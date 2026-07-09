Por qué Audi no está orientada a sumar puntos rápidamente: "Hay que tener paciencia"

Audi está trabajando a toda máquina en el desarrollo a largo plazo del proyecto de Fórmula 1, aunque los resultados a corto plazo no son su prioridad. El director del proyecto, Mattia Binotto, subraya que el camino hacia la cima llevará mucho más tiempo de lo que muchos aficionados desearían.

En lugar de medir el éxito en función de resultados puntuales, el equipo se centra en la construcción sostenible de todas las estructuras importantes. "Sabemos que se necesita tiempo para construir unos cimientos sólidos, explica Binotto.

Se trata de mucho más que el simple rendimiento en la pista. "Se trata del tamaño del equipo, las habilidades, la competencia y la infraestructura. Son precisamente estas áreas las que deben crecer primero, antes de que Audi pueda luchar de forma permanente por los primeros puestos.

"Por supuesto que sería estupendo sumar puntos

Sin embargo, Binotto entiende que las expectativas respecto a la incorporación de la marca de los cuatro aros son altas. "Por supuesto, uno quiere ver el progreso lo antes posible", afirma el italiano. "También desde el punto de vista deportivo, unos resultados puntuales constantes serían bienvenidos. Sería fantástico sumar puntos lo antes posible".

No obstante, el equipo no debe dejarse presionar por ello. "Al fin y al cabo, debemos ser realistas. Este es el equipo que somos hoy. Es precisamente sobre esta base sobre la que Audi quiere ir construyendo paso a paso. Eso llevará tiempo"

Por eso, Binotto mantiene deliberadamente la mirada puesta en el futuro. "Se necesita paciencia y centrarse en el medio y largo plazo. Ahí es precisamente donde residen nuestras ambiciones y para eso estamos construyendo este proyecto".

En los últimos meses se ha hablado una y otra vez de que un equipo de fábrica completamente nuevo podría necesitar unos cinco años para consolidarse de forma duradera en la cima de la Fórmula 1. Aunque Binotto no quiere dar un calendario concreto, no contradice en principio esa estimación.

Claro respaldo a Nico Hülkenberg

Además de la estructura deportiva, Binotto también habla de la pareja de pilotos. Últimamente han circulado repetidamente rumores de que Carlos Sainz podría ser un candidato para Audi en el futuro. Sin embargo, para Binotto no hay actualmente ningún motivo para dudar de su alineación.

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"Siempre hemos dicho que contamos con una magnífica pareja de pilotos". Con ello, también contradice la descripción habitual de que Audi cuenta con un piloto experimentado y un novato. "A menudo me dicen que tenemos a un veterano y a un principiante"

Su punto de vista es diferente. "De hecho, tenemos dos pilotos rápidos. Y eso es precisamente lo que me satisface"

"A Nico aún le queda mucha gasolina en el depósito

Los elogios de Binotto hacia Nico Hülkenberg son especialmente evidentes. "Ambos pilotos son muy rápidos", afirma el director de proyecto de Audi. Sobre el alemán, añade con una sonrisa: "A Nico aún le queda mucha gasolina en el depósito".

Sobre todo le impresiona su actitud. "Se nota su concentración. Es rápido, constante y da la impresión de ser casi un piloto joven". Por eso, a Binotto no le preocupa en absoluto su futuro. "Todavía le quedan muchos años por delante. Lo está haciendo muy bien y estamos muy satisfechos".