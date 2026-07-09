El Mercedes, George Russell, ha advertido de que los pilotos de Fórmula 1 se enfrentarán a un reto totalmente impredecible cuando por fin haya una carrera en mojado esta temporada, y ha admitido que es prácticamente imposible prepararse adecuadamente para pilotar los monoplazas de 2026 en condiciones de lluvia.

Russell hizo estas declaraciones tras un dramático —aunque seco— Gran de Gran Bretaña en Silverstone, donde logró salvar el segundo puesto a pesar de sufrir un pinchazo lento, aprovechando la salida del coche de seguridad en los últimos compases de la carrera.

Ahora que el campeonato se dirige hacia el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, un circuito conocido por sus condiciones volátiles, persiste la posibilidad de un fin de semana marcado por la lluvia. Para el piloto británico y sus rivales, afrontar una sesión en mojado con los monoplazas actuales supondrá adentrarse en lo desconocido.

"La verdad es que no puedes prepararte para ello porque no sabes a qué te enfrentas", explicó Russell en el podcast Nu Silver Arrows.

"No sabes qué bestia tienes debajo. Se ha comentado que los neumáticos quizá no sean tan buenos como los de años anteriores. Así que, como piloto, es posible que tengas que ser un poco más cauteloso en la vuelta de salida y en la primera vuelta".

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Probablemente no vas a pasar a fondo por Eau Rouge en tu primera vuelta rápida, la primera vuelta bajo la lluvia".

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Añadió, en respuesta a las declaraciones del subdirector del equipo Mercedes, Bradley Lord, quien afirmó que no hay dos vueltas iguales bajo la lluvia: "No. Por eso no te puedes preparar para ello. Puedes prepararte todo lo que quieras, pero en cuanto sales a pista, solo tienes que ser flexible y ser capaz de adaptarte".

Russell ocupa el segundo puesto en el campeonato de pilotos, a 25 puntos del líder, Kimi Antonelli, de cara al Gran Premio de Bélgica. El fin de semana de carrera en Spa-Francorchamps tendrá lugar del 17 al 19 de julio.