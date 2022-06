Gasly: "Pérez cumple lo que Red Bull espera de un segundo piloto"

Gasly tuvo su oportunidad en Red Bull Racing en la temporada 2019, pero fue desplazado del equipo después de solamente 12 carreras y enviado de regreso a Toro Rosso (hoy AlphaTauri).

El francés logró reconstruir su carrera en la Fórmula 1 en el equipo de Faenza, destacándose con un segundo puesto en Interlagos en 2019, una victoria en Monza en 2020 y un tercer puesto en Bakú en 2021.

Justamente el año pasado Gasly selló su mejor temporada en cuanto a resultados generales y, si bien este año aún no ha podido igualar ese rendimiento con un monoplaza que se ha mostrado poco competitivo, siempre que tuvo la oportunidad ante los medios dejó en claro sus ganas de volver a Red Bull.

La mala noticia para Gasly es que Pérez cerró con muy buena nota la pasada temporada, siendo muy importante para la consagración de Max Verstappen como campeón del mundo, y este año ha comenzado en gran forma, luciendo ya una victoria en Mónaco y otros tres segundos puestos para colocarse tercero en el campeonato, a solamente 15 unidades de su compañero y líder del certamen.

Todo esto llevó a que Pérez firme una temprana renovación con Red Bull que lo unirá a la escudería hasta finales de 2024, lo cual echa por tierra cualquier chance para Gasly de compartir garaje con Verstappen nuevamente en el mediano plazo.

Preguntado este jueves en Bakú en la previa del GP de Azerbaiyán sobre la continuidad de "Checo", el piloto de AlphaTauri dijo que era algo que esperaba, pero pareció tirarle un dardo al piloto de Guadalajara al calificarlo simplemente como "segundo piloto".

"Lo que puedo decir es que, para mí, es lógico. Es decir, no es que haya sido una sorpresa porque soy una persona muy objetiva. Y en base a lo que esperan del segundo piloto, Pérez cumple todos los requisitos", lanzó Gasly.

En la continuidad de su respuesta, el francés sí valoró el trabajo del mexicano este año: "Está haciendo una temporada increíble. Está rindiendo muy bien esta temporada, es rápido. (Aporta) un poco de apoyo financiero, buena experiencia, y encaja bien en el equipo. Así que no fue una sorpresa en absoluto para mí".

Gasly tiene contrato con Red Bull hasta finales de la próxima temporada, por lo que su futuro se encuentra atado a lo que Helmut Marko, asesor deportivo de la marca y quien maneja su programa de pilotos, decida y el austriaco dijo esta semana que AlphaTauri "es la mejor opción" para Gasly tras el nuevo acuerdo de Pérez con el equipo.

Consultado si se encontraba en una situación frustrante dadas sus ambiciones de estar en un equipo líder de la Fórmula 1, Gasly respondió: "Creo que he demostrado el año pasado, cuando el coche era más competitivo, lo que puedo hacer con un coche de la parte media de la parrilla. No sólo el año pasado. 2020 y 2019, también. Así que no, lo que digo que entiendo su posición. Por otro lado, no quiere decir que entienda el hecho de que las cosas se queden como están. Pero, ya sabes, después es encontrar lo que es mejor para todos".

"Ahora mismo estoy comprometido con AlphaTauri. Doy lo mejor de mí. Y siempre daré lo mejor de mí a este equipo, aunque estemos pasando por momentos difíciles, porque este año (el coche) no es tan competitivo como hubiéramos querido. No es tan competitivo como el año pasado, lo cual no es tan emocionante".

"Considero todas las opciones más allá de 2023"

En medio de la difícil temporada de Daniel Ricciardo en McLaren, Gasly ha sido considerado como posible candidato para tomar el lugar del australiano en 2024 y acompañar a Lando Norris en la escudería de Woking.

A la pregunta de Motorsport.com de si, al ser un piloto muy valorado, eso lo situaba en una posición fuerte en el mercado de pilotos, Gasly dijo: "No sé si se puede llamar a eso una posición fuerte. Pero por el momento, seguro, más allá de 2023, considero todas las opciones, ya que no tengo nada más allá".

"Así que por ahora, es, ya veremos. Son cosas que tenemos que discutir con Helmut (Marko). Obviamente quieren mantenerme, y quieren mantenerme en el programa. Pero como digo, tenemos que ver cómo hacer que esto funcione, y las conversaciones están en curso".