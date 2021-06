Pérez espera que la suerte le sonría en Baku como era con Force India

Sergio Pérez disputará este fin de semana su sexta carrera con los colores de Red Bull Racing en el circuito callejero de Bakú, que particularmente, le permite al mexicano tener buenas actuaciones, reflejo de ello son los dos podios que consiguió con Force India.

Pero estando con el equipo líder del campeonato de constructores Pérez sabe que las expectativas son mayores, por lo que un top tres parece no sería suficiente para él bajo la nueva realidad en la que vive, aunque también no quiere dar nada por hecho antes de ponerse en la pista.

“Al final del día estás aquí para maximizar todo tu potencial, el potencial de tu coche”, expresó Pérez en la conferencia de prensa previa al GP de Azerbaiyán.

“Si tienes un coche que es capaz de ganar la carrera, obviamente, sólo puedes estar satisfecho con ganar la carrera. Quedar segundo no maximiza tu rendimiento”.

“Así que depende de lo competitivos que seamos este fin de semana, pero obviamente el objetivo es maximizar el potencial de mi coche este fin de semana”.

El mexicano llega a esta carrera después de dos resultados dentro de los cinco mejores en España y Mónaco, aunque aún su primer podio con el equipo austriaco se ha negado. Para Pérez esta carrera podría ser una oportunidad para su primer top tres, aunque reconoce que el caos generado por el circuito no siempre puede jugar a su favor.

“Siempre ha sido un lugar que me ha funcionado, bueno, no siempre. También he tenido algunos momentos bajos aquí”, dijo el mexicano quien tiene solo un retiro en este circuito ocurrido en el GP de Azerbaiyán de 2017 cuando tuvo su enfrentamiento ante su entonces compañero Esteban Ocon.

“Pero en general, hemos sido capaces de obtener algunos buenos resultados en el pasado. Aquí creo que es muy importante la carrera y todo se reduce a ese domingo. Es una carrera muy larga, un montón de cosas pueden suceder y hemos visto que siempre estar allí al final puede ser muy bueno”.

“Pero la clasificación también ha sido buena para mí aquí. Así que creo que tener un buen sábado te pone en una buena posición para el domingo”.

Sergio Pérez, Red Bull Racing 1 / 4 Foto de: FIA Pool Sergio Pérez, Red Bull Racing y Lando Norris, McLaren 2 / 4 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, Carlos Sainz Jr., Ferrari y Lando Norris, McLaren 3 / 4 Foto de: FIA Pool Sergio Pérez, Red Bull Racing 4 / 4 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images