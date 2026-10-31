Análisis

Fórmula 1 GP de México

Lo que aprendimos de los entrenamientos del viernes en el GP de México 2026

Una oleada de pilotos novatos, bloqueos y tandas largas con neumáticos blandos definieron la actividad del viernes de la F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, y en ritmo de carrera, la batalla en la parte alta parece ajustada (¡otra vez!)

Jake Boxall-Legge

Publicado: 31 oct 2026, 1:17

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Desde que se introdujo la regla de rookies en FP1, no sorprende que la sesión de entrenamientos inicial del fin de semana del Gran Premio de México se convierta en una especie de festival de nuevos pilotos. Unas condiciones poco representativas, ya que el circuito comienza el fin de semana en un estado 'verde' y polvoriento, significan que los pilotos titulares no suelen perder demasiado al sacrificar sus sesiones para el reserva de su equipo o una joven promesa.

10 de los 22 pilotos que participaron en la FP1 de este año nunca habían tomado la salida en un fin de semana de F1. Ferrari fue el único equipo que alineó a sus dos pilotos titulares en la primera sesión, en parte porque Lewis Hamilton quería realizar una serie de pruebas del alerón delantero para reforzar su confianza con el tren delantero del SF-26. Ambos pilotos tendrán que ceder su asiento para la FP1 una vez más este año.

Los rookies 'habituales' demostraron un ritmo admirable, aunque en una sesión difícil de interpretar en la que participaron poco más de la mitad de los pilotos titulares, y en la que los bloqueos fueron frecuentes.

Las zonas de frenada dura, 'al límite', han demostrado ser difíciles de clavar con los coches de 2026, ya que elegir el punto de frenada depende de conseguir que el ERS haga la mayor parte del trabajo en el eje trasero; y si eso no ocurre, los frenos delanteros asumen demasiada fuerza de frenado y son propensos a bloquearse. Ni Frederik Vesti, al volante del Mercedes de George Russell, ni Ayumu Iwasa en el Red Bull de Max Verstappen parecieron sufrir demasiado en la larga llegada a la curva 1, y se metieron entre los cinco primeros en la tabla de tiempos.

Por encima de ellos, se había impuesto la normalidad: Charles Leclerc marcó la pauta por delante de Kimi Antonelli en la FP1, mientras Ferrari hacía su truco habitual de aparecer en los entrenamientos del viernes con el coche ya en buena forma.

Leclerc hizo el 'doblete' por segundo fin de semana consecutivo tras encabezar la FP2, esta vez por delante de Lando Norris (que se perdió la FP1 porque Leonardo Fornaroli ocupó su asiento), pero no es raro ver a Ferrari controlar las sesiones del viernes, solo para carecer de la progresión durante el fin de semana de los otros equipos y alcanzar antes la meseta de rendimiento. Austin más bien manifestó un escenario similar, aunque el ritmo de carrera de ambos pilotos sí demostró sus fortalezas del domingo. Imagina dónde podría estar Ferrari si el coche pudiera clasificar...

Leclerc volvió a coronarse «príncipe de los entrenamientos» al encabezar las tablas de tiempos en ambas sesiones del viernes.

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Las condiciones únicas de Ciudad de México llevaron a preguntas sobre las unidades de potencia en el preludio del fin de semana: ¿ayudaría la gran altitud a Ferrari con su turbo más pequeño? En teoría, simplemente debería exacerbar las ventajas y desventajas entre un turbocompresor más pequeño y uno más grande; Ferrari puede hacerlo girar más rápido y disfrutar de una mayor aceleración en las zonas de tracción, pero alcanza un punto de cruce a mitad de las rectas.

Cuando el turbo más grande alcanza su velocidad, girando más en condiciones de mayor altitud en comparación con el nivel del mar, puede empezar a brillar un poco más. Para igualar la densidad del aire que se alimenta al motor, el turbo gira más para permitir que el compresor haga más trabajo y comprima el aire hasta una densidad más equitativa que la vista en condiciones ambientales 'estándar', pero a un turbo más grande le llevará más tiempo alcanzar esa velocidad.

Esto se ve normalmente; el compromiso entre un turbo pequeño y uno grande sigue estas líneas, pero en un grado ligeramente menor. Al comparar las trazas de velocidad en recta de Ferrari y Audi – del que se sospecha que tiene el turbo más grande de la parrilla – el Ferrari tiene una zona baja mucho mejor, pero el Audi alcanza una velocidad punta más alta al final de la recta. Sin embargo, con la mayoría de las curvas siendo cortas, bruscas y de baja velocidad, el turbo pequeño es algo más beneficioso en esos puntos de aceleración.

Leclerc acabó haciendo la mayor parte del trabajo para Ferrari en la FP2, ya que Hamilton se apartó de la pista con un supuesto problema en la unidad de potencia; tampoco fue el primero para una unidad de potencia Ferrari, ya que el Haas de Ollie Bearman acabó echando humo al final de la FP1 y requirió un cambio de motor entre sesiones. Que Haas lograra hacerlo y tener a Bearman en pista al inicio de la FP2 fue una reacción impresionante.

En las simulaciones de clasificación, Mercedes demostró que estaba en el grupo de ritmo correcto. Kimi Antonelli, como estoy seguro de que ya habrás oído, solo necesita dos puntos (o que gane alguien que no sea Lewis Hamilton o George Russell) para asegurarse el título de 2026, y estuvo a solo 0.2s de Leclerc durante esas vueltas rápidas de FP2. Max Verstappen tampoco pudo mostrar todo su potencial, ya que él y Liam Lawson decidieron enzarzarse en una pelea innecesaria por posición en pista en el Foro Sol y esto le costó a Verstappen su bargeboard. La pérdida de rendimiento resultante no está del todo clara en términos de tiempo por vuelta, pero fue un escenario tonto y evitable. Ambos pilotos esperaban que el otro levantara. Ninguno lo hizo.

Con 71 vueltas de la carrera de Ciudad de México por disputarse el domingo, más una larga recta que debería hacer que los adelantamientos sean razonablemente viables, el ritmo de carrera será colosalmente importante. Y eso enlaza con nuestro análisis habitual de las tandas largas de FP2...

Norris y McLaren se mostraron en ocasiones inestables en frenadas fuertes, pero su ritmo de carrera fue sólido.

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Análisis de tandas largas de FP2

Posición Equipo (Piloto) promedio neumático Vtas 1 McLaren (NOR) 1m21.319s S 13 2 Mercedes (RUS) 1m21.442s S 12 3 Red Bull (VER) 1m21.490s S 9 4 Ferrari (LEC) 1m21.501s M 14 5 Alpine (GAS) 1m21.742s M 8 6 Racing Bulls (LAW) 1m22.023s S 13 7 Haas (BEA) 1m22.035s S 11 8 Audi (HUL) 1m22.289s S 11 9 Aston Martin (ALO) 1m22.477s S 11 10 Williams (ALB) 1m22.643s S 9 11 Cadillac (PER) 1m23.099s S 15

Tal como están las cosas, los blandos y los medios parecen ser neumáticos bastante útiles. Según nuestros cálculos muy rudimentarios, hay una caída con los blandos de aproximadamente 0.05s por vuelta, aunque con un stint máximo de 15 vueltas (Perez) con un juego, y eso suponiendo que sea un neumático usado.

El ritmo de Norris con el blando se sitúa justo por encima del stint equivalente de Russell, con Verstappen también en esta mezcla; de nuevo, el impacto de su bargeboard roto no está claro; aunque podría no perjudicar el ritmo de carrera tanto como el de clasificación, este efecto se agravaría más dentro de un stint a medida que la pérdida de carga aerodinámica contribuye a un mayor deslizamiento en la pista. A su vez, esto empezaría a desgastar la superficie del neumático, provocando graining y, por tanto, daño mecánico en la huella de contacto del neumático.

Como Ferrari solo pudo apoyarse en la tanda con medios de Leclerc, no está claro de inmediato dónde encaja en esto, pero el neumático medio es, no obstante, marginalmente más lento que el blando y por tanto cabría esperar que los cuatro equipos queden relativamente cerca en esta fase del fin de semana. El rendimiento de los stints de 2026 ha diferido hacia el final de esas tandas, como se vio en Austin cuando Ferrari pareció durar más que Red Bull en la parte más avanzada del stint de neumáticos.

El ritmo de Pierre Gasly con el medio fue en realidad más rápido que el stint con neumático blando de Franco Colapinto, lo que en parte sugiere que el francés ha encontrado un buen equilibrio con el C4, y también sugiere que Colapinto podría estar sufriendo un poco en este punto del fin de semana. El argentino está un paso por detrás de su compañero de equipo tras ceder su asiento al junior de Alpine Gabriele Mini, pero una revisión nocturna de los datos le presentará la oportunidad de ponerse al día.

No hubo nada que separara a la pareja de Racing Bulls a lo largo de sus stints, ambos en 1m22.0s, lo que los mantuvo por encima del stint blando equivalente de Bearman en el Haas, con Audi y Nico Hulkenberg no muy lejos. Hulkenberg había asumido la mayor parte del trabajo de entrenamientos, ya que el otro lado del garaje sufrió problemas de fiabilidad durante todo el día. La sesión de FP1 del subcampeón de F3 Freddie Slater se vio afectada cuando se dejó un ventilador de refrigeración en su pontón, lo que precedió a un parón más largo en el garaje mientras Audi tenía que solucionar un supuesto problema en la unidad de potencia, mientras que Gabriel Bortoleto solo apareció al final de la FP2 después de que su coche sufriera una fuga.

Alpine y Racing Bulls estaban a la par en cuanto a rendimiento a una vuelta, pero Gasly tenía ventaja en las tandas de carrera.

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El stint de Fernando Alonso puso a Aston Martin por delante de Williams, con Cadillac otras cuatro décimas por detrás; Sergio Perez, pese a estar enfermo, logró un sólido ritmo a lo largo de los entrenamientos.

Frente al Williams, el Aston Martin está encontrando un montón de tiempo en el segundo sector. Es una propuesta mucho más ágil en las curvas rápidas entre la curva 7 y la curva 11, y superior en la serie de giros rápidos. El Williams es más fuerte a baja velocidad, pero el agarre trasero no parece acompañar al coche en guiñada por encima de eso.

Un ejemplo claro, el último sector; comparando la mejor vuelta de Alonso con la de Carlos Sainz, el FW48 puede entrar en las curvas más rápido, pero el Aston Martin es mejor en la salida. Cualquier tiempo ganado por Sainz en el estadio Foro Sol se evapora una vez que los coches se adentran en la Peraltada.

Aston Martin se mostró fuerte en las curvas amplias del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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