El padre de Lewis Hamilton subasta su millonaria colección de coches clásicos

Anthony Hamilton, padre y exmánager del siete veces campeón de Formula 1 Lewis Hamilton, subastará su colección privada de 27 coches clásicos, estimada en más de £3 millones de libras esterlinas.

La venta, que está gestionada por Iconic Auctioneers, tendrá lugar el 25 de julio durante el fin de semana British Racing Drivers' Club Classic en Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña de F1.

La mayoría de la colección de 27 coches está compuesta por clásicos británicos, incluido un Jaguar XJ220, un rarísimo Jaguar XKSS, y dos recreaciones C-type, XKC001 y XKC003.

Otros coches incluidos en la impresionante alineación son un Mercedes-Benz 190 SL de 1960, un Mercedes-Benz C63 AMG Edition 507 de 2013 y un Mercedes-Benz 300SL de 1989, que anteriormente perteneció al boxeador de peso pesado Billy Walker.

Lionel Abbott, especialista en coches de Iconic Auctioneers, dijo: "The Anthony Hamilton Collection es un grupo de coches magníficamente seleccionado, con verdadera profundidad, calidad y personalidad.

"Desde el Jaguar XJ220 y la recreación XKSS hasta los prototipos Triumph, los Aston Martin y los modelos Mini Cooper S, refleja una clara pasión por el automovilismo británico en su versión más característica. Presentar estos coches en Silverstone, junto a la Hamilton Straight (la recta de Silverstone que lleva ese nombre por Lewis), parece totalmente apropiado."

Anthony Hamilton Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Los 27 coches de la colección de Anthony Hamilton

1994 Jaguar XJ220 – £550,000

2007 Jaguar XKSS Re-creation – £375,000

2016 David Brown Automotive Speedback GT – £240,000

2016 (1951) Jaguar C-type (XKC003 Re-creation) – £225,000

2016 (1951) Jaguar C-type (XKC001 Re-creation) – £225,000

1960 Mercedes-Benz 190 SL – £120,000

1974 Aston Martin V8 Series 3 Auto – £100,000

1982 Aston Martin Lagonda Series 2 – £100,000

1967 Jaguar E-type Series I 4.2-Litre Roadster – £100,000

1967 Jaguar E-type Series I 4.2-Litre Roadster – £100,000

1960 Triumph Italia 2000 Coupé – £100,000

1968 Triumph TR5 (#X755 Prototype) – £90,000

1997 David Brown Mini Remastered #29 – £80,000

c.1997 David Brown Mini Remastered – £80,000

1955 Swallow Doretti – £65,000

1998 Aston Martin V8 Coupé – £65,000

1973 Jaguar E-type Series 3 V12 Coupé (Manual) – £60,000

1989 Mercedes-Benz 300SL (R107) – £50,000

1985 BMW Alpina B10 3.5 (E28) – £50,000

1964 Austin Mini Cooper 1071 S – £38,000

2013 Mercedes-Benz C63 AMG Edition 507 (W204) – £38,000

1964 Austin Mini Cooper 970 S – £38,000

1968 Morris Mini Cooper S Mk I 1,275cc – £35,000

1960 Austin-Healey Sprite Supercharged – £30,000

1966 Mini Moke – £30,000

1963 Triumph Spitfire 4 (Mk 1) – £24,000

1964 Triumph Spitfire 4 (Mk1) – £22,000