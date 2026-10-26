Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Por qué McLaren dio una orden de equipo a Oscar Piastri en la carrera de Austin

Oscar Piastri dejó pasar a Lando Norris en las primeras vueltas en Austin, y tuvo todo el sentido, según demuestra Andrea Stella

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Publicado: 26 oct 2026, 17:26

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, explicó el razonamiento detrás de pedirle a Oscar Piastri que dejara pasar a Lando Norris en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Piastri y Norris ocuparon toda la cuarta fila de la parrilla en el Circuit of The Americas, después de no poder desafiar a los Mercedes, los Red Bulls y los Ferraris en la Q3.

Sin embargo, durante las primeras siete vueltas de la carrera, Piastri perdió un segundo por vuelta con el líder Kimi Antonelli -exactamente 0s997 de media, sin contar la primera vuelta- y ni siquiera podía seguir el ritmo de un George Russell con dificultades, que se alejaba dos décimas por vuelta.

Norris se quejó por radio de que su compañero lo estaba "frenando"; McLaren le pidió al australiano que dejara pasar a su compañero, algo que hizo en la curva 1 en la octava vuelta. Norris luego se escapó cuatro segundos en siete giros.

"Habíamos visto durante el fin de semana que Lando era un poco más rápido que Oscar", detalló Stella. "Esta es una pista en la que Lando sobresale y es una de las pistas en las que Oscar, en cambio, sufre un poco más.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Este año, en particular para Oscar, es complicado porque el superpoder de Oscar es construir; una vez que crea referencias, realmente puede construir de manera efectiva vuelta tras vuelta. Pero aquí cada vuelta es diferente, así que estas son las condiciones que desafían a Oscar y, en realidad, son las condiciones en las que Lando usa su propio superpoder, que es ser muy adaptable a las condiciones, especialmente cuando el auto desliza.

"Así que, dado este contexto, hablamos antes de la carrera de que si Lando estaba detrás de Oscar y Oscar no podía seguir el ritmo de los autos de adelante, entonces podíamos darle a Lando una chance o una oportunidad para ver si podíamos atacar a los autos de adelante, y eso fue lo que hicimos".

Esto significó mucho para McLaren después de que sus pilotos chocaran en la carrera sprint de Singapur. "Es una forma de demostrar que, como equipo y junto con los pilotos, nos importan los intereses del equipo, que siempre fue la conversación que tuvimos", agregó Stella.

"Y especialmente después de Singapur, reforzamos lo importante que es que todos juntos ayudemos a McLaren a volver a la posición que queremos tener, que es Oscar y Lando en la primera fila en clasificación, luchando por la victoria, y luego gestionamos la competencia interna. Pero hasta entonces, todos juntos, tenemos que sostener la trayectoria de McLaren de regreso al frente".

Cómo Norris peleó por el podio

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

McLaren eligió una estrategia de una sola parada en un intento por desafiar a los otros equipos de punta el domingo, con el dúo de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, además de Max Verstappen, a dos paradas. En consecuencia, Norris sostuvo el segundo lugar hasta la vuelta 46, antes de ceder ante esos tres pilotos, pero aun así logró hacerle un undercut a Isack Hadjar y Russell en su camino al quinto puesto, con Piastri superando también al Silver Arrow para terminar séptimo.

"Intentamos utilizar los neumáticos duros, que en la práctica parecían ser competitivos, y sabíamos que los demás iban por el lado más blando de la asignación de neumáticos", explicó Stella. "Una vez que vimos la primera tanda y el hecho de que estaban sufriendo un poco, nos dio algo de ánimo pensar que usar los neumáticos duros podía haber sido una buena manera de recuperar terreno.

"Así que en realidad estábamos recuperando frente a los dos Ferrari y Verstappen en la segunda tanda. En cierto momento, simplemente decidimos ir a una sola parada, porque si íbamos a dos, siempre íbamos a quedar detrás. La parada única te da la posibilidad de aprovechar un coche de seguridad, que no llegó. Seguimos esperando una compensación por lo que pasó en Madrid; llegará", agregó el italiano, en referencia a Norris perdiendo una posible victoria por un período de VSC inoportuno en Madring.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"También intentamos ver qué les quedaba a los neumáticos duros, pero, sinceramente, sabíamos que era muy, muy improbable que pudiéramos mantener detrás a Verstappen y, en particular, a Leclerc. Con Hamilton, pensábamos que dependía más de la parte final de vida de los neumáticos duros. Nadie podía saberlo, pero valía la pena intentarlo.

"Estamos contentos con la ejecución de la estrategia; estamos contentos con el hecho de que de alguna manera entendimos qué neumáticos había que usar hoy; contentos con que el auto parece haber mejorado gracias a las actualizaciones. Pero tenemos que mejorar nuestro rendimiento en clasificación y también debemos seguir mejorando el auto si queremos competir de manera constante por podios, pero sobre todo por victorias".

McLaren suma cuatro rondas consecutivas sin podio, su peor racha según ese indicador desde las dos últimas rondas de la temporada 2023 y las dos primeras de su campaña ganadora del título en 2024.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Alpine baja la persiana al desarrollo en la F1 2026: "Es el auto que tendremos hasta el final"

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Benjamin Vinel





Así quedaron los duelos entre compañeros tras la clasificación de F1 2026 en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Así quedaron los duelos entre compañeros tras la clasificación de F1 2026 en Austin





Lewis Hamilton: Kimi Antonelli “merece ser el campeón”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Lewis Hamilton: Kimi Antonelli “merece ser el campeón”





Un día como hoy: Fernando Alonso gana el título mundial, Michael Schumacher se retira de la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Brasil



3 d



Un día como hoy: Fernando Alonso gana el título mundial, Michael Schumacher se retira de la F1

More from

Lando Norris





¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Estados Unidos? Lando Norris



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



6 h



¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Estados Unidos? Lando Norris





Lando Norris se reprocha por un "muy mal trabajo" en la clasificación de Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Lando Norris se reprocha por un "muy mal trabajo" en la clasificación de Austin





Lo que McLaren intenta resolver con sus últimas mejoras de 2026 en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 d



Lo que McLaren intenta resolver con sus últimas mejoras de 2026 en Austin

More from

McLaren





Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



5 d



Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026





McLaren mantuvo nuevas charlas por el choque en Singapur y Norris promete "tomar mejores decisiones"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



5 d



McLaren mantuvo nuevas charlas por el choque en Singapur y Norris promete "tomar mejores decisiones"





Por qué a Piastri le ha costado mostrar su mejor versión con el McLaren MCL40 en la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1 5 d



Por qué a Piastri le ha costado mostrar su mejor versión con el McLaren MCL40 en la F1 2026

Últimas noticias





Por qué McLaren dio una orden de equipo a Oscar Piastri en la carrera de Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 min



Por qué McLaren dio una orden de equipo a Oscar Piastri en la carrera de Austin





Alpine baja la persiana al desarrollo en la F1 2026: "Es el auto que tendremos hasta el final"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Alpine baja la persiana al desarrollo en la F1 2026: "Es el auto que tendremos hasta el final"





Por qué la remontada en Monza sigue sin ser lo mejor del 2026 de Antonelli



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Por qué la remontada en Monza sigue sin ser lo mejor del 2026 de Antonelli





Kyle Larson prácticamente sentencia el campeonato de NASCAR con su victoria en Talladega



NASCAR Cup



NAS NASCAR Cup



Talladega II



3 h



Kyle Larson prácticamente sentencia el campeonato de NASCAR con su victoria en Talladega

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete