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Oficial: Rafael Camara tomará el lugar de Esteban Ocon en Haas en la F1 2027

El actual líder de la clasificación de la F2 debutará en la F1 al incorporarse a la escudería Haas el año que viene

Ed Hardy

Edited: 15 oct 2026, 14:01

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El líder del campeonato de Fórmula 2, Rafael Camara, debutará en la Fórmula 1 con el equipo Haas en 2027 y se espera que compita junto a Oliver Bearman.

El brasileño, de 21 años, sustituirá a Esteban Ocon, que abandonará la escudería estadounidense a finales de 2026 tras dos temporadas decepcionantes; su marcha se confirmó el 30 de septiembre.

Camara ha experimentado un rápido ascenso en las categorías inferiores al ganar el título del Campeonato Regional Europeo de Fórmula (FRECA) de 2024 y la corona de la F3 de 2025, ambos logrados de forma contundente.

Así pues, si se hace con el campeonato de F2 con Invicta —actualmente aventaja a Nikola Tsolov en siete puntos—, se convertirá en el único piloto que haya ganado la FRECA, la F3 y la F2 en temporadas consecutivas.

"Estoy muy contento de incorporarme a TGR Haas F1 como piloto de Fórmula 1", declaró Camara, que ha firmado un contrato "plurianual".

"Es un paso importante en mi carrera y quiero dar las gracias a Gene Haas y a Ayao Komatsu por la confianza que han depositado en mí.

Oliver Bearman, equipo Haas F1; Esteban Ocon, equipo Haas F1

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

"También estoy muy agradecido a la Scuderia Ferrari Driver Academy por su apoyo y por todo lo que han aportado a mi desarrollo a lo largo de los años, así como a mi familia por estar siempre a mi lado durante este viaje.

"Ahora mi objetivo es prepararme de la mejor manera posible para este nuevo reto. Habrá mucho que aprender, y estoy deseando trabajar codo con codo con el equipo, comprender el coche y seguir desarrollándome como piloto".

Aunque Haas se tomó su tiempo para confirmar esta decisión, era de esperar que Camara obtuviera el asiento y se impusiera a pilotos como el actual campeón de F2, Leonardo Fornaroli, y el piloto de reserva Ryo Hirakawa.

Los tres han participado en los programas TPC (pruebas con monoplazas de temporadas anteriores) de Haas, siendo la más destacada una sesión de pruebas de tres días en Portimão en agosto, como parte de un plan para evaluar a todos los pilotos interesados.

Otro factor que habría favorecido la candidatura de Camara es que, al igual que Bearman, es un graduado de la academia de Ferrari, y la Scuderia mantiene una estrecha relación con Haas, a la que vende numerosas piezas del monoplaza, como la unidad de potencia.

El jefe del equipo, Ayao Komatsu, declaró: "Estoy muy emocionado por fichar a un talento tan joven y extraordinario como Rafael Camara.

Ayao Komatsu, equipo Haas de F1

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"No hace falta que les cuente a todos sus logros en las fórmulas inferiores, han sido muy impresionantes, y en su temporada de debut en la Fórmula 2, la velocidad que ha demostrado en momentos muy difíciles , como las clasificaciones de Mónaco y Montreal, todo ello pone de manifiesto el potencial que tiene Rafa.

"Cuando le hicimos pilotar en nuestro programa TPC en Portugal, demostró que podía desenvolverse muy bien sin disponer de mucho tiempo para familiarizarse con el coche; nos mostró algo más que pura velocidad.

"Rafa consiguió crear un entorno que le permitió sacar lo mejor de sí mismo; fue muy impresionante y, sin duda, las vueltas que completó fueron especiales.

"Todos estamos entusiasmados con esta oportunidad y, como TGR Haas F1 Team, estamos firmemente comprometidos a fomentar este talento y a proporcionarle un lugar donde pueda desarrollarse plenamente.

"Queremos crear un entorno en el que se sienta cómodo y apoyado, donde pueda destacar de verdad gracias a sus capacidades".

Esta noticia significa que, en teoría, solo quedan tres plazas disponibles para 2027: dos en Racing Bulls, aunque se espera que la escudería retenga a Liam Lawson y al impresionante debutante Arvid Lindblad.

El otro es el asiento junto a Camara, aunque es un secreto a voces que lo ocupará Bearman, de 21 años, quien ha causado una gran impresión desde que se incorporó como novato el año pasado.

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