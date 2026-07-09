Un año después de su victoria en casa, en el camino hacia su primer título mundial, Lando Norris no vivió el mismo Gran Premio de Gran Bretaña en 2026, ni mucho menos, a pesar de las impresionantes gradas amarillas fluorescentes que se volcaron con él en la curva de Stowe.

El vigente campeón tuvo que volver a , luchar con un McLaren decididamente difícil de entender y de controlar.

Conseguir el tercer puesto en la carrera sprint del sábado y el cuarto el domingo es, en estas condiciones, un resultado más que halagador, aunque hubo que contar —durante la carrera— con los problemas de última hora que sufrieron Kimi Antonelli, Max Verstappen y el incidente en la salida que dejó a su compañero de equipo, Oscar Piastri, fuera de la lucha por los puntos.

Al ser preguntado por la carrera ante la prensa internacional, entre la que se encontraba Motorsport.com, Norris no ocultó que, al fin y al cabo, no había mucho de positivo que destacar a pesar de ese cuarto puesto, que incluso podría haberse convertido en un podio si Lewis Hamilton hubiera recibido una sanción por no reducir la velocidad en una zona bajo bandera amarilla.

"No es un coche agradable de pilotar. Quizá sea uno de los coches más difíciles que he pilotado nunca en la F1.

"¿Aparte del resultado? Es bastante sorprendente. Sinceramente, no sé cómo hemos conseguido terminar cuartos hoy", declaró Norris. "Hoy, la fiabilidad juega un papel esencial. No sé qué les ha pasado a Kimi y a Max".

"Lo fundamental es, sencillamente, no cometer errores y ser fiable. Hoy lo hemos conseguido en ese aspecto, pero el ritmo ha sido bastante mediocre"

"No es agradable, no es un coche agradable de pilotar. Quizá sea uno de los coches más difíciles que he pilotado nunca en Fórmula 1. Hay muchas cosas que debemos mejorar".

Cuando se le preguntó si eso podría estar relacionado con las condiciones de la pista en Silverstone, el británico respondió : "No, hemos sido lentos todo el año, y seguimos siéndolo".

Mencionar el caso de Miami, con su victoria en la carrera sprint y su lucha por el triunfo al día siguiente, no basta para que Norris cambie de opinión: "Sí, no sé por qué. Supongo que los demás no hicieron un buen trabajo [en Florida]. Habría sido imposible que pudiéramos haber quedado segundos en Miami con un coche como el de hoy".

"Los demás equipos han introducido numerosas mejoras y actualizaciones desde entonces, a diferencia de nosotros. Nada nos ha aportado tanto rendimiento. No sé, el coche era sencillamente imposible de conducir, sinceramente".

Lee también: Fórmula 1 FIA investiga las alas rotatorias de Red Bull y Ferrari tras los accidentes de Max Verstappen