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Fórmula 1 Test Pirelli Hungría

Oliver Bearman responde a los rumores sobre Aston Martin en la F1

Oliver Bearman ha reafirmado su compromiso con Ferrari y ha descartado un posible fichaje por Aston Martin.

Lydia Mee
Publicado:
Oliver Bearman, Haas

El piloto de Fórmula 1 de Haas Oliver Bearman ha reafirmado su compromiso con el programa de pilotos de Ferrari, descartando la posibilidad de un cambio a Aston Martin en un futuro cercano.

Hablando en el podcast Beyond The Grid, el piloto de 21 años abordó el mercado de pilotos y su propio futuro a largo plazo.

A pesar de un comienzo impresionante en su carrera a tiempo completo en la F1 con Haas, el camino inmediato de Bearman hacia un codiciado asiento en Ferrari se ha complicado por el repunte de rendimiento de Lewis Hamilton en la escudería de Maranello. Esto ha llevado inevitablemente a especulaciones en el paddock sobre rutas alternativas para Bearman.

Cuando se le preguntó directamente si consideraría dejar la familia Ferrari para asumir un puesto en Aston Martin, en caso de que el bicampeón Fernando Alonso decidiera dejar el equipo de Silverstone, el británico no tardó en descartar la idea.

"Estoy muy comprometido con lo que Ferrari me ha ofrecido, y me han apoyado desde el principio, desde que me uní a la F3, y estoy sentado aquí solo gracias a ellos", dijo.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Así que, por un lado, le debo mucho a Ferrari. Para mí, Ferrari es el equipo soñado, no solo porque formo parte de Ferrari, sino porque probablemente es la marca más icónica del mundo. Así que mi objetivo sigue siendo ser piloto de Ferrari algún día. Eso, por el momento, sigue siendo así, y luego tenemos que ver cómo se desarrollan las cosas".

Añadió: "Aston Martin está pasando por un momento difícil, pero estoy seguro de que algún día será increíblemente fuerte. Pero no diría que esté mirando hacia ellos en esta etapa".

Tras la primera mitad de la temporada 2026, Bearman ocupa el 13º puesto en el campeonato de pilotos con 18 puntos. En comparación, su experimentado compañero de equipo Esteban Ocon es 17º con tres puntos. Haas es séptimo en la clasificación de constructores con 21 puntos.

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