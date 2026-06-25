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Fórmula 1 GP de Austria

Neymar Jr comparte un mensaje inspirado en Lewis Hamilton tras su debut con Brasil en el Mundial

Neymar Jr marcó su emotivo regreso en el Mundial 2026 con un mensaje inspirado en Lewis Hamilton.

Lydia Mee
Publicado:
Neymar Júnior, jugador del París Saint Germain, en la parrilla

El futbolista brasileño Neymar Jr hizo referencia al siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton tras un emotivo debut en el actual torneo de la Copa del Mundo 2026.

Tras una ausencia de 981 días de la selección de Brasil debido a una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida contra Uruguay en octubre de 2023, Neymar hizo su esperado regreso durante un partido de la fase de grupos contra Escocia en Miami.

El jugador de 34 años saltó al campo en el minuto 76. Su tiempo en el partido incluyó 24 toques y un disparo al arco.

Tras su regreso, compartió fotos en Instagram con el pie de foto: "RECUERDA QUIÉN ERES".

El pie de foto fue un guiño directo a su amigo cercano Hamilton, quien recientemente compartió el mismo mensaje tras su primera victoria en un gran premio con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

La victoria de Hamilton en España llegó después de una difícil primera temporada con el equipo de Maranello en 2025 y fue su primera victoria en un gran premio desde el Gran Premio de Bélgica de 2024.

El británico comentó en la publicación de Neymar: "SIEMPRE".

 

Los aficionados reaccionaron a la interacción después de que fuera compartida en la cuenta oficial de Instagram de F1. "¡No puedo esperar a que Neymar marque en la Copa del Mundo! ¡¡Recuerda quién eres, Ney!!", publicó un aficionado, mientras que otro añadió: "Conversación de GOAT a GOAT".

Hamilton y Neymar Jr son amigos desde hace varios años. Cuando el piloto de Ferrari fue honrado con la ciudadanía brasileña en 2022, habló sobre su amistad con el futbolista.

"Quiero pasar más tiempo aquí en Brasil", dijo Hamilton a Sky Sports F1 en aquel momento. "Es una cultura muy hermosa. Solo he estado en Río y Sao Paulo, pero quiero volver para Navidad, Año Nuevo o algo así.

"Neymar me invita todos los años, y [el surfista profesional] Gabriel [Medina] me invita todos los años, pero nunca tuve la oportunidad."

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