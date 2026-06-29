Lewis Hamilton ha dicho "no esperas ir por el exterior de un campeón" en respuesta al pedido de Max Verstappen de que fuera sancionado por su batalla en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

Los rivales por el título mundial de F1 de 2021 reanudaron viejas hostilidades en dos duelos en pista en el Red Bull Ring, que Hamilton calificó como "muy divertido", ya que logró contener a Verstappen en la vuelta 11 antes de ser adelantado por el piloto de Red Bull cuando la batalla se reanudó en la vuelta 22.

En la pelea de la vuelta 11, Verstappen se lanzó por delante en la curva 3, con Hamilton devolviéndole la maniobra hacia la curva 4, y el cuatro veces campeón del mundo intentando adelantar por el exterior de la curva 6. El piloto de Ferrari llevó a su rival sobre el piano tras haber estado por delante en el vértice, lo que obligó a Verstappen a meter dos ruedas en la grava antes de ceder.

Ese momento de tensión llevó a Verstappen a pedir por radio al equipo que Hamilton fuera sancionado, pero los comisarios no tomaron ninguna medida.

Cuando le dijeron que Verstappen pidió que fuera sancionado por su maniobra defensiva, Hamilton respondió: "Fue por el exterior. No esperas ir por el exterior de un campeón. Yo no esperaría ir por el exterior de él allí y mantener la trazada.

"Así que él estaba detrás en el vértice y, por lo tanto, debería haberse echado atrás, pero no lo hizo. Le dejé el espacio justo."

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Verstappen, a quien no se le preguntó específicamente sobre el incidente después de la carrera, pareció no preocuparse por la batalla, ya que estaba más preocupado por perder tiempo intentando alcanzar al líder George Russell: "Estaba cerrando la brecha incluso después de las batallas que tuve con Lewis. Estuvo bien, pero nos hizo perder bastante tiempo."

Cuando su pelea se reanudó después de la primera ronda de paradas en boxes, Verstappen quizá tomó nota del primer enfrentamiento, ya que optó por mantenerse por el interior en la curva 6, lo que le permitió llevar a Hamilton hacia afuera y ganar la posición.

En última instancia, Hamilton consideró que Ferrari no estaba en la lucha en la parte delantera debido a su coche desequilibrado, lo que perjudicó su ritmo mientras terminaba en quinto lugar, a 26s del ganador Russell.

Aunque Hamilton repitió sus comentarios sobre que Mercedes tenía el mejor paquete de la parrilla, también consideró que las mejoras de Red Bull que llegaron en Austria marcaron una gran diferencia, lo que permitió a Verstappen lograr el segundo lugar y su mejor resultado de la temporada hasta ahora.

"Ellos [Red Bull] dieron un paso enorme este fin de semana. Creo que debieron de traer una mejora de tres a cuatro décimas," dijo Hamilton. "Tres décimas vinieron solo del peso que quitaron del coche, lo cual es enorme.

"Teniendo en cuenta que han estado tan cerca en algunas de las carreras como Mónaco y que tenían nueve kilos de sobrepeso, eso demuestra que tienen un buen coche y que han perdido ese peso.

"Y luego trajeron muchas mejoras, así que van a ser una fuerza a tener en cuenta en las siguientes carreras."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Un baño de realidad" para Ferrari

Tras pasar de la victoria en Barcelona al quinto lugar en Austria, Hamilton calificó el resultado como "un baño de realidad", con Ferrari intentando entender por qué sufrió en el Red Bull Ring en comparación con Mercedes y Red Bull.

"Creo que no sabemos por qué fuimos tan competitivos el domingo en Barcelona. Creo que esa es una pista muy fuerte para mí. Elegí una estrategia que pensé, por experiencia, que sabía que funcionaría. Con la degradación que tuvimos, fue como 2021," explicó Hamilton.

"Pero hoy creo que nos topamos más con la realidad, que es que todavía tenemos un buen coche, pero estamos por detrás de Mercedes solo en nuestro ritmo.

"Ellos simplemente son más rápidos y nosotros todavía tenemos que seguir desarrollando. No significa que no podamos cerrar esa brecha. Esa victoria no significa que vayamos a vencerlos todo el tiempo.

"Creo que es lo contrario. Tenemos mucho trabajo por hacer para intentarlo. Todavía tenemos que seguir añadiendo rendimiento al coche, particularmente potencia."