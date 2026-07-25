La parrilla de salida del GP de Hungría de F1 2026 en Hungaroring

Lando Norris arrancará desde la pole position en el Gran Premio de Hungría luego de liderar la clasificación del sábado en el circuito de Hungaroring.

El campeón reinante de la Fórmula 1 logró una vuelta de 1m17s207 al final de la Q3 para desplazar a Lewis Hamilton del primer puesto por apenas 12 milésimas de segundo.

La tercera posición quedó para Charles Leclerc, a 0s238 de la pole, seguido de Kimi Antonelli, a 0s272.

Oscar Piastri se ubicó quinto, a casi medio segundo de lo hecho por su compañero de equipo, por delante de Max Verstappen, George Russell e Isack Hadjar.

Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg completaron las diez primeras posiciones.

Franco Colapinto partirá 13° en la carrera del domingo luego de marcar un mejor tiempo de 1m19s027 en la Q2, que lo dejó justo por detrás de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.

Sergio Pérez fue 22° y largará desde el último lugar tras registrar un tiempo de 1m21s322, a cuatro décimas de su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas.

La parrilla de salida para el GP de Hungría de F1 2026

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto el GP de Hungría de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 13° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Hungría después de quedar eliminado en la Q2 con una vuelta de 1m19s027.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez el GP de Hungría de F1 2026?

Sergio Pérez tiene la 22° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Hungría después de registrar un mejor tiempo personal de 1m21s322 y quedar eliminado en la Q1.