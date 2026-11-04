Fórmula 1

Por qué Daniel Ricciardo se mantiene alejado del paddock de la F1

Ricciardo se alejó de los focos cuando terminó su carrera en la F1. Esta es la razón por la que no está seguro siquiera de querer volver

Benjamin Vinel

Publicado: 4 nov 2026, 13:12

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Daniel Ricciardo ha profundizado en los motivos por los que se ha mantenido alejado del paddock de la Fórmula 1.

La carrera de Ricciardo en la F1 llegó a su fin tras el Gran Premio de Singapur de 2024, cuando el piloto de RB fue reemplazado por Liam Lawson después de atravesar una complicada campaña hasta ese momento.

En los últimos dos años, el australiano se ha mantenido al margen de los reflectores, pasando más tiempo en casa y menos en los aviones, aunque se convirtió en embajador global de Ford Racing.

No todos los expilotos de F1 permanecen inactivosa cuando dejan de competir en el campeonato mundial. Algunos corren en otras categorías; entre 2025 y 2026, Robert Kubica, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries ganaron las 24 Horas de Le Mans.

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Otros se convierten en comentaristas de televisión, como Jenson Button, David Coulthard, Heikki Kovalainen, Nico Rosberg y Jacques Villeneuve, entre muchos otros.

Ricciardo aún no se ha involucrado en nada de esto, y cuando se le preguntó en el pódcast Beyond The Grid si lo veríamos de regreso en el paddock de la F1 en alguna función, el ganador de ocho grandes premios respondió: "No estoy seguro.

"Si me hubieras preguntado hace un año, habría dicho 'No, nunca más quiero volver a estar cerca'. En ese momento sentía mucho dolor, así que estar ahí me causaba demasiado sufrimiento. Tenía una actitud muy negativa al respecto.

"Pero creo que en los últimos dos años también he intentado entender mi ego. Hubo ciertos sentimientos, supongo, como una muerte del ego, cuando todas estas cosas suceden y de cierta forma colapsan frente a ti. Luego me pregunté: ¿por qué soy tan tajante? Vale, ese también es mi ego hablando: 'Oh, nunca voy a volver al paddock, no quiero ver a ninguna de esas personas', y probablemente esa también sea la forma en que mi ego intenta protegerme.

Daniel Ricciardo, Racing Bulls

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Ahora estoy en un punto en el que aprecio mucho muchas de las cosas que me dio la F1 y también las relaciones; sigo hablando con muchos pilotos, ingenieros y mecánicos, son vínculos que aún conservo. Incluso en Singapur [2024], me quedé en la pista hasta muy tarde esa noche después de la carrera, porque lo sabía, pensaba: no sé cuándo voy a volver. Así que intenté despedirme de la mayor cantidad de gente posible, pero fue algo muy sombrío, no la forma en que probablemente me gustaría despedirme de algunos.

"Así que sí quiero hacerlo, pero creo que con lo que he estado luchando es que, si regreso demasiado pronto, ¿será simplemente como: 'Oigan, ¿Daniel va a volver, qué está haciendo?'. No quiero ese tipo de carga mediática con eso, solo quiero poder ir y ver a algunos amigos, pero también reconozco que esa no es la realidad de un paddock de F1 ni cómo funciona, y lo entiendo. De cierta forma también es por eso por lo que no he regresado, porque no quiero la atención, y creo que si entro al paddock sin un propósito, es como: 'De acuerdo, ¿por qué está Daniel aquí, solo busca que le tomen una foto?'. Son solo cosas que me digo a mí mismo", comentó entre risas.

"Realmente no quiero viajar. La sola idea del calendario de F1 me aterra, así que ahí es donde digo: no creo que haya nada ahí que yo...

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Daniel Ricciardo, Grace Ricciardo, Joe Ricciardo

Photo by: Jed Cullen / Dave Benett / Getty Images

"Hablé con algunos amigos, de otros deportes, que ahora son atletas retirados pero que regresaron al deporte como representantes, dueños de equipo o asumiendo algún rol. Es curioso. Uno de ellos en particular me dijo: 'No es más fácil que cuando competía', porque sigues estando tan involucrado —especialmente con los atletas— que sus problemas son tus problemas y no desconectas al llegar a casa. Sigues viviendo con el peso de ser un atleta.

"Me encanta hablar con los pilotos más jóvenes y me fascina intentar compartir algo de mi conocimiento y experiencias. Simplemente no creo que quiera pasar por todas esas emociones otra vez; es demasiado. La idea de estar fuera de eso y vivir de forma un poco más ligera y libre, simplemente se siente mejor y más agradable.

"No creo que eso me ayudaría a ser tal vez la mejor versión de mí mismo, especialmente rodeado de la gente que me importa."

El nativo de Perth ha estado viendo las carreras por televisión, y su padre disfruta de sus análisis. ¿Podría entonces disfrutar ser comentarista en algún momento? "¡Los viajes!", exclamó Ricciardo.

"Es difícil, porque mucha gente me dice: 'Oh, serías genial en televisión'. Mira, hay una parte de mí que sí, sería increíble compartir muchas de mis experiencias y conocimientos. Incluso si veo una carrera con mi papá, él me dice: 'Hombre, alguien tiene que escuchar lo que tienes que decir durante una carrera, porque aprendo mucho de ti cuando la vemos'. Obviamente eso es solo porque fui uno de los 20. Supongo que habemos pocos de nosotros que realmente lo hemos experimentado a ese nivel. Obviamente aprecio que muchos expilotos estén en ese espacio ahora, hay una razón para ello.

"También hay algo refrescante en hacer algo completamente diferente con la vida. Poder vivir tal vez dos vidas, de cierta forma, la idea de eso también es bastante agradable. Quizás simplemente cerrar ese libro y dar vuelta a la página, eso también suena bien. Pero luego hay momentos en los que me digo: tengo 35 años de sabiduría y conocimiento en el automovilismo; simplemente guardarlo en una caja y nunca dejar que se vea ni se escuche, ¿es un desperdicio?

"No lo sé. Creo que por eso no me he lanzado a nada todavía, porque quiero asegurarme de que lo que haga sea lo correcto."

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