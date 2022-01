Raikkonen fuera de la F1; decidir sobre un perro y no ser multado

Kimi Raikkonen inició el año por primera vez sin la necesidad de tener que preparase para una temporada de competencia, ya fuera en la Fórmula 1 o en el Campeonato Mundial de Rallies, y aunque muchos extrañarán al finlandés en la parrilla del Gran Circo, él no tendrá ese pensamiento sobre el paddock de la máxima categoría.

“Sé que lo que me gustaba era conducir, así que puede que no vuelva a pisar los boxes. La Fórmula 1 nunca ha sido mi vida”, dijo el campeón del mundo de 2007 en una entrevista a La Gazzetta dello Sport donde apunta que no toma en consideración los comentarios de la gente, incluso aquellos que lo califican como una leyenda.

“No he dejado de hacerlo porque me falten las fuerzas, sino porque tengo mejores cosas que hacer que pasar horas en un avión y dormir en un hotel. Estoy contento de que haya terminado... La gente dice que soy una leyenda, pero no me importa, sé quién soy, soy Kimi”.

Iceman, como es apodado el expiloto de Ferrari, Sauber y McLaren, incluso se adentró en temas de su vida personal y explicó que su mayor decisión en este momento no tiene que ver con una puesta a punto o estrategia, por lo que disfruta de su tiempo libre.

“Mis hijos quieren un perro, tenemos que tomar una decisión al respecto. Tal vez puedan estar satisfechos con el hecho de que estaré más en casa. Me alegro de que las vacaciones sean por fin vacaciones de verdad. Hasta ahora siempre he tenido un descanso de verano. Pero en esas dos semanas y media todavía tenía que entrenar. Siempre tenía en la cabeza que la temporada va a empezar de nuevo”.

Lejos de las pistas su vida en las carreteras y las calles es normal, aunque aún disfruta de acelerar cuando se puede.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Alfa Romeo

"Conduzco el coche privado estando en la misma posición que cuando estaba en la pista. Mi mujer nunca se queja de cómo conduzco, pero como conduzco despacio, siempre respeto el límite de velocidad”, expresa el finlandés antes de admitir que trata de evitar los radares.

“En Suiza sólo se puede ir 6km/h por encima del límite para evitar multas, así que a veces me multan, pero conduzco de forma muy concentrada para poder frenar a tiempo antes del radar”.