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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Cambia la parrilla de salida del GP de Azerbaiyán: Colapinto avanza por sanción a Sainz y Checo Pérez retrocede

La parrilla de salida para el Gran Premio de Azerbaiyán cambió tras la clasificación por dos sanciones aplicadas a Carlos Sainz y a Sergio Pérez en Bakú.

Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

 

La parrilla de salida actualizada para el GP de Azerbaiyán de F1 2026

1

 George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

3

 Oscar Piastri
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Isack Hadjar
(Red Bull)

5

 Lando Norris
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

7

 

 Pierre Gasly
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

 Max Verstappen
(Red Bull)

 

9

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Oliver Bearman
(Haas)

11

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

13

 Esteban Ocon
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Carlos Sainz (P)
(Williams)

15

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

17

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

19

 Valtteri Bottas
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Sergio Pérez (P)
(Cadillac)

21

 Fernando Alonso (P)
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Lance Stroll (P)
(Aston Martin)

 

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