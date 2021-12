Norris: "Estoy nervioso por salir detrás de Verstappen y Hamilton"

El piloto de McLaren F1 ha logrado un sorprendente tercer puesto para la parrilla de salida del domingo en el circuito de Yas Marina, siendo el primero detrás de los dos protagonistas que definirán el título 2021.

Aunque Norris no se debe a ninguno de los dos pilotos, por lo que es libre de competir con ellos como quiera si tiene una buena salida, sabe que no es una situación sencilla.

El joven es consciente de que no quiere provocar un incidente innecesario y arriesgarse a llevarse por delante al Mercedes o al Red Bull y arruinar sus aspiraciones al título.

"Estoy un poco nervioso, porque quiero quedarme donde estoy, y ver cómo se desarrolla todo en las primeras vueltas, o incluso toda la carrera", explicó.

"Tampoco quiero involucrarme demasiado porque puede causar mucha controversia. Así que no lo sé. No sé si ir por un adelantamiento o no ir por un adelantamiento... dímelo tú. Pero haré lo que pueda y, si tengo la oportunidad, iré por ello".

Norris había pasado desapercibido durante todo el fin de semana de Abu Dhabi antes de nuevamente dar un paso adelante en la clasificación, superando a los segundos pilotos de Red Bull y Mercedes, Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Cuando se le preguntó de dónde había salido su brillante tiempo en la Q3, Norris dijo: "¡No lo sé! Ya se produjo en la primera salida de la Q3. Hice algunas mejoras, pero también tuve algunos errores".

"Luego, al final, hice una vuelta limpia. Fui por la pole, pero no funcionó del todo porque aún quedó un poco lejos. Pero no, ha sido una buena vuelta para la tercera posición. Fue un poco una sorpresa".

McLaren sigue luchando por el tercer puesto en el campeonato de constructores pero, al estar a 38,5 puntos de Ferrari en la clasificación, necesitaría un golpe de fortuna para conseguir el resultado que necesita para superar a su rival italiano.

Galería: Las fotos de Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Lewis Hamilton, Mercedes, ganador de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren 1 / 41 Foto de: FIA Pool Lando Norris, McLaren 2 / 41 Foto de: FIA Pool Ganador de la Pole Max Verstappen, Red Bull Racing, y el tercer puesto Lando Norris, McLaren, en Parc Ferme 3 / 41 Foto de: FIA Pool Tercer puesto Lando Norris, McLaren 4 / 41 Foto de: FIA Pool Tercer puesto Lando Norris, McLaren 5 / 41 Foto de: FIA Pool Lando Norris, de McLaren, levanta el pulgar tras conseguir el tercer puesto en la parrilla de salida 6 / 41 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, de McLaren, levanta el pulgar tras conseguir el tercer puesto en la parrilla de salida 7 / 41 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, celebra en el Parc Ferme tras conseguir el tercer puesto en la parrilla 8 / 41 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, llega a la parrilla de salida después de asegurarse el tercer puesto en la parrilla 9 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, saluda desde la parrilla de salida tras conseguir el tercer puesto en la clasificación 10 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, llega a la parrilla de salida después de asegurarse el tercer puesto en la parrilla 11 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, de McLaren, saluda a los aficionados tras conseguir el tercer puesto en la parrilla 12 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, de McLaren, saluda a los aficionados tras conseguir el tercer puesto en la parrilla 13 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, de McLaren, saluda a los aficionados tras conseguir el tercer puesto en la parrilla 14 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, llega a la parrilla de salida después de asegurarse el tercer puesto en la parrilla 15 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, saluda desde la parrilla de salida tras conseguir el tercer puesto en la clasificación 16 / 41 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, saluda desde la parrilla de salida tras conseguir el tercer puesto en la clasificación 17 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 18 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 19 / 41 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 20 / 41 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 21 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 22 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 23 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 24 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 25 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 26 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 27 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 28 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 29 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 30 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 31 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 32 / 41 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 33 / 41 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 34 / 41 Foto de: Erik Junius Lando Norris, McLaren MCL35M 35 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 36 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 37 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 38 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 39 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 40 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 41 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images