¿Por qué los actuales F1 lucen lentos en la televisión?

Ahora que la Fórmula 1 llega a circuitos de alta velocidad en Spa, Monza y Mugello, las próximas carreras son perfectas para mostrar lo rápidos y espectaculares que son los monoplazas actuales.

Pero a pesar de la probabilidad de que se batan récords de vuelta y aunque los pilotos están emocionados ante los desafíos de algunas de las mejores curvas del mundo, quienes creen que a la F1 actual le falta algo seguirán en sus trece.

De hecho, Carlos Sainz provocó recientemente un debate en redes sociales sobre si las imágenes de televisión no reflejaban realmente lo geniales que son los coches de F1 actuales.

Después de tuitear un vídeo de Ayrton Senna durante la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña de 1991, expresó cierta intriga sobre por qué un monoplaza que era varios segundos más lento que los de ahora parecen tan rápidos.

Unos días después, ante los medios, Sainz reflexionó: “Los coches son increíbles, pero luego ves la tele y no parecen más rápidos que en esa época. Y eso es lo que me pone de mal humor y me pone nervioso".

“¿Hay algo que estemos haciendo mal en cámaras, en ángulos de cámara, en alta definición? La mayoría de la gente en Twitter coincidía en que los coches al ser más largos y grandes, da la impresión de que van más despacio".

Hubo una multitud de teorías sobre por qué esa vuelta de Senna parecía ser tan rápida, así que Motorsport.com habló con Dean Locke, Director de Radiodifusión y Medios de la F1, para conocer su veredicto sobre por qué esa vuelta de Senna daba esa sensación de velocidad.

Un cámara de televisión

Coches de F1 “violentos”

Además de haber grandes diferencias de velocidad entre la Fórmula 1 de la década de los 90 y la actual, la tecnología de los coches ha avanzado de manera asombrosa.

Una mejor aerodinámica y complejos sistemas de suspensión han servido para que los monoplazas funcionen mejor; pero eso también influye en que parezcan que 'no son para tanto'.

"El coche es violento", analiza Locke. “Se mueve en todas partes, rebota, la parte trasera se va. Me refiero a que cuando ahora la cámara se pierde, gritamos que cambien rápido a otra toma".

“La suspensión y la trazada de estos coches actuales son mucho más suaves. Las pistas también son más suaves”.

“Simplemente hay menos movimiento [hoy en día] y estás limitado en cuanto a lo que puedes ver en el coche y lo que hace el piloto”.

La pantalla ancha...

Un aspecto importante para dar la impresión de velocidad es el encuadre. Actualmente, con enormes televisiones de pantalla ancha, hay pocas posibilidades de llenar la pantalla con un coche, mientras que antes era muy diferente.

“Ahora hay un encuadre de cuatro por tres, por lo que la imagen está aplastada”, añadió Locke. “Así que hay una imagen más pequeña".

“También hay más gráficos ahora, por lo que es posible que el encuadre sea un poco más ancho. Pero fundamentalmente, el cuatro por tres marca la diferencia".

Definición estándar de la TV en la F1

La crudeza del vídeo mencionado de Senna se ve favorecida por el hecho de que fue grabada en definición estándar.

Las cámaras y televisores modernos captan todo con nitidez cristalina, y eso puede afectar a la sensación de velocidad.

"En comparación con lo que tenemos ahora, que es UHD, eso puede marcar una pequeña diferencia", declaró Locke. "Creo que el factor cuatro por tres es algo más importante, pero la definición también es clave".

Los cámaras de la F1 actual

Parte de lo que hace que la vuelta de Senna parezca tan espectacular es que el coche parece muy rápido porque los cámaras sufren para seguirle.

La F1 actual usa esa técnica a veces para 'capturar' a un monoplaza mientras pasa volando; pero en aquel entonces probablemente se debió más a que los operadores de cámara no estaban tan sintonizados con los coches de carreras como están ahora.

Locke explicó: “Si miras el trabajo de los cámaras, probablemente solo hacían deportes de motor una vez al año. Era una filosofía donde por ejemplo el Gran Premio de Gran Bretaña de F1 lo emitían con los recursos de la BBC o ITV, con cámaras que probablemente se dedicaban al rugby o al cricket".

“Así que algunos de los cámaras no lo hacían demasiado bien... y había momentos en los que perdían el coche por completo. Eso añade un elemento de velocidad extra en comparación con si el cámara lo capta perfectamente y todo va muy fluido".

El lugar de grabación de imágenes en la F1

El vídeo de Senna también se ve favorecido por la ubicación de muchas de las cámaras.

Las medidas de seguridad no eran tan estrictas como ahora, y en esa época los cámaras se colocaban encima de las barreras.

Eso es bueno para acercarse lo más posible a la acción: ¡pero no es lo ideal si una rueda o un coche viene volando hacia ti!

"Los cámaras no estaban detrás de las vallas en esas décadas", explicó Locke. “Estaban en un muro, y ahora en Silverstone hay más seguridad".

"En otras pistas como Bahrein y China tenemos 250 metros de escapatoria, lo cual es mucho".

El sonido en la F1

El sonido puede hacer que un vídeo sea genial, o lo contrario, y el clip de Senna no es una excepción.

Los aficionados de la F1 lamentan el paso de los motores V10/V8 a los actuales, y parte de la magia de la vuelta de Senna es el motor de aspiración normal que ruge.

"Lo que realmente me llamó la atención en ese vídeo fue el audio", dijo Locke. “Y creo que el audio juega un papel importante".

“Uno de mis directores de pista lo comparó con los aviones Eurofighter. Cuando los escuchas, parecen mucho más dramáticos y mucho más rápidos. Creo que el audio era bastante feroz".

“¡Queremos ese sonido de vuelta! Tenemos 150 micrófonos para tratar de hacer que el sonido sea más llamativo", concluyó.

¿Melancolía? Mira esta galería: los coches más bonitos de F1 de todos los tiempos