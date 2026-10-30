Fórmula 1 GP de México

El objetivo de Piastri: sacar respuestas para que McLaren vuelva a pelear en 2027

En Ciudad de México, escenario de uno de sus fines de semana más frustrantes de la temporada pasada, Oscar Piastri afirma que esta carrera y las próximas son "un período importante" en su desarrollo de cara al próximo año

Stuart Codling

Publicado: 30 oct 2026, 3:48

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Oscar Piastri no tiene vela en el entierro en lo que respecta al campeonato de pilotos de 2026, pero considera que todavía hay mucho por qué luchar en las rondas finales de la temporada.

Una de las mayores prioridades es trabajar para mejorar su rendimiento en circuitos donde históricamente ha pasado apuros; otra es entender los efectos del paquete más reciente de mejoras aplicadas a su MCL40 y trabajar para garantizar que el coche del próximo año no sea tan difícil e impredecible de conducir.

McLaren está aplicando su paquete final de actualizaciones de la temporada por etapas: instaló una nueva geometría de suspensión delantera junto con retoques en el difusor trasero en el GP de Estados Unidos el fin de semana pasado, con elementos adicionales que llegarán tan pronto como puedan ser enviados. Pero aunque estos cambios están destinados a elevar el techo de rendimiento del monoplaza, McLaren aún no ha medido por completo si este es el caso, y el problema fundamental de que el MCL40 deba conducirse como si cada vuelta fuera de clasificación sigue presente.

"Definitivamente ahora tengo que conducir de una manera muy diferente a como lo hacía [anteriormente]", dijo a los medios, incluyendo a Motorsport.com en la Ciudad de México.

"Ha sido un gran desafío, sin duda. Creo que encontraremos la manera. Tenemos que encontrar la manera en los próximos meses. Con suerte no serán años, pero obviamente hay aspectos fundamentales de estos coches que no van a cambiar".

"Ha sido un proceso desafiante de superar y ha habido señales positivas. Austin fue definitivamente un pequeño paso atrás, pero por el momento a veces necesitas dar dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás para asentarte y experimentar con las cosas. Así que, sí, creo que el triplete antes de Austin fue un muy buen paso en la dirección correcta, pero todavía hay margen para ir más allá".

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"Tenemos más piezas por llegar, pero creo que ambos [él y Lando Norris] en este momento estamos batallando con un coche que es muy sensible a muchas cosas, no solo a los baches. La forma en que tienes que conducirlo es bastante específica y con una ventana bastante estrecha. Así que, naturalmente, cuando tienes más factores fuera de eso que lo hacen complicado, como baches o condiciones de viento, cosas así, solo se suma al desafío".

"El coche es más rápido ahora de lo que era antes de Austin, pero obviamente nuestros competidores también son muy rápidos, por lo que sabemos que todavía tenemos terreno por recuperar".

McLaren todavía está tratando de entender el rendimiento de su última actualización, que incluyó una nueva geometría de suspensión delantera.

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

El año pasado, la aspiración al título de Piastri se desmoronó durante el tramo final de carreras en pistas con superficies de bajo agarre, las cuales tendían a premiar el estilo de conducción más adaptable de su compañero de equipo Lando Norris; mientras que Piastri tiende a requerir un ritmo sobre el cual construir vuelta a vuelta, con respuestas más consistentes del monoplaza.

Aunque el MCL40 de McLaren comenzó este año por detrás de competidores clave de Mercedes y McLaren en términos de eficiencia de carga aerodinámica y rendimiento en curvas lentas, las mejoras aerodinámicas lo colocaron en una ventana donde podíase considerar el mejor coche en curvas rápidas a mitad de la temporada.

Sin embargo, su rendimiento en curvas lentas y una inestabilidad general han seguido siendo puntos débiles difíciles de depurar. Ambos pilotos han definido el coche como uno que se debe conducir de forma agresiva para extraerle rendimiento, aunque tiene el desconcertante hábito de reaccionar de forma impredecible.

"Creo que es una combinación de muchas cosas", dijo Piastri cuando Motorsport.com le preguntó si la sensibilidad del coche proviene de las características de la unidad de potencia Mercedes, de elecciones de diseño como la geometría de la suspensión y el concepto aerodinámico, o si es consecuencia de las nuevas reglas que exigen coches más estrechos y con menos carga aerodinámica.

"La menor carga aerodinámica definitivamente no ayuda. Creo que los neumáticos también. Sabes, hemos visto muchas carreras este año donde los neumáticos blandos han sido muy buenos, incluso en carrera. En general, las carreras han estado mucho más cerca de un estilo de conducción de clasificación de lo que hemos tenido en los últimos años, seguro. Todo apunta a tener que conducir los coches de manera más agresiva".

"Tratar de encontrar ese límite es muy, muy difícil. Si es algo específico de McLaren, nos enteraremos el próximo año, probablemente. Pero creo que hay muchos factores diferentes involucrados".

"Los neumáticos que se desarrollaron sobre los coches del año pasado con concesiones hechas... creo que los neumáticos del próximo año serán un poco diferentes, digamos, o ciertamente han hecho muchas más pruebas en coches representativos. Así que veremos si cambian. Pero creo que proviene de varias áreas diferentes y todo eso se suma".

En la Ciudad de México el año pasado, Piastri terminó quinto tras arrancar octavo en la parrilla, perdiendo el liderato del campeonato mundial ante su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris.

Photo by: Getty Images

Aunque Piastri quedó eliminado de la pelea por el campeonato de pilotos hace tiempo, y Norris quedó fuera de la contienda el fin de semana pasado, McLaren tiene una batalla entre manos para conservar el tercer lugar en el financieramente lucrativo campeonato de constructores. Actualmente está empatado en 355 puntos con Red Bull, pero ocupa el cuarto lugar debido a que Red Bull ha ganado más carreras, tomando en cuenta la carrera sprint de Singapur.

Sumado a esto, comprender el último paquete de mejoras a lo largo de las rondas finales debería ayudar a McLaren a perfeccionar su monoplaza de 2027, el cual ha sido el centro total de atención desde que este paquete de mejoras fue aprobado para producción a principios de otoño.

"Obviamente queremos intentar mantenernos por delante de Red Bull en el campeonato de constructores", dijo Piastri.

"Pero además de eso, todo es aprendizaje para el próximo año, y con suerte podremos salir con un coche que sea capaz de pelear por un campeonato nuevamente. Quiero poder llegar al próximo año con la mayor cantidad de respuestas posible, con tantas herramientas en mi arsenal como pueda".

"Esa es mi gran motivación, porque para mí personalmente no hay mucho por lo que pelear

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