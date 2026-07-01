¿Podría Max Verstappen luchar por el título? "Todavía tenemos demasiados problemas"

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, se muestra alentado por los recientes progresos de Red Bull, pero considera que al equipo todavía le faltan algunos ingredientes para igualar a Mercedes y convertirse en un ganador habitual, aunque no en un aspirante al título.

El domingo, Verstappen terminó en un ajustado segundo puesto por detrás de George Russell en el Gran Premio de Austria, y durante la primera mitad de la carrera pareció tener el ritmo para desafiar al Mercedes de Russell. Es el resultado de un enorme esfuerzo entre bastidores en Milton Keynes para revertir su rendimiento tras comenzar 2026 con el cuarto coche más rápido.

Ese proceso dio sus primeros frutos en Miami, y Red Bull llevó después otro enorme paquete de mejoras al GP de Austria del pasado fin de semana, en el circuito de casa de su empresa matriz, construido en torno a un suelo completamente nuevo.

El cambio generalizado le llevó a Red Bull un tiempo ajustarlo durante los entrenamientos, ya que alteró el equilibrio del RB22. Pero una vez que el equipo acercó su última especificación al punto óptimo, la carga aerodinámica adicional disponible permitió a Verstappen dar otro paso adelante en la clasificación. El neerlandés parecía encaminado al menos al tercer puesto en la parrilla hasta que se estrelló en la curva 9 en la Q3 por lo que se reportó como causa de un problema técnico que cerró el alerón trasero.

En la carrera volvió a ser rápido, ejerciendo una presión real sobre el eventual ganador George Russell y derrotando al otro Mercedes de Kimi Antonelli.

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El segundo puesto de Verstappen fue su mejor resultado de la campaña, con una clara tendencia al alza desde Miami. Desde la ronda de principios de mayo, Verstappen sumó 61 puntos, y eso incluye un Gran Premio de Mónaco en el que se clasificó segundo pero se retiró tras calar en la parrilla.

Con las mejoras de Red Bull calificadas como "cruciales" para las perspectivas de Verstappen tanto esta temporada como en su futuro, el piloto de 28 años se marchó de Austria más optimista sobre el resto de la campaña. Incluso encendió las conversaciones sobre el título, aunque un verdadero desafío por el campeonato parece una tarea difícil, si bien su desventaja con Antonelli es similar a la que recortó a Oscar Piastri de McLaren durante la segunda mitad de 2025.

"Bueno, creo que quedan más carreras que el año pasado, pero es una brecha muy grande", dijo Verstappen sobre su desventaja de 98 puntos con el líder Antonelli. "Tuvimos muy buen ritmo, pero creo que para luchar por un título necesitamos ser más completos".

Piloto Puntos sumados desde Miami Kimi Antonelli 99 Lewis Hamilton 84 George Russell 68 Lando Norris 64 Max Verstappen 61 Oscar Piastri 59 Charles Leclerc 30

Las salidas siguen siendo una debilidad recurrente para Red Bull, y Verstappen insinuó que había otras áreas "procedimentales" que el equipo de Milton Keynes necesita pulir.

"Todavía tenemos demasiados problemas", dijo el neerlandés. "Desde una salida hasta simplemente problemas procedimentales en segundo plano, que creo que ustedes no conocen, pero yo sí.

"No es una gran crítica, creo que todos son conscientes. Pero siempre queremos ser mejores, perseguimos ser los mejores. Así que solo tenemos que centrarnos en todas esas cosas. Si somos un poco más, digamos, sólidos como una roca, y hemos demostrado eso en el pasado, entonces por supuesto es una historia diferente. Pero espero que no tarde demasiado. Todavía tenemos un poco de trabajo por hacer".

Pero Verstappen sí sintió que Austria podría ser el comienzo de una etapa mucho más competitiva tras haber estado muy lejos en Barcelona dos semanas antes.

"Bueno, salí quinto. Estuve reduciendo la diferencia constantemente en cada stint. Estaba alcanzando a George, Kimi me estaba alcanzando a mí", dijo. "Para nosotros, esto ya ha sido un paso adelante muy grande en comparación con las carreras anteriores. Quiero decir, miren la última carrera. Estaba simplemente solo, sin desafiar realmente nada. Así que, en una pista en la que los neumáticos se degradan, eso es una buena señal".