Cambia la parrilla de salida del GP de Azerbaiyán: Colapinto avanza por sanción a Sainz y Checo Pérez retrocede
La parrilla de salida para el Gran Premio de Azerbaiyán cambió tras la clasificación por dos sanciones aplicadas a Carlos Sainz y a Sergio Pérez en Bakú.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
La parrilla de salida actualizada para el GP de Azerbaiyán de F1 2026
|
1
|
George Russell
|
2
|
Charles Leclerc
|
3
|
Oscar Piastri
|
4
|
Isack Hadjar
|
5
|
Lando Norris
|
6
|
Lewis Hamilton
|
7
|
|
8
|
|
9
|
Franco Colapinto
|
10
|
Oliver Bearman
|
11
|
Liam Lawson
|
12
|
Alexander Albon
|
13
|
Esteban Ocon
|
14
|
Carlos Sainz (P)
|
15
|
Arvid Lindblad
|
16
|
Kimi Antonelli
|
17
|
Gabriel Bortoleto
|
18
|
Nico Hülkenberg
|
19
|
Valtteri Bottas
|
20
|
|
21
|
Fernando Alonso (P)
|
22
|
Lance Stroll (P)
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