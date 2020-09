¿Por qué Hamilton fue con los comisarios en plena carrera en Italia?

Lewis Hamilton fue penalizado después de ingresar al pitlane para su parada en boxes mientras la zona estaba cerrada. Este movimiento le costó el liderato y lo llevó hasta el fondo de la parrilla.

El carril de pits se cerró poco después de que se desplegara el coche de seguridad para recuperar el Haas de Kevin Magnussen.

Mercedes solo se dio cuenta de que el pitlane estaba cerrado justo cuando Hamilton llegó a la entrada de boxes.

Luego de esto, los comisarios determinaron que el seis veces campeón del mundo tendría que cumplir con una penalización de stopt & go luego del periodo de bandera roja causado por el accidente de Charles Leclerc en la parabólica y que interrumpió la carrera en Monza por 30 minutos.

Durante este período, se mostró en la transmisión de televisión a Hamilton subiendo a las oficinas de los comisarios en el paddock de Monza antes de regresar finalmente a su coche. Luego de cumplir con su sanción y caer a la última posición rescató la séptima plaza.

Hamilton explicó después de la carrera que había acudido a los comisarios para comprender por qué se le había penalizado ya que no había ninguna luz roja en la entrada de boxes.

"Regresé, hablé con el equipo, no tenían ningún video y solo quería ver de lo que me había perdido", dijo Hamilton.

"Pude haber jurado que en la entrada al pitlane no había una luz roja. No fui para ver a Michael (Masi), sino a ver a los otros comisarios que tomaban las decisiones de penalización”.

"Me enseñaron rápidamente la cámara a bordo y había dos carteles que tenían una X. De hecho no los vi porque estaba mirando hacia otro lado”.

"Entonces no tenía mucho más que hacer, así que me fui, volví, me cambié, y por eso llegué un poco tarde a la parrilla".

Cuando Motorsport.com le preguntó qué tan difícil era detectar estos carteles, el piloto inglés dijo que no sabía que las indicaciones de que el pitlane estaba cerrado se mostrarían en el lado izquierdo del circuito.

"No recuerdo ningún momento al venir aquí y con el indicador del cierre de pitlane”, dijo.

"En realidad, nunca supe (que el indicador) que estaría a la izquierda. Fue una experiencia nueva".

Hamilton también hizo eco de la sorpresa del director del equipo Mercedes, Toto Wolff, quien criticó la forma en que se cerró el pitlane para que el coche de Magnussen pudiera ser llevado a esa zona, algo que no esperaba ya que consideraban sería trasladado a un hueco detrás de la valla de seguridad en la curva Parabólica.

"En general, no estoy muy seguro de por qué empujaron el auto desde ese lugar, en lugar de llevarlo atrás”, dijo Hamilton.

"¿Por qué diablos lo empujaron? Sé por qué, pero no entiendo por qué tomaron esa decisión, porque no era necesaria".