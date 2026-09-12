La confianza de Racing Bulls en Madring pese al choque de Lindblad: "El coche es rápido"

El jefe de Racing Bulls, Alan Permane, elogió los resultados de su equipo el viernes en el Gran Premio de España como un "día excelente", pese a que el accidente de Arvid Lindblad en la curva 13 durante la FP2 puso fin de forma prematura a su rodaje.

El VCARB 03 ya ha sido elogiado por sus características de manejo accesibles, hasta el punto de que el coche ha mostrado en general una gran capacidad para absorber pianos y baches, un rasgo ideal para el Madring, donde subirse a los pianos en el primer sector se ha considerado una posible fuente de tiempo por vuelta.

De hecho, Lindblad demostró buen ritmo en ese sector durante las primeras simulaciones de clasificación en la FP2, pero terminó perdiendo la parte trasera a la salida de La Monumental y se deslizó de lado contra el muro de la curva 13.

Aun así, la vuelta de Lindblad fue lo bastante buena para el cuarto puesto en la tabla general de tiempos, y Yuki Tsunoda también entró en el top 10 pese a un viernes difícil en el que tuvo problemas con la dirección asistida. A pesar de los baches más metafóricos en el camino, Permane se mostró satisfecho con el primer día de su equipo en el Madring.

"Si quitamos el accidente, ha sido un día absolutamente excelente. De verdad que lo ha sido", se entusiasmó Permane tras la FP2.

"El coche es rápido. Empezamos con un coche decente, hicimos algunos cambios de la FP1 a la FP2 y realmente lo mejoramos. El coche parece realmente rápido. Sin duda un coche para clasificar entre los diez primeros, quizá incluso entre los siete primeros.

"Yuki no tuvo las tandas más fáciles, pero aun así está ahí arriba, en el top 10, y por delante de todos nuestros principales competidores. Un día realmente decente".

Preguntado sobre si confiaba en meter ambos coches en la Q3, Permane respondió afirmativamente: "Creo que sí. Tendremos que ver cómo va la FP3, por supuesto. No veo ninguna razón por la que no lo consigamos, a menos que alguien encuentre algo importante durante la noche.

"Creo que estamos bastante contentos con dónde estamos. Puede que haya algunos ajustes finos antes de la FP3. No veo ninguna razón por la que no debamos confiar en meter esos dos coches en la Q3".

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lindblad explicó que el accidente fue simplemente el resultado de haber "exagerado un poco" al entrar en la curva, llevando demasiada velocidad y perdiendo la parte trasera. El novato intentó contravolantear para evitar que el coche acabara contra el muro, pero el coche ya era incontrolable en ese momento.

Sostuvo que no había perdido demasiado, ya que las simulaciones de carrera que lograron los equipos restantes no superaron las siete u ocho vueltas, pero entiende que debe dar un paso adelante con el aumento de agarre en la FP3 y la clasificación a medida que la nueva pista sigue engomándose.

"No es una pista fácil, así que todos estamos empujando para encontrar los límites", dijo. "Es nueva para todos nosotros. Simplemente cometimos un pequeño error, exageramos un poco en la curva 13. Es una pena. Pido disculpas a los mecánicos y al equipo porque, por desgracia, es un poco de trabajo extra para ellos.

"Pero mirando el panorama general, ha sido un buen día. Somos muy rápidos. Estaba en P4 por méritos propios. Estaba a solo dos décimas de P1, lo cual es realmente sólido. Hay mucha confianza en el equipo de cara a mañana. Yo solo estoy centrado en resetear y tratar de bloquearlo, y quedarme con todo lo bueno aprendido.

"No perdí demasiado. Al final, no sé cuánto hicieron ellos, quizá cuatro o cinco vueltas, así que nadie hizo una tanda larga de verdad. Yo no hice ninguna tanda larga, pero la pérdida no es enorme porque nadie tiene una gran comprensión para el domingo.

"Estaba al límite. Estaba haciendo un buen trabajo, así que estoy contento por eso. Seguro que el agarre seguirá aumentando mañana, como ocurre en cualquier circuito urbano, así que solo necesito adaptarme a eso. Solo necesito resetear. El coche es rápido, lo sabemos. La clasificación es lo más importante aquí, y mostramos buen ritmo en eso, así que estoy bastante contento".

Fotos del GP de España de F1 - Sábado