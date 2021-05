La FIA no entiende el enojo de Red Bull por los límites de pista

Red Bull no pudo ocultar su enfado después del Gran Premio de Portugal porque Max Verstappen perdió el punto extra por la vuelta rápida por abusar de los límites de la pista.

Ya en la primera cita del año, en Bahréin, Verstappen perdió el triunfo ante Lewis Hamilton al tener que devolver la posición al inglés por usar los exteriores de la pista en el adelantamiento ganador. Además, por la misma razón en Portimao le borraron la vuelta que le habría dado la pole position el sábado, y el domingo le eliminaron la última de la carrera, que le habría dado el punto por la vuelta rápida.

El propio Verstappen calificó de "extraño" que le borraran su vuelta por ir largo en la curva 14, mientras que el asesor de Red Bull, Helmut Marko, fue mucho más directo.

"Ahora hemos perdido una victoria, vuelta rápida y pole position", dijo Marko en Sky Sports Alemania después de la carrera. "Todas las cosas buenas vienen de tres en tres. Espero que esto sea el final".

“Algo tiene que cambiar. O pones un límite con bordillos o pones grava o algo así. Y si te sales, hay una penalización automática".

Pero aunque el tema de los límites de la pista ha sido asunto de debate desde el inicio de la temporada, y Red Bull ha estado en el centro de atención de algunas decisiones clave al respecto, la FIA niega que haya una falta de coherencia en la aplicación de las reglas.

Como señaló el director de carrera de la F1, Michael Masi, después del Gran Premio de Portugal, Verstappen no fue el único al que se le eliminó el tiempo de una vuelta en la carrera.

"Creo que hubo varias vueltas que se eliminaron durante la carrera", explicó. "También hubo algunas que se eliminaron durante la clasificación, y obviamente tuvimos un número mayor que tuvo menos impacto en las sesiones de entrenamientos libres".

"Así que creo que eso demuestra que estábamos vigilando los límites de la pista para todos por igual".

Si bien Verstappen fue el único piloto que perdió un tiempo de vuelta de la carrera por irse largo en la curva 14, 13 pilotos vieron cómo se les eliminaban tiempos por hacerlo en la curva 1 durante el gran premio, y otros cuatro (incluido Max) perdieron el tiempo de una vuelta por salirse en la curva 4.

Y aunque Verstappen creía que los límites de la pista en la curva 14 no estaban siendo controlados, la FIA había dejado claro en las notas de la carrera que actualizó el sábado por la mañana que esa curva también era juzgada.

Masi dijo: "Fue coherente con la forma en que se describieron las notas del evento, en particular la versión actualizada que salió el sábado por la mañana. Y eso fue después de debatirlo en la reunión de pilotos sobre lo que se permitiría o no".

Esas notas de la carrera del sábado decían: "Se considera que se han saltado los límites de la pista a la salida de la curva 14 cuando ninguna parte del coche permanece en contacto con el piano rojo y blanco".

Entonces, cuando Verstappen superó el piano, claramente violó las reglas.

Como explicó Masi: "Tras una revisión de lo que sucedió el viernes en particular, vimos que este año estaban usando mucho más la curva 14".

"No fue un problema en 2020, pero sí se convirtió en uno en 2021. Entonces, como resultado, les di a todos los pilotos la libertad de usar el piano en esa curva de manera similar a la curva 5".

"Sin embargo, se les dijo que si lograban una ventaja duradera saliéndose ahí, como para adelantar, para ser rápido en un minisector o lo que sea, será examinado".

"Tras verlo después de la carrera, está muy claro que Max estaba a) fuera de la pista, y b) que era más rápido que nadie en ese minisector, y como resultado logró la vuelta rápida de la carrera, que es un punto extra para el campeonato".

¿Cometió una infracción Norris al adelantar a Pérez en Portimao?

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Una de las quejas de Red Bull sobre la falta consistencia en la aplicación de reglas fue Lando Norris había logrado adelantar a Sergio Pérez fuera de la pista durante su batalla por el cuarto lugar.

Red Bull considera que Norris había ganado una ventaja de velocidad cuando se salió de la curva 4 en la vuelta de reinicio tras el coche de seguridad. Esa velocidad adicional pudo permitirle superar a Checo camino a la curva 5.

El propio Pérez dijo: "Perdí la posición en la curva 4 ante Lando. Vi que estaba completamente fuera de la pista, y no me defendí creyendo que me devolvería la posición, pero no lo hizo, así que juzgué mal ahí. Una pena, porque eso me costó la carrera".

Hablando después del gran premio, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, había dicho: "Norris le pasó completamente fuera de la pista. Una vez más, otra inconsistencia con los límites".

Pero Masi dice que no comprende la queja de Red Bull sobre ese tema, ya que aclararon el asunto durante la carrera.

"Red Bull reportó eso durante la carrera y fue revisado", explicó Masi. "No, Lando no adelantó a Sergio en la curva 4 fuera de la pista. Fue una maniobra de adelantamiento al frenar en la curva 5 al final de una zona de DRS".

