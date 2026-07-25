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Fórmula 1 GP de Hungría

La parrilla de salida del GP de Hungría de F1 2026 en Hungaroring

Esta es la parrilla de salida para el domingo en el GP de Hungría 2026 de F1 que se disputa en el circuito de Hungaroring con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Foto de: Liam Fabre

Lando Norris arrancará desde la pole position en el Gran Premio de Hungría luego de liderar la clasificación del sábado en el circuito de Hungaroring.

El campeón reinante de la Fórmula 1 logró una vuelta de 1m17s207 al final de la Q3 para desplazar a Lewis Hamilton del primer puesto por apenas 12 milésimas de segundo.

La tercera posición quedó para Charles Leclerc, a 0s238 de la pole, seguido de Kimi Antonelli, a 0s272.

Oscar Piastri se ubicó quinto, a casi medio segundo de lo hecho por su compañero de equipo, por delante de Max Verstappen, George Russell e Isack Hadjar.

Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg completaron las diez primeras posiciones.

Franco Colapinto partirá 13° en la carrera del domingo luego de marcar un mejor tiempo de 1m19s027 en la Q2, que lo dejó justo por detrás de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.

Sergio Pérez fue 22° y largará desde el último lugar tras registrar un tiempo de 1m21s322, a cuatro décimas de su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas.

La parrilla de salida para el GP de Hungría de F1 2026

1

 Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

3

 Charles Leclerc
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

5

 Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Max Verstappen
(Red Bull)

7

 

 George Russell
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Isack Hadjar
(Red Bull)

9

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

11

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

13

 Franco Colapinto
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

15

 Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

17

 Oliver Bearman
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)

19

 Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

21

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Cadillac)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto el GP de Hungría de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 13° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Hungría después de quedar eliminado en la Q2 con una vuelta de 1m19s027. 

¿En qué posición iniciará Checo Pérez el GP de Hungría de F1 2026?

Sergio Pérez tiene la 22° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Hungría después de registrar un mejor tiempo personal de 1m21s322 y quedar eliminado en la Q1. 

Fórmula 1 - GP de Hungría - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 16

1'17.207

S 204.276
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.012

1'17.219

0.012 S 204.245
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.238

1'17.445

0.226 S 203.649
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.272

1'17.479

0.034 S 203.559
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.477

1'17.684

0.205 S 203.022
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 18

+0.518

1'17.725

0.041 S 202.915
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+0.553

1'17.760

0.035 S 202.824
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 14

+0.649

1'17.856

0.096 S 202.573
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+1.074

1'18.281

0.425 S 201.474
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 18

+1.479

1'18.686

0.405 S 200.437
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Hungría - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 10

1'17.456

S 203.620
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

+0.170

1'17.626

0.170 S 203.174
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.347

1'17.803

0.177 S 202.711
4 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 8

+0.416

1'17.872

0.069 S 202.532
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 10

+0.472

1'17.928

0.056 S 202.386
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.793

1'18.249

0.321 S 201.556
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.904

1'18.360

0.111 S 201.271
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.937

1'18.393

0.033 S 201.186
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

+0.989

1'18.445

0.052 S 201.052
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+1.183

1'18.639

0.194 S 200.556
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+1.309

1'18.765

0.126 S 200.236
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.388

1'18.844

0.079 S 200.035
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.571

1'19.027

0.183 S 199.572
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 11

+1.649

1'19.105

0.078 S 199.375
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 12

+2.278

1'19.734

0.629 S 197.802
16 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 15

+2.352

1'19.808

0.074 S 197.619
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Hungría - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 4

1'18.277

S 201.484
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.379

1'18.656

0.379 S 200.513
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 7

+0.449

1'18.726

0.070 S 200.335
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.453

1'18.730

0.004 M 200.325
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

+0.477

1'18.754

0.024 S 200.264
6 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.519

1'18.796

0.042 S 200.157
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7

+0.579

1'18.856

0.060 S 200.005
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 4

+0.614

1'18.891

0.035 S 199.916
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.707

1'18.984

0.093 M 199.680
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.792

1'19.069

0.085 S 199.466
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+0.884

1'19.161

0.092 S 199.234
12 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+0.956

1'19.233

0.072 S 199.053
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.464

1'19.741

0.508 S 197.785
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+1.494

1'19.771

0.030 S 197.710
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 6

+1.733

1'20.010

0.239 S 197.120
16 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+1.849

1'20.126

0.116 S 196.834
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+1.956

1'20.233

0.107 S 196.572
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+2.344

1'20.621

0.388 S 195.626
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+2.381

1'20.658

0.037 S 195.536
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+2.382

1'20.659

0.001 S 195.534
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 10

+2.609

1'20.886

0.227 S 194.985
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+3.045

1'21.322

0.436 S 193.940
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