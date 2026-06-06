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Crónica de clasificación
Fórmula 1 GP de Mónaco

F1 Mónaco 2026: Antonelli derrota a Verstappen por la pole; Colapinto 14° y Checo Pérez 18°

Andrea Kimi Antonelli borró el tiempo de Verstappen en la última vuelta para ganar la posición de privilegio en el Principado.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Andrea Kimi Antonelli tiene una gran parte del Gran Premio de Mónaco ganada luego de imponerse en la lucha por la pole position sobre Max Verstappen, esto en una sesión donde los Ferrari quedaron relegados fuera de la primera fila. 

En la armada latinoamericana, Franco Colapinto partirá del puesto 14 mientras que Sergio Pérez finalizó en el puesto 18 luego de que sus pocas opciones de avanzar a la Q2 se vieron afectadas por una bandera roja.

Q1

Charles Leclerc mantuvo el domino de Ferrari en la primera ronda, con Max Verstappen siguiéndole. El líder del campeonato Andrea Kimi Antonelli se ubicó tercero seguido por Lando Norris y Lewis Hamilton cerrando el top cinco.

La sesión se vio interrumpida a falta de 2:11 minutos para terminar por un accidente del brasileño Gabriel Bortoleto. El integrante de Audi golpeó su neumático delantero izquierdo a la salida del clásico túnel dañando la suspensión y quedando detenido.

Aunque la sesión reinició arruinó el intento de Sergio Pérez quien se quedó en el puesto 18, justo entre los Haas de Esteban Ocon y Oliver Bearman. Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll también cayeron eliminados.

Q2

Verstappen logró el mejor tiempo de la sesión con un registro de 1m12.499s superando por dos décimas a Antonelli y Hadjar, esto mientras Lando Norris era quinto pero a cuatro décimas de lo hecho por el piloto de Red Bull.

Los Williams de Alex Albon y Carlos Sainz vieron cortado su avance cayendo eliminados en las posiciones 11 y 12, esto mientras el Audi de Nico Hulkenberg se posicionó 13.

El argentino Franco Colapinto mejoró en sus intentos quedando ubicado en el puesto 14 para la carrera del domingo por delante de Arvid Lindblad y Bortoleto.

Más de la F1:

Q3

La lucha por la pole quedó abierta en el primer intento. Antonelli se puso en la cima con un tiempo de 1m12.375s superando por solo una milésima a Verstappen y por casi dos décimas a Lewis Hamilton. 

Norris se ubicó en cuarto en su primer intento seguido por Russell a cuatro décimas de su compañero de equipo mientras Hadjar fue sexto. 

Charles Leclerc esperó hasta los últimos cuatro minutos para realmente atacar consiguiendo un tiempo de 1m12.351s que lo puso 0.024s por delante de Antonelli en la lucha por la pole con menos de dos minutos en el cronómetro. 

Pero la pole aún no estaba definida ya que Max Verstappen atacó y detuvo los cronómetros en 1m12.094s para tomar la cima, aunque las aspiraciones de quedarse con ellas se borraron cuando Antonelli registró 1m12.051s para derrocar al cuatro veces campeón del mundo por la cima. 

Lewis Hamilton arrancará tercero seguido por Charles Leclerc y Isack Hadjar cerrando los cinco primeros. 

George Russell, quien pelea por el campeonato con Antonelli se alineará sexto por delante de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris. Pierre Gasly cerró el top 10. 

También lee:

Fórmula 1 - GP de Mónaco - Clasificación

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

1'12.051

166.731
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

+0.043

1'12.094

166.632
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.228

1'12.279

166.205
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.300

1'12.351

166.040
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

+0.383

1'12.434

165.850
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.394

1'12.445

165.825
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.573

1'12.624

165.416
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.714

1'12.765

165.095
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.175

1'13.226

164.056
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+1.361

1'13.412

163.640
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.736

1'13.787

162.809
12 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+1.764

1'13.815

162.747
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.851

1'13.902

162.555
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.944

1'13.995

162.351
15 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+2.197

1'14.248

161.798
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.632

1'14.683

160.855
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+2.671

1'14.722

160.771
18 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+2.696

1'14.747

160.718
19 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+2.763

1'14.814

160.574
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+3.232

1'15.283

159.573
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

+3.298

1'15.349

159.434
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

+4.010

1'16.061

157.941
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