreso a la familia Red Bull,” dijo Mintzlaff.

“Combina experiencia técnica, pensamiento estratégico y una profunda comprensión de lo que hace que nuestro equipo tenga éxito.

“Igualmente importante, encarna los valores y la mentalidad que definen el estilo Red Bull: valentía, trabajo en equipo, determinación y un deseo implacable de competir al más alto nivel.

“La continuidad en el liderazgo es un ingrediente clave para el éxito sostenido, y estamos encantados de que Laurent siga liderando al equipo en el próximo capítulo de nuestro viaje.”

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