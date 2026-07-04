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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

La parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone

Esta es la parrilla de salida para el domingo en el GP de Gran Bretaña 2026 de F1 que se disputa en Silverstone con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Kimi Antonelli logró la pole position para el Gran Premio de Gran Bretaña después de liderar la clasificación del sábado en el circuito de Silverstone.

El piloto italiano marcó una vuelta de 1m28s111 en el final de la Q3 para aventajar a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton por 0s175 y 0s347, respectivamente.

George Russell, con el otro Mercedes, tuvo que conformarse con la cuarta posición al quedar a 0s370 de lo hecho por su compañero de garaje.

Isack Hadkar fue el mejor representante de Red Bull en la quinta posición, ya que Max Verstappen no pudo ir más allá del séptimo puesto. con el McLaren de Lando Norris metido entre los dos, mientra que Oscar Piastri fue octavo.

Las diez primeras posiciones las completaron los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson.

Franco Colapinto arrancará 19° el domingo luego de sufrir un veloz trompo en el final de la Q1, mientras que Sergio Pérez lo hará justo detrás en la 20° posición.

También lee:

La parrilla de salida para el GP de Gran Bretaña de F1 2026

1

 Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

3

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

5

 Isack Hadjar
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Lando Norris
(McLaren)

7

 Max Verstappen
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Oscar Piastri
(McLaren)

9

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

11

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

13

 Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Oliver Bearman
(Haas)

15

 Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

17

 Esteban Ocon
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

19

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Cadillac)

21

 Lance Stroll
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto el GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 19° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña después de quedar eliminado en la Q1 de la clasificación al realizar un trompo en su última vuelta rápida.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez el GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Sergio Pérez tiene la 20° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña después de registrar un mejor tiempo personal de 1m31s451 y quedar eliminado en la Q1.

Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 19

1'28.111

S 240.691
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.175

1'28.286

0.175 S 240.214
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 17

+0.347

1'28.458

0.172 S 239.747
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 17

+0.370

1'28.481

0.023 S 239.685
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 18

+0.635

1'28.746

0.265 S 238.969
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 17

+0.766

1'28.877

0.131 S 238.617
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 18

+0.782

1'28.893

0.016 S 238.574
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 18

+0.921

1'29.032

0.139 S 238.201
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 17

+1.194

1'29.305

0.273 S 237.473
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 20

+1.605

1'29.716

0.411 S 236.385
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

1'28.493

S 239.652
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.133

1'28.626

0.133 S 239.293
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 11

+0.371

1'28.864

0.238 S 238.652
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.427

1'28.920

0.056 S 238.502
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.576

1'29.069

0.149 S 238.103
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.620

1'29.113

0.044 S 237.985
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.725

1'29.218

0.105 S 237.705
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 14

+0.831

1'29.324

0.106 S 237.423
9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 11

+0.890

1'29.383

0.059 S 237.266
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+0.936

1'29.429

0.046 S 237.144
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+0.968

1'29.461

0.032 S 237.059
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.570

1'30.063

0.602 S 235.475
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 15

+1.583

1'30.076

0.013 S 235.441
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 15

+2.008

1'30.501

0.425 S 234.335
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 15

+2.130

1'30.623

0.122 S 234.020
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+2.250

1'30.743

0.120 S 233.710
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

1'29.276

S 237.550
2 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.024

1'29.300

0.024 S 237.487
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.258

1'29.534

0.234 S 236.866
4 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 9

+0.263

1'29.539

0.005 S 236.853
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.273

1'29.549

0.010 S 236.826
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 5

+0.368

1'29.644

0.095 S 236.575
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 8

+0.385

1'29.661

0.017 S 236.530
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.443

1'29.719

0.058 S 236.378
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.695

1'29.971

0.252 S 235.715
10 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 5

+0.709

1'29.985

0.014 S 235.679
11 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 5

+0.910

1'30.186

0.201 S 235.154
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 4

+0.993

1'30.269

0.083 S 234.937
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.069

1'30.345

0.076 S 234.740
14 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.286

1'30.562

0.217 S 234.177
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 9

+1.294

1'30.570

0.008 S 234.157
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 8

+1.362

1'30.638

0.068 S 233.981
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+1.404

1'30.680

0.042 S 233.872
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+1.951

1'31.227

0.547 S 232.470
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 5

+2.045

1'31.321

0.094 S 232.231
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+2.664

1'31.940

0.619 S 230.667
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 9

+3.587

1'32.863

0.923 S 228.375
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+3.612

1'32.888

0.025 S 228.313
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