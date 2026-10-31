Fórmula 1 GP de México

Red Bull encuentra una ‘desconexión’ en el RB22 en las prácticas del GP de México de F1

Según el director técnico Pierre Wache, hubo una 'desconexión' entre la parte delantera y la trasera del auto de Red Bull durante los entrenamientos del viernes; Verstappen agrega que conducir a la gran altitud de México 'no es lo más divertido' bajo las nuevas regulaciones de la F1

Ronald Vording

Publicado: 31 oct 2026, 12:57

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Red Bull admite que todavía tiene trabajo por hacer después de las sesiones de práctica del viernes de Fórmula 1 en Ciudad de México.

Max Verstappen terminó el día quinto, a tres décimas del ritmo, pero eso fue pese al daño sufrido en un incidente con Liam Lawson. Verstappen describió el momento en el corral de prensa como 'no muy inteligente' por parte del piloto de Racing Bulls, teniendo en cuenta que Lawson todavía pelea por su asiento.

Los comisarios sancionaron a ambos pilotos con una penalización de un puesto en la parrilla, que naturalmente es la consecuencia más frustrante para Red Bull, aunque el incidente también afectó el día de práctica de Verstappen, particularmente porque fue la única sesión del día para el neerlandés, ya que Ayumu Iwasa había ocupado su lugar en el RB22 durante la primera práctica.

"El bargeboard, o como se llame esta cosa, se rompió. Así que, por supuesto, pierdes carga aerodinámica por eso", dijo Verstappen cuando Motorsport.com le preguntó por el alcance del daño.

Con esa pérdida de carga aerodinámica en mente, la diferencia con el Ferrari más rápido no parecía nada mala, aunque Verstappen todavía no estaba del todo satisfecho con el balance de su auto.

"No estuvo mal, pero todavía hay algunas cosas que quiero mejorar", agregó. "Por supuesto, solo tuve una sesión y creo que no es increíble para nadie ahí afuera en términos de agarre.

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"Así que lo que sea que sientas tú mismo, luego miras las cámaras onboard de todos los demás y creo que nadie la está pasando realmente bien en términos de manejo. Así que sí, solo necesito encontrar un poco más de ritmo en nuestro auto para dar un pequeño salto hacia arriba".

Aunque Verstappen se refiere a la sensación al volante y a las imágenes onboard de otros pilotos, agrega que no está disfrutando particularmente el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2026. La altitud extrema siempre hace que los pilotos experimenten menos agarre y carga aerodinámica, pero bajo el nuevo reglamento técnico con aerodinámica activa, eso es todavía más pronunciado.

"Hay todavía más deslizamiento, tienes que ser muy paciente con tu manejo", explicó Verstappen. "Personalmente, no es lo más divertido, pero también sabes que es un desafío diferente. Simplemente tienes que intentar entenderlo más".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Al igual que Verstappen, el director técnico Pierre Wache reconoce que Red Bull todavía tiene trabajo por hacer, y señala el principal problema a resolver.

"En este momento, el balance está un poco desconectado entre el frente y la parte trasera: el frente en la fase de frenada y en el ápice, y después la parte trasera al girar. Claramente está un poco desconectado y estamos intentando solucionarlo para mañana", dijo Wache cuando Motorsport.com le preguntó por las principales limitaciones.

El daño de Verstappen naturalmente hizo que al equipo le resultara más difícil obtener una imagen clara del balance real del auto el viernes.

"Creo que es un nivel general de agarre lo que estábamos perdiendo. Según nuestro análisis, había daño de balance en el frente y en la parte trasera. Está claro que afecta el nivel general de agarre que sientes y la confianza que puedes tener en el auto. Veremos mañana, cuando el piso esté reparado, si el auto está mejor o no".

Además de reparar el daño, sin embargo, Red Bull también necesita trabajar en la puesta a punto para abordar la desconexión a la que se refería Waché.

"Claramente está en la puesta a punto, donde creo que intentaremos solucionarlo. También se trata de encontrar siempre un equilibrio entre la tanda corta y la tanda larga. Si intentas corregir este problema de balance en tanda corta, entonces tenemos que asegurarnos de que no dañe los neumáticos".

Esos neumáticos son un factor importante en México de todos modos. Esto aplica no solo a las tandas largas, sino también al sector tres durante una vuelta de clasificación. El jefe de equipo de Ferrari, Frederic Vasseur, ya anticipó que allí será donde se marque la verdadera diferencia, particularmente en las curvas lentas de la zona del estadio.

"El neumático claramente se sobrecalienta en el último sector", admitió Wache. "El principal problema es que la temperatura de la pista bajó más de 10 grados en la FP2. Las tandas largas no fueron muy representativas de lo que veremos durante la carrera del domingo.

"Tenemos que ser muy cuidadosos con ese aspecto, así que la degradación de los neumáticos será mayor y tal vez el medio sea mejor [el domingo]".

¿Es Ferrari el claro favorito en México?

Cuando aparece Ferrari, muchos en el paddock también se apresuran a señalar a la Scuderia como la favorita. Su turbo más pequeño podría ayudar en la altitud, y Ferrari ya ha demostrado ser fuerte en curvas lentas durante todo este año, de las cuales hay muchas en el circuito mexicano.

"Sí, creo que desde el comienzo del año están claramente por encima en las curvas de baja velocidad. Claramente tienen mucha carga aerodinámica para las curvas de baja velocidad", dijo Wache.

"Veremos qué podemos extraer. Creo que no estamos lejos y espero que podamos desafiarlos".

Verstappen comparte esa esperanza, pero él también sabe que habrá que seguir muy de cerca a los autos rojos este fin de semana.

"Ya han sido más rápidos en muchas sesiones en las últimas semanas. Esta es una pista donde necesitas todavía más rendimiento en baja velocidad, así que normalmente debería jugar a su favor", dijo el cuatro veces campeón del mundo.

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