Fórmula 1 GP de México

Peter Bonnington revela la "dura conversación" que transformó la carrera de Kimi Antonelli en la F1

El ingeniero de carrera de Kimi Antonelli, Peter Bonnington, reveló cómo una conversación severa ayudó al italiano a superar una difícil temporada de debutante

Lydia Mee

Publicado: 3 nov 2026, 2:16

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El ingeniero de carrera de Kimi Antonelli, Peter 'Bono' Bonnington, reveló que una "conversación realmente dura" ayudó a cambiar la temporada de debut del piloto italiano en la Fórmula 1, un año antes de que se convirtiera en campeón del mundo 2026.

Antonelli terminó tercero en el Gran Premio de México del fin de semana pasado, lo que fue suficiente para asegurar su primer título. En declaraciones a F1 TV después de la carrera, Bonnington reflexionó sobre cómo Antonelli superó una difícil temporada de debut con Mercedes en 2025 para dominar en 2026.

"Esa es una de las cosas increíbles o experiencias increíbles de las que realmente nos beneficiamos, porque el hecho es que aprendés de tus malos días y eso es lo que él hace realmente bien, simplemente aprender", explicó Bonnington sobre el difícil tramo de Antonelli durante la temporada europea en 2025.

"Tuvimos una conversación realmente dura al final de la temporada europea. Y después volvimos a las carreras fuera de Europa y de repente él estaba como: '¿Por qué no me diste una patada en el culo antes?'. Así que sí, fueron momentos difíciles, pero lo que no te mata te hace más fuerte, y él realmente logró recuperarse de eso".

Mientras su compañero de equipo George Russell llegó a la temporada 2026 como claro favorito al título, Antonelli tomó el liderazgo del campeonato en la tercera ronda después de victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón.

Aunque muchos suponían que la presión por el título podría superarlo, el piloto de 20 años fue de menos a más. Ha ganado nueve grandes premios en lo que va de la temporada.

Bonnington, que anteriormente trabajó con los siete veces campeones Lewis Hamilton y Michael Schumacher, dijo que gestionar a un piloto era una parte tan importante de su rol como gestionar el coche.

"La gente ha dicho antes, especialmente en otros tiempos: '¿Por qué no tienen un psicólogo deportivo trabajando con los pilotos?', y uno piensa, bueno, eso es un poco lo que tiene que hacer el ingeniero de carrera. La mitad del trabajo es ocuparse del coche, la otra mitad es mantener contento al piloto.

"Así que sí, es un tipo fácil de mantener contento. Es un placer trabajar con él, pero también guiarlo a través de los altibajos de todo esto, especialmente el año pasado. Es simplemente parte del trabajo. Algunos son mejores en eso que otros".

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