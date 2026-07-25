La parrilla de salida del GP de Hungría de F1 2026 en Hungaroring
Esta es la parrilla de salida para el domingo en el GP de Hungría 2026 de F1 que se disputa en el circuito de Hungaroring con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren
Foto de: Liam Fabre
Lando Norris arrancará desde la pole position en el Gran Premio de Hungría luego de liderar la clasificación del sábado en el circuito de Hungaroring.
El campeón reinante de la Fórmula 1 logró una vuelta de 1m17s207 al final de la Q3 para desplazar a Lewis Hamilton del primer puesto por apenas 12 milésimas de segundo.
La tercera posición quedó para Charles Leclerc, a 0s238 de la pole, seguido de Kimi Antonelli, a 0s272.
Oscar Piastri se ubicó quinto, a casi medio segundo de lo hecho por su compañero de equipo, por delante de Max Verstappen, George Russell e Isack Hadjar.
Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg completaron las diez primeras posiciones.
Franco Colapinto partirá 13° en la carrera del domingo luego de marcar un mejor tiempo de 1m19s027 en la Q2, que lo dejó justo por detrás de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.
Sergio Pérez fue 22° y largará desde el último lugar tras registrar un tiempo de 1m21s322, a cuatro décimas de su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas.
La parrilla de salida para el GP de Hungría de F1 2026
|
1
|
Lando Norris
|
2
|
Lewis Hamilton
|
3
|
Charles Leclerc
|
4
|
Kimi Antonelli
|
5
|
Oscar Piastri
|
6
|
Max Verstappen
|
7
|
|
8
|
|
9
|
Arvid Lindblad
|
10
|
Nico Hülkenberg
|
11
|
Liam Lawson
|
12
|
Pierre Gasly
|
13
|
Franco Colapinto
|
14
|
Gabriel Bortoleto
|
15
|
Esteban Ocon
|
16
|
Fernando Alonso
|
17
|
Oliver Bearman
|
18
|
|
19
|
Alexander Albon
|
20
|
Lance Stroll
|
21
|
Valtteri Bottas
|
22
|
Sergio Pérez
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto el GP de Hungría de F1 2026?
Franco Colapinto iniciará desde la 13° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Hungría después de quedar eliminado en la Q2 con una vuelta de 1m19s027.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez el GP de Hungría de F1 2026?
Sergio Pérez tiene la 22° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Hungría después de registrar un mejor tiempo personal de 1m21s322 y quedar eliminado en la Q1.
Fórmula 1 - GP de Hungría - Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|16
|
1'17.207
|S
|204.276
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.012
1'17.219
|0.012
|S
|204.245
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+0.238
1'17.445
|0.226
|S
|203.649
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.272
1'17.479
|0.034
|S
|203.559
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.477
1'17.684
|0.205
|S
|203.022
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.518
1'17.725
|0.041
|S
|202.915
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.553
1'17.760
|0.035
|S
|202.824
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.649
1'17.856
|0.096
|S
|202.573
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+1.074
1'18.281
|0.425
|S
|201.474
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|18
|
+1.479
1'18.686
|0.405
|S
|200.437
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Hungría - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|10
|
1'17.456
|S
|203.620
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.170
1'17.626
|0.170
|S
|203.174
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.347
1'17.803
|0.177
|S
|202.711
|4
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+0.416
1'17.872
|0.069
|S
|202.532
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+0.472
1'17.928
|0.056
|S
|202.386
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.793
1'18.249
|0.321
|S
|201.556
|7
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.904
1'18.360
|0.111
|S
|201.271
|8
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.937
1'18.393
|0.033
|S
|201.186
|9
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.989
1'18.445
|0.052
|S
|201.052
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+1.183
1'18.639
|0.194
|S
|200.556
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+1.309
1'18.765
|0.126
|S
|200.236
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.388
1'18.844
|0.079
|S
|200.035
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.571
1'19.027
|0.183
|S
|199.572
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|11
|
+1.649
1'19.105
|0.078
|S
|199.375
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|12
|
+2.278
1'19.734
|0.629
|S
|197.802
|16
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|15
|
+2.352
1'19.808
|0.074
|S
|197.619
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Hungría - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|4
|
1'18.277
|S
|201.484
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.379
1'18.656
|0.379
|S
|200.513
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|7
|
+0.449
1'18.726
|0.070
|S
|200.335
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.453
1'18.730
|0.004
|M
|200.325
|5
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.477
1'18.754
|0.024
|S
|200.264
|6
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+0.519
1'18.796
|0.042
|S
|200.157
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|7
|
+0.579
1'18.856
|0.060
|S
|200.005
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|4
|
+0.614
1'18.891
|0.035
|S
|199.916
|9
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+0.707
1'18.984
|0.093
|M
|199.680
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.792
1'19.069
|0.085
|S
|199.466
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.884
1'19.161
|0.092
|S
|199.234
|12
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.956
1'19.233
|0.072
|S
|199.053
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.464
1'19.741
|0.508
|S
|197.785
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.494
1'19.771
|0.030
|S
|197.710
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.733
1'20.010
|0.239
|S
|197.120
|16
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+1.849
1'20.126
|0.116
|S
|196.834
|17
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.956
1'20.233
|0.107
|S
|196.572
|18
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.344
1'20.621
|0.388
|S
|195.626
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.381
1'20.658
|0.037
|S
|195.536
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+2.382
1'20.659
|0.001
|S
|195.534
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|10
|
+2.609
1'20.886
|0.227
|S
|194.985
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+3.045
1'21.322
|0.436
|S
|193.940
|Ver los resultados completos
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