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Fórmula 1 GP de Mónaco

La decisiva parrilla de salida para el GP de Mónaco de F1 2026

Esta es la parrilla de salida para la carrera del GP de Mónaco 2026 de F1 con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, ganador de los últimos cuatro grandes premios de F1, obtuvo la pole position para el Gran Premio de Mónaco que se disputará el domingo.

El piloto italiano de Mercedes logró una vuelta de 1m12s051 en el momento decisivo de la Q3 para superar a Max Verstappen, de Red Bull, por apenas 43 milésimas.

Lewis Hamilton obtuvo la tercera posición después de terminar la clasificación 0s228 de Antonelli, con lo que relegó a su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, al cuarto puesto. El piloto local terminó la Q3 con un golpe con las barreras.

Isack Hadjar, quien arrancó el fin de semana con un choque en la FP1, alcanzó la quinta posicón, delante de George Russell, quien apenas pudo ser sexto con el otro Mercedes, a casi cuatro décimas de su compañero.

Los McLaren, lejos de la pelea grande este fin de semana, arrancarán el domingo en la cuarta fila con Oscar Piastri y Lando Norris, mientras que Pierre Gasly, de Alpine, y Liam Lawson, de Racing Bulls completaron el top 10.

Franco Colapinto tuvo que conformarse con el 14° puesto en la clasificación, y Checo Pérez fue 18°.

También lee:

La parrilla de salida para el GP de Mónaco de F1 2026

1

 Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Max Verstappen
(Red Bull)

3

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

5

 Isack Hadjar
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

7

 Oscar Piastri
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Lando Norris
(McLaren)

9

 Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

11

 Alexander Albon
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)

13

 Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Franco Colapinto
(Alpine)

15

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

17

 Esteban Ocon
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Cadillac)

19

 Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

21

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitlane

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Mónaco de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 14° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Mónaco después de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Mónaco de F1 2026?

Sergio Pérez tiene la 18° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Mónaco después de registrar un mejor tiempo personal de 1m14s747 y verse eliminado en la Q1.

Fórmula 1 - GP de Mónaco - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 28

1'12.051

S 166.731
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 26

+0.043

1'12.094

0.043 S 166.632
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+0.228

1'12.279

0.185 S 166.205
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

+0.300

1'12.351

0.072 S 166.040
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 25

+0.383

1'12.434

0.083 S 165.850
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.394

1'12.445

0.011 S 165.825
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 29

+0.573

1'12.624

0.179 S 165.416
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 28

+0.714

1'12.765

0.141 S 165.095
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 32

+1.175

1'13.226

0.461 S 164.056
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 29

+1.361

1'13.412

0.186 S 163.640
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Mónaco - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 18

1'12.499

S 165.701
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.205

1'12.704

0.205 S 165.234
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 17

+0.223

1'12.722

0.018 S 165.193
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.275

1'12.774

0.052 S 165.075
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+0.420

1'12.919

0.145 S 164.747
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 20

+0.435

1'12.934

0.015 S 164.713
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21

+0.484

1'12.983

0.049 S 164.602
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+0.739

1'13.238

0.255 S 164.029
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 21

+0.972

1'13.471

0.233 S 163.509
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 24

+1.263

1'13.762

0.291 S 162.864
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+1.288

1'13.787

0.025 S 162.809
12 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 23

+1.316

1'13.815

0.028 S 162.747
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 21

+1.403

1'13.902

0.087 S 162.555
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 24

+1.496

1'13.995

0.093 S 162.351
15 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 23

+1.749

1'14.248

0.253 S 161.798
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Mónaco - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10

1'13.293

S 163.906
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 8

+0.197

1'13.490

0.197 S 163.467
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 10

+0.306

1'13.599

0.109 S 163.225
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 11

+0.337

1'13.630

0.031 S 163.156
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 10

+0.484

1'13.777

0.147 S 162.831
6 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 11

+0.630

1'13.923

0.146 S 162.509
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.866

1'14.159

0.236 S 161.992
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 10

+0.921

1'14.214

0.055 S 161.872
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+1.028

1'14.321

0.107 S 161.639
10 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 13

+1.055

1'14.348

0.027 S 161.580
11 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 9

+1.115

1'14.408

0.060 S 161.450
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 13

+1.176

1'14.469

0.061 S 161.318
13 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 11

+1.205

1'14.498

0.029 S 161.255
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 13

+1.280

1'14.573

0.075 S 161.093
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+1.390

1'14.683

0.110 S 160.855
16 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+1.392

1'14.685

0.002 S 160.851
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 14

+1.429

1'14.722

0.037 S 160.771
18 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 12

+1.454

1'14.747

0.025 S 160.718
19 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 14

+1.521

1'14.814

0.067 S 160.574
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 13

+1.990

1'15.283

0.469 S 159.573
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 13

+2.056

1'15.349

0.066 S 159.434
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 11

+2.768

1'16.061

0.712 S 157.941
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