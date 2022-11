Red Bull había planeado dos rebufos para Pérez en la clasificación

Una semana después de su difícil y controvertido Gran Premio de Brasil, en el que Verstappen rechazó una orden del equipo en el domingo para dejar pasar a Sergio Pérez, Red Bull había arreglado las cosas para que Verstappen ayudara a Pérez en la clasificación en la pista de Yas Marina.

Pero al comienzo de la Q3, Verstappen se quedó moviendo la cabeza en su box al momento en que debía haber salido a pista mientras Pérez preguntaba por la radio del equipo qué había pasado con su compañero, que más tarde se reveló que tuvo un problema cuando el motor se apagó inesperadamente y su coche tuvo que ser reiniciado antes de que finalmente se encendiera.

Después de eso, Verstappen se hizo con la pole provisional mientras Pérez estaba tercero al cabo de la primera salida de la Q3, antes de que el primero guiara al segundo en la última vuelta rápida y terminaran por copar la primera fila con Verstappen por delante y yendo incluso más rápido para sellar la pole.

Cuando Motorsport.com preguntó a Verstappen si le habría dado a Pérez un rebufo en las dos tandas de la Q3, el campeón del mundo confirmó que debería haber sido así de no ser por los problemas a bordo de su RB18.

"Al entrar en el fin de semana, le dimos a 'Checo' la opción de elegir lo que quisiera: '¿quieres ir primero o detrás?", explicó Verstappen en la rueda de prensa posterior a la carrera de Abu Dabi.

"Él eligió ir detrás y ese era también el plan en la clasificación".

"Pero yo también tenía previsto ir por delante en la primera salida, pero todo se apagó. Pero, por suerte, lo pudimos hacer en la segunda salida".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El piloto mexicano dijo que el remolque que finalmente consiguió en la segunda vuelta rápida de la Q3 de Abu Dhabi lo ayudó a subir a colocarse segundo.

Esto fue a pesar de que estar cerca del otro coche de Red Bull hizo que su progreso a través del sector técnico final fuera un poco más difícil, incluso con el reducido efecto de "aire sucio" en los coches 2022.

"Sí, ciertamente (ayudó)", dijo Pérez sobre el rebufo de Verstappen. "Creo que hoy hemos trabajado muy bien como equipo".

"Y pude sentir (el efecto), especialmente en el sector dos estuvo funcionando. Lo que ganas lo pierdes un poco en el sector tres, pero en general creo que sin duda fue algo positivo".

Pérez dijo que el resultado -la primera fila completa de Red Bull desde que Daniel Ricciardo lograra la pole seguido de Verstappen en el GP de México de 2018- proporcionó una sensación de "agradable regreso" para el equipo después de los problemas de rendimiento y la situación interna vivida en Brasil.

"Fue una buena sesión", dijo Pérez. "Se veía mejor después de la Q2 (que Pérez encabezó y Verstappen quedó a dos décimas detrás).

"Luego la Q3 no empezó tan bien. La primera salida no fue ideal. Luego, la segunda fue bastante mejor, aunque no lo suficiente para la pole".

"Aun así, estar en la primera fila para el equipo es un buen resultado, sobre todo después del fin de semana que venimos en San Pablo, donde tuvimos bastantes problemas. Es agradable estar de vuelta".

