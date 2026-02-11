Oscar Piastri cambia su entorno dentro de McLaren para la F1 2026

Oscar Piastri llegó a Bahréin para el primer test de pretemporada acompañado por dos caras nuevas, al menos en lo que respecta al paddock de la Fórmula 1.

Esto representa una respuesta directa a los problemas que lo afectaron durante la segunda mitad de su campaña por el título mundial la temporada pasada, cuando perdió una cómoda ventaja en el campeonato de pilotos debido a una serie de errores y actuaciones en carrera por debajo de lo óptimo. El receso invernal brindó la oportunidad de analizar esas cuestiones críticas y, como resultado, ha realizado cambios en el personal que trabaja con él durante los fines de semana de carrera.

La gestión de la carrera de Piastri sigue en manos de Mark Webber y Ann Neal, una relación que se remonta a las primeras etapas de su trayectoria en la F1. Sin embargo, esta temporada el ex piloto de Red Bull dará un paso al costado de su papel de apoyo en pista y se centrará, junto con su esposa Ann, en asuntos comerciales.

Pedro Matos estará ahora al lado de Piastri los fines de semana. Matos fue su ingeniero de carrera en Prema en 2021, la temporada que Piastri cerró conquistando el título de Fórmula 2 como debutante. Matos también había trabajado junto a Piastri en 2017, su primera temporada en monoplazas en el campeonato británico de Fórmula 4.

Junto al ingeniero portugués de 33 años, Piastri seguirá contando con alguien que lo ha apoyado desde los primeros días de su carrera en el automovilismo: Emma Murray, una entrenadora mental australiana con experiencia asistiendo a atletas de otros deportes. Este año tendrá una presencia mucho mayor en el circuito.

Pedro Matos, ex ingeniero de Prem, actuará como consultor de Piastri durante los fines de semana de F! Photo by: Getty Images

Esto marca un nuevo capítulo para Piastri, que está claramente decidido a recuperar la armonía que caracterizó la primera mitad de la temporada pasada. La llegada de una figura como Matos, un técnico puro con un perfil diferente al de Webber, apunta a un apoyo técnico más específico, libre de capas innecesarias de política.

"Creo que hubo lecciones tanto positivas como, bueno, no creo que haya una lección negativa, pero algunas fueron lecciones agradables de aprender", dijo Piastri durante una conferencia de prensa de pretemporada en la sede de McLaren en Woking la semana pasada. "Algunas fueron lecciones más duras de aprender.

"Creo que algunas de las lecciones en la segunda mitad del año, especialmente, fueron de una naturaleza muy diferente. Probablemente un par de cosas en Austin y México desde el punto de vista técnico y más desde el punto de vista de la conducción que, digamos, no me habían puesto a prueba antes en la temporada.

"Así que esa fue probablemente una lección para llevar hacia adelante. Hubo una racha bastante larga de carreras en la que hubo muchos acontecimientos por muchas razones diferentes.

"Y creo que simplemente sacar las lecciones de eso, y cómo puedo gestionar mejor esas cosas, cómo podemos como equipo gestionar mejor esas cosas. Esa es probablemente una de las lecciones más importantes del año pasado para mí, y siento que he hecho mucho buen trabajo para intentar aprender de ello.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Creo que el equipo también. Y sí, haremos algunos ajustes, algunos cambios en cómo encaramos las cosas. Desde todos los aspectos."

Algunos han interpretado las decisiones de Piastri como una confirmación de que, al margen de algunas de las teorías más extremas que circularon en los medios, su caída de rendimiento durante el año pasado no puede atribuirse a que el equipo lo haya saboteado o haya priorizado de otro modo a su compañero Lando Norris. Hubo errores impropios bajo presión, como accidentes en Bakú y Austin, y Piastri tuvo dificultades para extraer el máximo rendimiento de su coche en condiciones de bajo agarre.

En este contexto, Matos representará una voz independiente, encargada de apoyar al ganador de nueve Grandes Premios como un punto de referencia valioso, especialmente en los momentos más delicados. La temporada pasada hubo un desliz notable cuando la cuenta de redes sociales de Piastri amplificó las teorías conspirativas; esto fue obra de su entorno y no del propio piloto, pero demostró claramente su forma de pensar.

Por el lado de McLaren no hay cambios y Piastri trabajará con el mismo equipo en pista que la temporada pasada.