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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Los números que reflejan la caída de McLaren en la F1 2026

McLaren sigue perdiendo terreno. En las últimas cuatro carreras sumó menos de la mitad de los puntos conquistados por Ferrari y Mercedes, mientras que Red Bull lo alcanzó en el campeonato de constructores.

Roberto Chinchero

Publicado: 27 oct 2026, 1:05

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Cuarenta y nueve puntos en las últimas cuatro carreras. Es el dato que refleja mejor que cualquier otra consideración el momento de McLaren. En el mismo período Red Bull sumó 125, Ferrari 116 y Mercedes 104. Una comparación implacable para un equipo que, hasta hace pocas semanas, parecía poder representar una amenaza concreta para la segunda posición de Ferrari en el mundial de constructores y que, después de Austin, se encuentra en cambio igualado con Red Bull con 355 puntos.

La parábola es todavía más sorprendente si se considera que la caída comenzó después de una fase particularmente positiva de la temporada. No se trata, por lo tanto, de un equipo que nunca logró encontrar competitividad, sino de un proyecto que parece haber perdido terreno progresivamente frente a la competencia.

El Gran Premio de Estados Unidos confirmó las dificultades de McLaren, pero también ofreció algunas indicaciones útiles para comprender la naturaleza de los problemas. Andrea Stella no negó que el potencial del MCL40 sea superior a lo mostrado en la clasificación, pero reconoció una dificultad ya recurrente: conseguir aprovecharlo con continuidad.

Un monoplaza rápido, pero difícil de aprovechar

Lando Norris, McLaren

Foto di: Alex Slitz / Getty Images

"Creo que en carrera vimos el potencial que pensábamos tener ya ayer", explicó Stella. "Lando consideraba que el coche podía valer la segunda posición en clasificación, quizás era un poco exagerado, pero el potencial estaba. El problema es que este año es muy difícil aprovecharlo por completo".

Probablemente este sea el punto central del análisis. McLaren no parece sufrir una falta absoluta de rendimiento, sino la dificultad de acceder con regularidad a la ventana de funcionamiento ideal del monoplaza. Un límite especialmente evidente en la vuelta rápida, cuando es necesario aprovechar cada centímetro de pista y cada fracción de adherencia disponible.

En carrera la situación mejora, porque los pilotos se ven obligados a dejar un margen en la conducción para preservar los neumáticos. En Austin, según Stella, el ritmo de McLaren fue comparable al de Ferrari y Red Bull, con Antonelli en un nivel superior.

Pero salir desde la cuarta fila significa comprometer gran parte de las posibilidades de resultado, sobre todo cuando los valores en pista están tan igualados. La estrategia a una parada elegida para el final fue un intento de salir de una situación en la que, siguiendo las decisiones de los rivales, Norris y Piastri habrían quedado inevitablemente detrás de ellos.

"Con dos paradas habríamos quedado detrás. Con una podíamos esperar un safety car o comprobar hasta dónde podíamos llegar con los duros. Sabíamos que sería muy difícil mantener detrás a Verstappen y sobre todo a Leclerc". Una elección agresiva, por lo tanto, más dictada por la necesidad de buscar una oportunidad que por la convicción de contar con la mejor estrategia.

Norris y Piastri, dos dificultades diferentes

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Foto di: Logan Riely / Getty Images

El fin de semana texano también evidenció una diferencia significativa entre los dos pilotos. Stella explicó que Austin es un circuito en el que Norris tradicionalmente consigue expresarse bien, mientras que Piastri encuentra mayores dificultades. La explicación, sin embargo, va más allá de las características del trazado y tiene que ver con la forma en que ambos interpretan la conducción.

"El punto fuerte de Oscar es la capacidad de construir el rendimiento. Una vez que encuentra las referencias, consigue mejorar vuelta tras vuelta. Aquí, sin embargo, cada vuelta es diferente. Lando, en cambio, tiene una gran capacidad para adaptarse a las condiciones, sobre todo cuando el coche desliza".

Es una distinción importante, porque ayuda a comprender cómo las dificultades del MCL40 pueden amplificarse de forma diferente en los dos lados del garaje. Un monoplaza poco predecible penaliza sobre todo a quien necesita referencias estables para construir el rendimiento.

No sorprende, por lo tanto, que McLaren haya decidido invertir las posiciones durante la carrera, permitiendo a Norris intentar atacar a los coches de delante. Una posibilidad discutida antes de la salida, en caso de que Piastri no lograra mantener el ritmo de los rivales.

Primero el equipo, después la rivalidad interna

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

La decisión también adquiere un significado más amplio. Después de las tensiones de Singapur, Stella reiteró que la prioridad debe ser devolver a McLaren a las posiciones de punta, subordinando temporalmente la gestión de la rivalidad interna a los intereses del equipo.

"Tenemos que volver a tener a Oscar y Lando en primera fila, luchando por la victoria. Después gestionaremos la competencia entre ellos. Hasta ese momento tenemos que trabajar todos juntos para devolver a McLaren al frente".

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Es un cambio de perspectiva significativo. Cuando un equipo lucha por ganar puede permitirse concentrar parte de sus energías en la gestión de sus dos pilotos. Cuando, en cambio, debe recuperar competitividad, cada decisión debe estar orientada a maximizar el resultado colectivo. McLaren parece haber tomado nota de esta nueva realidad.

Las actualizaciones no terminaron

Lando Norris, McLaren

Foto di: Peter Fox / Getty Images

Stella confirmó que el programa de desarrollo continuará en las próximas semanas. En México no están previstas novedades significativas, mientras que llegarán más actualizaciones entre Brasil y Las Vegas. El objetivo declarado es volver a competir de forma estable por el podio y, posteriormente, recuperar el nivel necesario para apuntar a la victoria.

Pero el problema de McLaren no puede resolverse solo añadiendo rendimiento. El desafío es hacer utilizable el que ya está disponible, sobre todo en la clasificación. Porque un monoplaza que teóricamente puede luchar por las primeras posiciones, pero que no logra expresar ese potencial cuando cuenta, termina inevitablemente pagando un precio elevado.

El dato de los 49 puntos en las últimas cuatro carreras es una señal de alarma difícil de ignorar. Ferrari y Red Bull tomaron caminos diferentes, pero ambas están consiguiendo resultados claramente superiores. Mercedes, incluso con las dificultades de Russell, continúa capitalizando el rendimiento de Antonelli.

McLaren, en cambio, se encuentra obligada a perseguir. Y el riesgo ya no es solo perder definitivamente el contacto con Ferrari: es ver comprometida también la posición en el campeonato que, hasta hace pocas semanas, parecía a salvo de sus perseguidores. La velocidad, por sí sola, ya no alcanza. McLaren debe, sobre todo, recuperar la capacidad de transformarla en puntos.

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